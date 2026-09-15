ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
366.05
usd:
317.29
bux:
151724.51
2026. szeptember 15. kedd Enikő, Melitta
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A lengyel légierõ egyik F-16-os vadászgépe a Ramstein Legacy 2022 légvédelmi gyakorlaton, amelyet a NATO légi parancsnokság integrált légi- és rakétavédelmi (IAMD) gyakorlata keretében tartanak Poznanban 2022. június 7-én.
Nyitókép: MTI/EPA-PAP/Jakub Kaczmarczyk

NATO-gépek lőttek le egy drónt

Infostart

A NATO vadászgépei éjjel megsemmisítettek egy drónt, amely Fehéroroszország felől behatolt Litvánia légterébe.

A légi eszköz kedden, éjfél után nem sokkal lépett be az ország déli részére, a második legnagyobb város, Kaunas közelében, a szomszédos Fehéroroszország irányából – írja a liner.hu a BBC alapján.

A litván nemzeti válságkezelő központ szóvivője jelezte, hogy a szerkezet eredetét és pontos típusát egyelőre vizsgálják. A behatolás miatt kedden kora reggel légiriadó szirénái szólaltak meg a fővárosban, Vilniusban és annak környékén.

A litván védelmi minisztérium tájékoztatása szerint

„a hazai fegyveres erők és a NATO légtérvédelmi missziójában szolgáló olasz pilóták rendkívül gyorsan és felelősségteljesen reagáltak a fenyegetésre.”

A baltikumi ország államfője is megszólalt a közösségi oldalán. „A Litvánia légterébe behatoló drónt a NATO vadászgépei megsemmisítették. Ahogy Oroszország fokozza az Ukrajna elleni agresszióját, az ilyen szintű készenlét létfontosságú a régiónk számára. Litvánia a NATO-szövetségeseivel együtt megvédi a légterét” – fejtette ki Gitanas Nausėda litván elnök.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    NATO-gépek lőttek le egy drónt

nato

litvánia

drón

baltikum

ukrajnai háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk

országgyűlés
Magyar Péter: nyolcpontos tervet nyújt be a kormány a gyermekvédelmi rendszer megújítására

 

Benyújtotta a kormány a gyermekvédelem megerősítését célzó törvényjavaslatot – itt vannak a részletek

„Pont a kötcsei piknik napján?” – Ellenzéki reakciók Magyar Péter beszédére

Magyar Péter: „csak azt kellett volna mondani, hogy bocsánat"

Alkotmánybíróság: megvannak a többséget kapott jelöltek

Bizottsági meghallgatás: vissza akarják szerezni az Alkotmánybíróság tekintélyét a bírajelöltek

VIDEÓ
Nincs más választás, csak a háború? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Hogyan lesz a vb-aranyból olimpiai bajnoki cím? Fejes Dániel, Inforádió, Aréna
Hogyan lesznek itt végre megfizethető lakások? Koji László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.15. kedd, 18:00
Navracsics Tibor
volt miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Váratlan tűzszünetet jelentett be Trump, hatalmas botrány robbant Ukrajnában - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Váratlan tűzszünetet jelentett be Trump, hatalmas botrány robbant Ukrajnában - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Tegnap váratlanul bejelentette Donald Trump amerikai elnök, hogy az energetikai létesítményekre korlátozott tűzszünetet kötött Oroszország és Ukrajna. Sajtóhírek szerint valójában még nincs kész a megállapodás, Kijev jelezte nyitottságát a dologra, de Oroszország egyelőre ignorálja az elnök bejelentését. Közben újabb korrupciós botrány rázta meg Ukrajnát: az ügyészség és a korrupcióellenes hivatalok kaptak össsze - a legfőbb ügyészt rendelettel menesztette Zelenszkij elnök, a férfi külföldre menekült. A donyecki fronton a helyzet hetek óta szinte változatlan, az oroszok Limant, Kosztyantynivkát és Dobropillját ostromolják, Szlovjanszkot próbálják bekeríteni. Cikkünk folyamatosan frissül a háború keddi eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mélyütést kaphatnak a legkevesebb pénzből élők: így lesz hamarosan már az egészséges életmód is luxus számukra

Mélyütést kaphatnak a legkevesebb pénzből élők: így lesz hamarosan már az egészséges életmód is luxus számukra

Az elhízás kezelésében áttörést ígérő gyógyszerek csökkenthetnék az egészségügyi egyenlőtlenségeket, de az üzleti érdekek akár az ellenkező irányba is terelhetik a folyamatot.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump says AI safety fears a 'hoax' as he rejects calls for greater safeguards

Trump says AI safety fears a 'hoax' as he rejects calls for greater safeguards

The US president's comments come after Anthropic co-founder Jack Clark told the BBC an AI "kill switch" may need to be mandatory.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 15. 06:48
Donald Trump szerint nem veszélyes a mesterséges intelligencia
2026. szeptember 15. 06:24
Itt a brit „Pelicot-ügy”: évtizedeken át elkábította, megerőszakolta és filmre vette a feleségét
×
×