Koránt sincs vége a Pintér Sándor-féle Wartburg-ügynek

A Siófoki Rendőrkapitányságra került Pintér Sándor biztosítási ügye – írja az Index.

Szombaton kisebb szenzáció lett abból, hogy Pintér Sándor egy öreg Wartburg személygépkocsival érkezett meg Kötcsére.

Hétfőn aztán kiderült, hogy a volt belügyminiszter az 1995-ben örökölt Wartburgján nem volt érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás. Hivatalosan ilyen autó nem vehet részt a forgalomban.

A Jármű Szolgáltatási Platform hivatalos nyilvántartásában kedden újra lekérdezték a volt belügyminiszter autójának rendszámát, és kiderült: Pintér Sándor azóta biztosítást kötött a járműre.

Érdemes megjegyezni, hogy továbbra is fennáll annak a lehetősége, hogy csak egy adminisztratív hiba miatt nem volt biztosítás Pintér autóján. Amennyiben mégsem, úgy az üzembentartónak fedezetlenségi díjat kell fizetnie, aminek megszegése hatósági intézkedést is vonhat maga után – írja az Index.