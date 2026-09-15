Volán-ügy – Megszólalt az ügyészség, maffia-bűncselekményt emleget

Mint írták, a KNYF önálló intézkedésre jogosult személy által bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett vesztegetés elfogadásának bűntette és más korrupciós bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásában hajt végre összehangolt nyomozási cselekményeket.

A nyomozó főügyészség által szervezett összehangolt akcióban közel 40 hivatalos személy vesz részt, abban – az ügyészség felkérésére – a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyonvisszaszerzési Hivatalának munkatársai, valamint a Készenléti Rendőrség rendészeti állománya is közreműködik.

Az ügyben eddig több helyszínen történt kutatás és lefoglalás, jelenleg négy személy gyanúsítotti kihallgatása van folyamatban, közülük a főügyészség három személyt vett őrizetbe.

Hozzátették: a nyomozó főügyészség korrupciós bűncselekmények miatt 2026. május 15. óta folytat saját erős felderítést az ügyben, amely a megalapozott gyanú közölhetőségét eredményezte. Az ügyészég tudatta, hogy a nyomozásról és a gyanúsítottak személyéről további adatot nem közöl.

Magyar Péter miniszterelnök délelőtti Facebook-posztjában azt írta, hogy az ügyészség előállította Jellinek Dániel üzletembert és Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori vezérigazgatóját.