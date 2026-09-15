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Nyitókép: Unsplash

MNB: minden harmadik átutalást mobilbankból indítanak

Infostart / MTI

A jegybank keddi adatai alapján tovább nőtt a mobilbanki átutalások használata: a második negyedévben az utalásoknak már több mint harmadát mobilbanki alkalmazásból indították.

Tovább nőtt a mobilbanki átutalások használata, a második negyedévben az utalásoknak már több mint harmadát mobilbanki alkalmazásból indították a Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb, kedden közzétett adatai szerint.

A jegybank közölte: a forint (egyedi és csoportos) átutalások darabszáma éves alapon 4,2, összértéke pedig 17,2 százalékkal bővült, míg a deviza átutalásoké 5,8, illetve 3,1 százalékkal nőtt. Így a negyedévben csaknem 131 millió átutalás valósult meg 304 ezer milliárd forint értékben. A mobilbanki utalások az előző év azonos negyedévéhez képest darabszámban 16,7, értékben pedig 17,4 százalékkal nőttek.

Az MNB adatai szerint egy év alatt az azonnali átutalások száma 6,4, értéke pedig 6,6 százalékkal nőtt. Ezen belül továbbra is jelentős a magyar fejlesztésű, qvik azonnali fizetési forgalom bővülése, már egy negyedév alatt is 22,2, illetve 21,3 százalékkal nőtt ezek darabszáma és értéke.

Így a negyedév során összesen 4,6 millió qvik fizetés teljesült 1 144 milliárd forint értékben. A qvik fizetések értékének túlnyomó részét (91,2 százalékát) továbbra is a qvik kérelemre válaszul teljesített utalások adták, annak ellenére, hogy ezek a darabszámnak csak az 52,6 százalékát tették ki.

Kiemelték: a második negyedévben a hazai szolgáltatók fizetési kártyáival 10,3 százalékkal több, 588 millió vásárlás történt, 16,8 százalékkal magasabb, 6,8 ezer milliárd forint értékben. Továbbra is jelentős mértékben nő a (fintech számlafeltöltéseket is tartalmazó) külföldi kártyás vásárlások aránya, a negyedév során ezek már az összes kártyás vásárlás értékének majdnem negyedét tették ki.

A negyedév végén a hazai pénzforgalmi szolgáltatók (ide értve a fióktelepeket is) által vezetett számlák száma 14 millió volt, míg az ügyfelek összesen 13,2 millió fizetési kártyát birtokoltak ezen szolgáltatóknál (beleértve a fizikailag nem kibocsátott kártyákat is). A hazai szolgáltatók kártya elfogadó hálózatában 153 ezer fizikai kereskedői elfogadóhelyen 262 ezer POS terminál működött, valamint 89 ezer online kártya elfogadóhely volt. A negyedév végén közel 5700 ATM üzemelt az országban.

A jelentés szerint az előző negyedévhez képest a fizetési kártyás visszaélések száma 8 százalékkal nőtt, ezek összértéke érdemben nem változott.

Ezzel szemben az átutalási forgalomban bekövetkezett visszaélések száma 8,4, értéke pedig 27,9 százalékkal lett magasabb. A növekedés teljes egészében a vállalati szektorhoz kötődött, míg a lakossági szektorban az átutalásos visszaélések összértéke 400 millió forinttal (15,4 százalékkal) csökkent. A hazai szolgáltatók pénzforgalmi bevételei 0,7 százalékkal, 292 milliárd forintra nőttek.

A jegybank jelezte: a második negyedév végén egy jelentős méretű új szereplő lépett a hazai pénzforgalmi piacra. A változásnak a forgalmi, bevételi és visszaélési adatokra várhatóan a következő negyedévtől lesz érdemi hatása.

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