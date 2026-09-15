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szijjártó péter repül utazik
Nyitókép: Facebook/Szijjártó Péter

Feljelentést tett Szijjártó Péter magánrepülőzései miatt Orbán Anita külügyminiszter

Infostart / MTI

A külügyminiszter feljelentést tett különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt azt követően, hogy az átvilágítás során kiderült, Szijjártó Péter és delegációja „rutinszerűen” használt magánrepülőgépet vagy honvédségi különgépet külföldi útjaihoz, a költségek 2022–2026 között több mint 4 milliárd forinttal, az ötszörösére nőttek.

Orbán Anita kedden a Facebook-oldalán közzétett videójában azt mondta: a Szijjártó Péter által vezetett minisztériumban 2022-től tértek át arra, hogy a miniszter és delegációja külföldi útjait rutinszerűen bérelt magánrepülőgéppel vagy honvédségi különgéppel bonyolítsák.

Miközben az utazások száma, a diplomáciai események és a programok jellege érdemben nem változott, a korábban menetrend szerinti járattal megoldott utakat egyre gyakrabban különgéppel tették meg – fűzte hozzá. Ezek az utak 2022–26 között ötször annyiba, minimum 4 milliárd forinttal kerültek többe, mint a korábbi gyakorlat, és ez még a honvédségi gépek költségeit nem is tartalmazzák – közölte.

Orbán Anita kifejtette, hogy volt olyan út, amikor néhány száz kilométerre Pozsonyba, Bécsbe, Belgrádba béreltek különgépet, oda, ahová autóval vagy vonattal néhány óra alatt el lehet jutni. Volt, hogy a gépbérlést az utazás előtti napon hagyatták jóvá, és volt, hogy a miniszter hazautazására Amerikából a saját választási kampányprogramjához igazítva, közpénzből béreltek repülőgépet.

„Az átvizsgálás során nem találtuk nyomát annak, hogy az egyes utak előtt mérlegelték volna az olcsóbb utazási lehetőségeket. A feltárt tények ezért álláspontom szerint a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúját és a minisztérium előző felső vezetésének felelősségét vetik fel” – fogalmazott a külügyminiszter.

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Kezdőlap    Belföld    Feljelentést tett Szijjártó Péter magánrepülőzései miatt Orbán Anita külügyminiszter

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