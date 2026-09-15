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An unrecognizable immigration officer is in uniform. In this frame, he is holding and inspecting a passport for the United States of America.
Nyitókép: FatCamera/Getty Images

Vízumügyek Amerikába: nem léphet a kormány

Infostart / MTI

Egy szövetségi bírósági döntés értelmében az amerikai kormány egyelőre nem korlátozhatja a külföldi diákok és újságírók vízumának időtartamát. A kormány szűkös keretek közé szorítaná mind a diákok, mind az újságírók lehetséges tartózkodási idejét az Egyesült Államokban.

Az amerikai belbiztonsági minisztérium kedden vezetett volna be új vízumszabályokat, de a bíróság ezt megakadályozta, arra hivatkozva, hogy a tárca nem mutatott be meggyőző költség-haszon elemzést a javasolt korlátozásokra vonatkozóan. F. Dennis Saylor bíró azt is kifogásolta, hogy a minisztérium nem vett komolyan fontolóra más lehetőségeket, és nem adott kielégítő magyarázatot arra, hogy más opciókat miért utasított el.

A jelenlegi rendszerben a diákok F, a csereprogramok résztvevői J és az újságírók I jelzésű vízuma nem határozott ideig, hanem a „státuszuk fennállásáig” érvényes. Diákok számára ez általában azt jelenti, hogy vízumuk addig érvényes, amíg tanulmányokat folytatnak az Egyesült Államokban, az újságírók pedig addig tartózkodhatnak az országban, amíg ugyanabban a pozícióban, ugyanannál a munkáltatónál vannak alkalmazásban.

A washingtoni kormány a diákvízumok érvényességét négy évre, az újságírókét pedig 240 napra korlátozná, de emellett lehetőséget adna a hosszabbításra.

Saylor határozatában úgy vélte, a négyéves korlát önkényesen meghúzott vonalnak tűnik, tekintettel arra, hogy egy diák átlagos tartózkodása az országban 5,7 és 7,3 év között van. A bíró biztonsági szempontból sem tartotta védhetőnek a korlátozást. Ha egy külföldi diák például fényképeket akar készíteni egy katonai támaszpontról, akkor ezt feltehetően egy négyéves vízum és egy hat hónapos B-1-es turistavízum birtokában ugyanúgy megteheti – közölte.

A bírósági döntés csak ideiglenesen blokkolja a vízumkorlátozások bevezetését, végső döntés később várható az ügyben.

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Kezdőlap    Külföld    Vízumügyek Amerikába: nem léphet a kormány

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