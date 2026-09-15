Csapody Balázs: a Balatont nem váltotta ki a külföldi utazás

Csapody Balázs hangsúlyozta: ha a saját vállalkozását nézi, akkor kimondottan jó szezont zártak. Szállodájuk telt házzal működött és az éttermük is jó forgalommal zárt, sőt kiemelte a séfszobájukat, melynek hatalmas volt a látogatottsága.

Kiemelte: megváltoztak a nyaralási szokások. Törzsvendégeik közül sokan mentek külföldre, de hiányzott nekik a Balaton, ezért ide is eljöttek.

Azt mondhatjuk, hogy a Balatont nem váltotta ki a külföldi utazás, hiszen tapasztalataink szerint többen elmennek egy hétre a tengerpartra, majd eljönnek 4-5 napra a Balatonhoz

– fogalmazott a Balatoni Kör tagja.

A vendéglátós szakember elmondta: tavaly óta nem emeltek árat, és ár-érték arányban meglátása szerint jól állnak. Hozzátette: 34 éve vannak nyitva, ráadásul nem csak szezonálisan, hanem egész évben.

„Kialakult már egy olyan törzsvendégkör, akik lehet, hogy nyáron nem is jönnek hozzánk, de ősszel, télen és tavasszal meg igen, mert mondjuk szeretik a csendesebb balatoni időszakot, amikor nincsen annyi vendég, amikor el lehet lazulni, lehet relaxálni, így nagy várakozással tekintünk így az ősz és a tél elé” – hangsúlyozta Csapody Balázs.

A Balatoni Kör nem titkolt célja, hogy az agroturizmussal kapcsolatban összefogja a környék vendéglátóhelyeit és termelőhelyeit.

A szakember kiemelte: ők már több mint 20 évvel ezelőtt iránymutatóak voltak ebben. Felkutatták a helyi termelőket és beszállítókat, aktív kapcsolatot tartottak a helyi borászokkal. Mindennek már az eredménye is látszik, ugyanis egyre több olyan beszállítójuk van, aki el tudja őket látni minőségi alapanyagokkal.

„A Balatonnak speciális íze, zamata, illata van, ez megjelenik az ételekben és az italválasztékban is” – mutatott rá a szakember.

A cikk Janovitz Bálint interjúja alapján készült.