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Pintér Sándor volt belügyminiszter érkezik Wartburgjával a Fidesz alapítványa, a Polgári Magyarországért Alapítvány zártkörû találkozójára a kötcsei Dobozy-kúriához 2026. szeptember 12-én.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Koránt sincs vége a Pintér Sándor-féle Wartburg-ügynek

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Érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással nem rendelkező autóval jelent meg Kötcsén a volt belügyminiszter szombaton. Lapértesülés szerint Pintér Sándor biztosítási ügye kedden a Siófoki Rendőrkapitányságra került, időközben pedig biztosítást is kötöttek a járműre.

A Siófoki Rendőrkapitányságra került Pintér Sándor biztosítási ügye – írja az Index.

Szombaton kisebb szenzáció lett abból, hogy Pintér Sándor egy öreg Wartburg személygépkocsival érkezett meg Kötcsére.

Hétfőn aztán kiderült, hogy a volt belügyminiszter az 1995-ben örökölt Wartburgján nem volt érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás. Hivatalosan ilyen autó nem vehet részt a forgalomban.

A Jármű Szolgáltatási Platform hivatalos nyilvántartásában kedden újra lekérdezték a volt belügyminiszter autójának rendszámát, és kiderült: Pintér Sándor azóta biztosítást kötött a járműre.

Érdemes megjegyezni, hogy továbbra is fennáll annak a lehetősége, hogy csak egy adminisztratív hiba miatt nem volt biztosítás Pintér autóján. Amennyiben mégsem, úgy az üzembentartónak fedezetlenségi díjat kell fizetnie, aminek megszegése hatósági intézkedést is vonhat maga után – írja az Index.

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Kezdőlap    Belföld    Koránt sincs vége a Pintér Sándor-féle Wartburg-ügynek

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