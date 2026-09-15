Megválasztotta az új alkotmánybírákat az Országgyűlés, le is tették az esküjüket

Elfogadta az új ügynökakta-szabályozást az Országgyűlés kedden, a törvény a 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lép hatályba. Átalakul a szakképzési centrumok irányítási rendszere, megszűnik a kancellári rendszer.
Lezajlott a titkos szavazás, az Országgyűlés megválasztott öt új alkotmánybírát, akik a voksolás után esküt is tettek. A Fidesz és a KDNP padsorai kiürültek, ők illegitimnek tekintik a választást és nem vettek részt benne.
A parlament a képviselők kétharmadának szavazatával választotta meg az új alkotmánybírókat kilenc évre. A képviselők a Tisza Párt frakciójának jelöltjeire:
- Chronowski Nórára,
- Ligeti Miklósra,
- Kovács András Györgyre,
- Szomora Zsoltra és
- Orosz Árpád Gáborra
adhatták le szavazatukat a bizottsági meghallgatások után.
Mindannyiukra 137 igen és 6 nem szavazat érkezett.
Chronowski Nóra egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, alkotmányjogász.
Kovács András György kúriai tanácselnök bíró, PhD fokozattal rendelkező közigazgatási jogász.
Ligeti Miklós jogvédő, büntetőjogász, a Transparency International magyarországi jogi igazgatója.
Orosz Árpád Gábor a Kúria Polgári Kollégiumának egykori vezetője, tanácselnök bíró polgári jogász, európai jogi szakjogász, 1993 óta a Szegedi Tudományegyetem oktatója.
Szomora Zsolt a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok intézetének helyettese, habilitált egyetemi tanár.
Az Országgyűlés azért választott új tagokat a testületbe, mert szeptember 1-jén négy alkotmánybírónak
- Polt Péternek, az Alkotmánybíróság elnökének,
- Haszonicsné Ádám Máriának,
- Juhász Miklósnak és
- Lomnici Zoltánnak
lejárt a megbízatása, miután az alaptörvény júliusban elfogadott, tizenhetedik módosítása kimondta, hogy „az Alkotmánybíróság tagjának megbízatása a hetvenedik életévének betöltésével megszűnik”.
- Novemberben lejár Czine Ágnes alkotmánybírónak, a testület elnökhelyettesének 12 éves megbízatása is.
A törvény szerint az Országgyűlésnek hatvan napja volt, hogy új alkotmánybírókat válasszon a távozók helyére.
A parlament a képviselők kétharmadának szavazatával, titkos szavazáson választja meg az új alkotmánybírókat kilenc évre. A bírók megbízatásának hosszát szintén a tizenhetedik alaptörvény-módosítás csökkentette 12-ről kilenc évre.