Feljelentést tett Szijjártó Péter magánrepülőzései miatt Orbán Anita külügyminiszter

Orbán Anita kedden a Facebook-oldalán közzétett videójában azt mondta: a Szijjártó Péter által vezetett minisztériumban 2022-től tértek át arra, hogy a miniszter és delegációja külföldi útjait rutinszerűen bérelt magánrepülőgéppel vagy honvédségi különgéppel bonyolítsák.

Miközben az utazások száma, a diplomáciai események és a programok jellege érdemben nem változott, a korábban menetrend szerinti járattal megoldott utakat egyre gyakrabban különgéppel tették meg – fűzte hozzá. Ezek az utak 2022–26 között ötször annyiba, minimum 4 milliárd forinttal kerültek többe, mint a korábbi gyakorlat, és ez még a honvédségi gépek költségeit nem is tartalmazzák – közölte.

Orbán Anita kifejtette, hogy volt olyan út, amikor néhány száz kilométerre Pozsonyba, Bécsbe, Belgrádba béreltek különgépet, oda, ahová autóval vagy vonattal néhány óra alatt el lehet jutni. Volt, hogy a gépbérlést az utazás előtti napon hagyatták jóvá, és volt, hogy a miniszter hazautazására Amerikából a saját választási kampányprogramjához igazítva, közpénzből béreltek repülőgépet.

„Az átvizsgálás során nem találtuk nyomát annak, hogy az egyes utak előtt mérlegelték volna az olcsóbb utazási lehetőségeket. A feltárt tények ezért álláspontom szerint a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúját és a minisztérium előző felső vezetésének felelősségét vetik fel” – fogalmazott a külügyminiszter.