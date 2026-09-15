Kezd elfogyni a szlovákok pénze

A Focus ügynökség júniusi reprezentatív kutatása szerint a szlovákiai lakosok nem luxusra vágynak, amikor a tisztességes életről beszélnek. Elsősorban méltó lakhatást, megfelelő minőségű élelmiszert, a rendszeres számlák kifizetését és alapvető pénzügyi biztonságot – azaz váratlan kiadásokra szánt tartalékot – értenek alatta.

Az adatokból kiderül: ahhoz, hogy ezt a szintet elérjék, egy átlagos háztartásnak havi 2720 euróra lenne szüksége. Bár a megkérdezettek közel felének, mintegy 40 százalékának már 2200 euró is elegendő lenne, az igények a család nagyságával arányosan nőnek.

A felmérésben részt vevők 39 százaléka nyíltan vallott arról, hogy jelenleg nem él tisztességes körülmények között.

Ebben a legfőbb tényező természetesen a jövedelem: az ezer eurónál alacsonyabb havi bérrel rendelkezőknek csupán a 35 százaléka érzi úgy, hogy rendben mennek a dolgai, míg a 2600 eurónál többet keresők körében ez az arány már 82 százalék. A szociológusok rámutatnak arra is, hogy a lakosság 87 százaléka a saját bőrén érzi a konszolidációs intézkedések negatív hatását, és a válaszadók több mint egyharmada szerint az elmúlt egy évben kifejezetten romlottak az anyagi körülményei.

A helyzetet súlyosbítja, hogy

a szlovákiai háztartások pénzügyi tartalékai tízéves mélypontra estek.

Az AKO ügynökség által végzett másik friss felmérés rámutat: a lakosság 21,5 százalékának egyáltalán nincs semmilyen anyagi tartaléka, további 18,4 százalék pedig legfeljebb 500 euróból tudna gazdálkodni vészhelyzetben. Ez azt jelenti, hogy a lakosság mintegy 40 százaléka gyakorlatilag nulla vagy minimális biztonsági hálóval rendelkezik.

A statisztikák szerint a megkérdezettek 17,4 százaléka egyáltalán nem tud semmit félretenni a fizetéséből, 23,7 százalékuk pedig legfeljebb havi 50 eurót képes megtakarítani. Mindössze a válaszadók 14 százaléka rendelkezik az ajánlott, hat hónapra elegendő pénzügyi tartalékkal.

A két kutatás összképe azt mutatja: a szlovákiai háztartások számára a tisztességes megélhetés egyre inkább nem a luxusról, hanem a kiszámíthatóságról és a pénzügyi biztonságról szól. Sok család számára azonban már egyetlen nagyobb, váratlan kiadás is komoly problémát jelenthet.