Ezt közölte Jellinek Dániel az előállítása után

Jellinek Dániel az Indexhez eljuttatott közleményben reagált arra, hogy a hatóságok kedd délelőtt előállították – számolt be róla a portál.

„Cégcsoportunk vezérigazgatóját szeptember 15-én reggel a rendőrség előállította annak ellenére, hogy szeptember 10-én önként eleget tett az NNI idézésének és azóta is folyamatosan elérhető a hatóságok számára. Jellinek Dániel természetesen továbbra is mindenben együttműködik a hatóságokkal. Határozott álláspontunk, hogy Jellinek Dániel az érintett üggyel összefüggésben semmilyen bűncselekményt nem követett el. Bízunk abban, hogy a vizsgálat ugyanerre a következtetésre jut, és a büntetőeljárás az ő vonatkozásában hamarosan lezárul. A vizsgálat az Indotek Group társaságait és vagyonelemeit nem érinti, a cégcsoport működése zavartalan” – áll a közleményben.

Mint arról az Infostart is beszámolt, három embert őrizetbe vettek a Volánbusz Zrt.-t érintő, személyszállítási szolgáltatás elvégzésével és autóbuszok beszerzésével kapcsolatos milliárdos vesztegetési ügyben. Mindezt a Központi Nyomozó Főügyészség kedden közölte. Magyar Péter kormányfő Facebook oldalán üzent a témában.

A Volánbusz ügyében még 2021-ben tettek feljelentést hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt, ám a nyomozás során eddig senkit sem gyanúsítottak meg. A több milliárd forintos ügyletek kapcsán egy korábbi miniszter, Seszták Miklós neve is előkerült. Az egyik legnagyobb ügy a Volán-csoport buszlízingjeihez kapcsolódott.