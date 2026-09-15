Megválasztotta az új alkotmánybírákat az Országgyűlés, le is tették az esküjüket

Elfogadta az új ügynökakta-szabályozást az Országgyűlés kedden, a törvény a 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lép hatályba. Átalakul a szakképzési centrumok irányítási rendszere, megszűnik a kancellári rendszer.

Lezajlott a titkos szavazás, az Országgyűlés megválasztott öt új alkotmánybírát, akik a voksolás után esküt is tettek. A Fidesz és a KDNP padsorai kiürültek, ők illegitimnek tekintik a választást és nem vettek részt benne.

A parlament a képviselők kétharmadának szavazatával választotta meg az új alkotmánybírókat kilenc évre. A képviselők a Tisza Párt frakciójának jelöltjeire:

Chronowski Nórára,

Ligeti Miklósra,

Kovács András Györgyre,

Szomora Zsoltra és

Orosz Árpád Gáborra

adhatták le szavazatukat a bizottsági meghallgatások után.

Mindannyiukra 137 igen és 6 nem szavazat érkezett.

Chronowski Nóra egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, alkotmányjogász.

Kovács András György kúriai tanácselnök bíró, PhD fokozattal rendelkező közigazgatási jogász.

Ligeti Miklós jogvédő, büntetőjogász, a Transparency International magyarországi jogi igazgatója.

Orosz Árpád Gábor a Kúria Polgári Kollégiumának egykori vezetője, tanácselnök bíró polgári jogász, európai jogi szakjogász, 1993 óta a Szegedi Tudományegyetem oktatója.

Szomora Zsolt a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok intézetének helyettese, habilitált egyetemi tanár.

Az Országgyűlés azért választott új tagokat a testületbe, mert szeptember 1-jén négy alkotmánybírónak

Polt Péternek, az Alkotmánybíróság elnökének,

Haszonicsné Ádám Máriának,

Juhász Miklósnak és

Lomnici Zoltánnak

lejárt a megbízatása, miután az alaptörvény júliusban elfogadott, tizenhetedik módosítása kimondta, hogy „az Alkotmánybíróság tagjának megbízatása a hetvenedik életévének betöltésével megszűnik”.

Novemberben lejár Czine Ágnes alkotmánybírónak, a testület elnökhelyettesének 12 éves megbízatása is.

A törvény szerint az Országgyűlésnek hatvan napja volt, hogy új alkotmánybírókat válasszon a távozók helyére.

A parlament a képviselők kétharmadának szavazatával, titkos szavazáson választja meg az új alkotmánybírókat kilenc évre. A bírók megbízatásának hosszát szintén a tizenhetedik alaptörvény-módosítás csökkentette 12-ről kilenc évre.