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Nyitókép: Pexels.com

Kecskepásztorok bénították meg Románia fővárosát

Infostart / MTI

Az élőállatok uniós exporttilalma ellen tiltakozó juh- és kecsketartók tüntetése bénította meg a közlekedést kedden Bukarest központjában, a hatóságok pedig könnygázt vetetettek be, mert egy erőszakos csoport megpróbálta átszakítani a csendőrkordont.

A közösségi médiában szervezett, engedély nélküli megmozdulásra több mint ezer állattartó gazda érkezett a román kormány székháza elé az ország minden tájáról. Az Európai Bizottság azután tiltotta be a román juh- és kecskeexportot, hogy az országban megjelent a kiskérődzők pestise. A juhtenyésztők a kiviteli korlátozások feloldását és gazdasági veszteségeik teljes megtérítését követelik.

A tüntetés egyes résztvevői a szélsőjobboldali pártok politikai jelszavait skandálták és megpróbálták átszakítani a csendőrkordont. A helyszínen lévő mentőknek több tüntetőt és csendőrt kellett ellátniuk, miután a csendőrök könnygázzal fékezték meg a dulakodókat.

A szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) a gazdatüntetés napjára időzítette a - demonstráció helyszínéül szolgáló Victoriei téren található - pártszékház "nyílt napját". George Simion pártelnök Facebookon közvetített beszédében jogosnak mondta a gazdák felháborodását, ugyanakkor felszólította a tüntetőket: tartózkodjanak az erőszaktól, ne hagyják, hogy provokátorok osszák meg őket és hiteltelenítsék jogos követeléseiket.

A román hírtelevíziók helyszíni beszámolói szerint a tüntetők kisebb-nagyobb csoportjai néhány óra után elhagyták a kormányszékház előtti teret és megbénították a közlekedést minden olyan útvonalon, amely áthalad a Victoriei téren. A tér alatt átvezető, minden más tüntetés idején szabadon átjárható aluljáróban is leállították a közlekedést, voltak olyanok, akik leültek a fogságukba ejtett autók, villamosok elé.

Az Agerpres hírügynökség beszámolója szerint a rendőrség lezárta az egész környéket a forgalom elől, a csendőrök pedig könnygázzal szorították vissza az erőszakosan fellépő tüntetőket. A fővárosi csendőrség azt közölte, hogy a tüntetők magatartása saját testi épségüket is veszélyezteti és akadályozza a mentők, a tűzoltók, valamint a tömegközlekedési járművek haladását. A csendőrség nyugalomra és a rendfenntartókkal való együttműködésre szólította fel a résztvevőket.

A hatóság tájékoztatása szerint négy embert előállítottak a gazdatüntetésen történt összecsapások után, mert egyes tüntetők megpróbálták áttörni a csendőrkordont, és megdobálták a rendfenntartókat. A csendőrök közül senki sem sérült meg - közölte kedden délben a bukaresti csendőrség.

Az Európai Bizottság júniusban 2026. december 31-éig meghosszabbította a Romániából származó juhok és kecskék harmadik országokba irányuló kivitelének tilalmát, és fenntartotta az uniós tagállamokba történő szállítás korlátozását is. Szakértők szerint a korlátozásoknak az az oka, hogy az Európai Bizottság elveszítette bizalmát a romániai állategészségügyi rendszerben.

Románia az EU legnagyobb élőállat-exportőre, és jelentős juh- és kecskeállománnyal rendelkezik.

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