NATO-gépek lőttek le egy drónt

A légi eszköz kedden, éjfél után nem sokkal lépett be az ország déli részére, a második legnagyobb város, Kaunas közelében, a szomszédos Fehéroroszország irányából – írja a liner.hu a BBC alapján.

A litván nemzeti válságkezelő központ szóvivője jelezte, hogy a szerkezet eredetét és pontos típusát egyelőre vizsgálják. A behatolás miatt kedden kora reggel légiriadó szirénái szólaltak meg a fővárosban, Vilniusban és annak környékén.

A litván védelmi minisztérium tájékoztatása szerint

„a hazai fegyveres erők és a NATO légtérvédelmi missziójában szolgáló olasz pilóták rendkívül gyorsan és felelősségteljesen reagáltak a fenyegetésre.”

A baltikumi ország államfője is megszólalt a közösségi oldalán. „A Litvánia légterébe behatoló drónt a NATO vadászgépei megsemmisítették. Ahogy Oroszország fokozza az Ukrajna elleni agresszióját, az ilyen szintű készenlét létfontosságú a régiónk számára. Litvánia a NATO-szövetségeseivel együtt megvédi a légterét” – fejtette ki Gitanas Nausėda litván elnök.