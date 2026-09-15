Itt a brit „Pelicot-ügy”: évtizedeken át elkábította, megerőszakolta és filmre vette a feleségét

A manchesteri büntetőbíróságon zajló perben a férfi összességében 60 vádpontban ismerte el bűnösségét, ezek között többrendbeli nemi erőszak, illetve szexuális túlkapások, valamint kábító hatású anyag szándékos beadása is szerepelt. A cselekményeket 2004 és 2025 között követte el. A férfi hónapokkal korábban már elismerte bűnösségét 2022 és 2025 között elkövetett bűncselekményekben, így a többi között intim felvételek továbbadásában is.

A férj mellett

egy tucat további férfi is a vádlottak padján van a nő sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények miatt, ugyanakkor utóbbiak egyöntetűen tagadják az ellenük felhozott vádakat.

A PA beszámolója szerint miközben a férfi beismerő vallomását tette, addig a nő hozzátartozói kíséretében a nézőtéren követte végig a történteket. A férfi személyazonosságát nem tették közzé a nő személyiségi jogainak védelme érdekében.

Rick Jackson, Manchester térségének rendőrfőkapitány-helyettese a vallomást követően „borzalmas szexuális visszaélések sorozatáról” beszélt.