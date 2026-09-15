ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
366.05
usd:
317.29
bux:
151724.51
2026. szeptember 15. kedd Enikő, Melitta
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Balatoni látkép a karbantartási munkák befejezését követõen az újra látogatható Festetics-kilátóból Gyenesdiáson 2026. június 24-én. A szakemberek tovább vizsgálják a Keszthelyi-hegység ikonikus kilátójának hosszútávú fenntartási és fejlesztési lehetõségeit.
Nyitókép: MTI/Katona Tibor

Csapody Balázs: a Balatont nem váltotta ki a külföldi utazás

Infostart / InfoRádió

A szezon előtt nem voltak túl biztatóak a várakozások, a megkérdezett balatoni vendéglátósok többsége mégis jó nyárról számolt be. Erről beszélt az InfoRádióban Csapody Balázs, a balatonszemesi Kistücsök Food & Room tulajdonosa, a Balatoni Kör tagja.

Csapody Balázs hangsúlyozta: ha a saját vállalkozását nézi, akkor kimondottan jó szezont zártak. Szállodájuk telt házzal működött és az éttermük is jó forgalommal zárt, sőt kiemelte a séfszobájukat, melynek hatalmas volt a látogatottsága.

Kiemelte: megváltoztak a nyaralási szokások. Törzsvendégeik közül sokan mentek külföldre, de hiányzott nekik a Balaton, ezért ide is eljöttek.

Azt mondhatjuk, hogy a Balatont nem váltotta ki a külföldi utazás, hiszen tapasztalataink szerint többen elmennek egy hétre a tengerpartra, majd eljönnek 4-5 napra a Balatonhoz

– fogalmazott a Balatoni Kör tagja.

A vendéglátós szakember elmondta: tavaly óta nem emeltek árat, és ár-érték arányban meglátása szerint jól állnak. Hozzátette: 34 éve vannak nyitva, ráadásul nem csak szezonálisan, hanem egész évben.

„Kialakult már egy olyan törzsvendégkör, akik lehet, hogy nyáron nem is jönnek hozzánk, de ősszel, télen és tavasszal meg igen, mert mondjuk szeretik a csendesebb balatoni időszakot, amikor nincsen annyi vendég, amikor el lehet lazulni, lehet relaxálni, így nagy várakozással tekintünk így az ősz és a tél elé” – hangsúlyozta Csapody Balázs.

A Balatoni Kör nem titkolt célja, hogy az agroturizmussal kapcsolatban összefogja a környék vendéglátóhelyeit és termelőhelyeit.

A szakember kiemelte: ők már több mint 20 évvel ezelőtt iránymutatóak voltak ebben. Felkutatták a helyi termelőket és beszállítókat, aktív kapcsolatot tartottak a helyi borászokkal. Mindennek már az eredménye is látszik, ugyanis egyre több olyan beszállítójuk van, aki el tudja őket látni minőségi alapanyagokkal.

„A Balatonnak speciális íze, zamata, illata van, ez megjelenik az ételekben és az italválasztékban is” – mutatott rá a szakember.

A cikk Janovitz Bálint interjúja alapján készült.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Csapody Balázs: a Balatont nem váltotta ki a külföldi utazás

szálloda

szezon

balatoni kör

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk

országgyűlés
Magyar Péter: nyolcpontos tervet nyújt be a kormány a gyermekvédelmi rendszer megújítására

 

Benyújtotta a kormány a gyermekvédelem megerősítését célzó törvényjavaslatot – itt vannak a részletek

„Pont a kötcsei piknik napján?” – Ellenzéki reakciók Magyar Péter beszédére

Magyar Péter: „csak azt kellett volna mondani, hogy bocsánat"

Alkotmánybíróság: megvannak a többséget kapott jelöltek

Bizottsági meghallgatás: vissza akarják szerezni az Alkotmánybíróság tekintélyét a bírajelöltek

VIDEÓ
Nincs más választás, csak a háború? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Hogyan lesz a vb-aranyból olimpiai bajnoki cím? Fejes Dániel, Inforádió, Aréna
Hogyan lesznek itt végre megfizethető lakások? Koji László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.15. kedd, 18:00
Navracsics Tibor
volt miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Váratlan tűzszünetet jelentett be Trump, hatalmas botrány robbant Ukrajnában - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Váratlan tűzszünetet jelentett be Trump, hatalmas botrány robbant Ukrajnában - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Tegnap váratlanul bejelentette Donald Trump amerikai elnök, hogy az energetikai létesítményekre korlátozott tűzszünetet kötött Oroszország és Ukrajna. Sajtóhírek szerint valójában még nincs kész a megállapodás, Kijev jelezte nyitottságát a dologra, de Oroszország egyelőre ignorálja az elnök bejelentését. Közben újabb korrupciós botrány rázta meg Ukrajnát: az ügyészség és a korrupcióellenes hivatalok kaptak össsze - a legfőbb ügyészt rendelettel menesztette Zelenszkij elnök, a férfi külföldre menekült. A donyecki fronton a helyzet hetek óta szinte változatlan, az oroszok Limant, Kosztyantynivkát és Dobropillját ostromolják, Szlovjanszkot próbálják bekeríteni. Cikkünk folyamatosan frissül a háború keddi eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mélyütést kaphatnak a legkevesebb pénzből élők: így lesz hamarosan már az egészséges életmód is luxus számukra

Mélyütést kaphatnak a legkevesebb pénzből élők: így lesz hamarosan már az egészséges életmód is luxus számukra

Az elhízás kezelésében áttörést ígérő gyógyszerek csökkenthetnék az egészségügyi egyenlőtlenségeket, de az üzleti érdekek akár az ellenkező irányba is terelhetik a folyamatot.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump says AI safety fears a 'hoax' as he rejects calls for greater safeguards

Trump says AI safety fears a 'hoax' as he rejects calls for greater safeguards

The US president's comments come after Anthropic co-founder Jack Clark told the BBC an AI "kill switch" may need to be mandatory.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 15. 05:30
Három megye nyolc településén reszkethetnek a vérszívók
2026. szeptember 15. 05:00
Ismét érkezhetnek nagy esőzések: mutatjuk
×
×