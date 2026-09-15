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Megválasztott öt új alkotmánybírát az Országgyűlés 2026. szeptember 15-én
Nyitókép: YouTube/Országgyűlés

Megválasztotta az új alkotmánybírákat az Országgyűlés, le is tették az esküjüket

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ELŐZMÉNYEK

Megválasztotta az Alkotmánybíróság öt új tagját az Országgyűlés kedden titkos szavazással. Le is tették az esküjüket. A Fidesz és a KDNP „illegitimnek” tekinti a választást, ezért nem vett részt benne. A parlament döntött a szakképzésről és az ügynökaktákról is, ma még szavaznak a dízeltámogatásról és a dohánytermékek jövedéki adójának emeléséről is.

Elfogadta az új ügynökakta-szabályozást az Országgyűlés kedden, a törvény a 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lép hatályba. Átalakul a szakképzési centrumok irányítási rendszere, megszűnik a kancellári rendszer.

Lezajlott a titkos szavazás, az Országgyűlés megválasztott öt új alkotmánybírát, akik a voksolás után esküt is tettek. A Fidesz és a KDNP padsorai kiürültek, ők illegitimnek tekintik a választást és nem vettek részt benne.

A parlament a képviselők kétharmadának szavazatával választotta meg az új alkotmánybírókat kilenc évre. A képviselők a Tisza Párt frakciójának jelöltjeire:

  • Chronowski Nórára,
  • Ligeti Miklósra,
  • Kovács András Györgyre,
  • Szomora Zsoltra és
  • Orosz Árpád Gáborra

adhatták le szavazatukat a bizottsági meghallgatások után.

Mindannyiukra 137 igen és 6 nem szavazat érkezett.

Chronowski Nóra egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, alkotmányjogász.

Kovács András György kúriai tanácselnök bíró, PhD fokozattal rendelkező közigazgatási jogász.

Ligeti Miklós jogvédő, büntetőjogász, a Transparency International magyarországi jogi igazgatója.

Orosz Árpád Gábor a Kúria Polgári Kollégiumának egykori vezetője, tanácselnök bíró polgári jogász, európai jogi szakjogász, 1993 óta a Szegedi Tudományegyetem oktatója.

Szomora Zsolt a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok intézetének helyettese, habilitált egyetemi tanár.

Az Országgyűlés azért választott új tagokat a testületbe, mert szeptember 1-jén négy alkotmánybírónak

  • Polt Péternek, az Alkotmánybíróság elnökének,
  • Haszonicsné Ádám Máriának,
  • Juhász Miklósnak és
  • Lomnici Zoltánnak

lejárt a megbízatása, miután az alaptörvény júliusban elfogadott, tizenhetedik módosítása kimondta, hogy „az Alkotmánybíróság tagjának megbízatása a hetvenedik életévének betöltésével megszűnik”.

  • Novemberben lejár Czine Ágnes alkotmánybírónak, a testület elnökhelyettesének 12 éves megbízatása is.

A törvény szerint az Országgyűlésnek hatvan napja volt, hogy új alkotmánybírókat válasszon a távozók helyére.

A parlament a képviselők kétharmadának szavazatával, titkos szavazáson választja meg az új alkotmánybírókat kilenc évre. A bírók megbízatásának hosszát szintén a tizenhetedik alaptörvény-módosítás csökkentette 12-ről kilenc évre.

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Megválasztotta az új alkotmánybírákat az Országgyűlés, le is tették az esküjüket

Megválasztotta az új alkotmánybírákat az Országgyűlés, le is tették az esküjüket
Megválasztotta az Alkotmánybíróság öt új tagját az Országgyűlés kedden titkos szavazással. A Fidesz és a KDNP „illegitimnek” tekinti a választást, ezért nem vett részt benne. A parlament már döntött a szakképzésről és az ügynökaktákról is, ma még szavaznak a dízeltámogatásról és a dohánytermékek jövedéki adójának emeléséről is.
 

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