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A magyar Országgyűlés (Parlamanet) épületének központi kupolája Budapesten.
Nyitókép: Getty Images/Kirillm

Döntött a parlament, így támogatják a dízeleseket, nagyobb adó kerül a cigarettára

Infostart / MTI

A korábban megismert formában szavazták meg az első törvényjavaslatot, igen nagy többséggel. A dohánytermékek jövedéki adója is nő.

A 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek szeptember, október, november és december hónapokra havi ötezer, év végéig összesen 20 ezer forint támogatást kapnak, miközben novembertől nő a dohánytermékek jövedéki adója – döntött az Országgyűlés kedden.

A képviselők 123 igennel, 32 nem és 9 tartózkodás ellenében fogadták el az erről szóló, az üzemanyag-áremelkedésre tekintettel nyújtott támogatásokkal összefüggő intézkedésekről és kapcsolódó törvények módosításáról című javaslatot.

A Ruff Bálint miniszterelnök-helyettes által benyújtott jogszabályban az áll, hogy az az üzemanyagárak emelkedéséből fakadó negatív hatások kompenzálását célozza, miközben további célja a dohányzással összefüggő társadalmi és gazdasági terhek ellensúlyozása és a szükséges költségvetési bevételek biztosítása, valamint a dohánygyártmányok adóztatásában fennálló aszimmetriák mérséklése.

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Kezdőlap    Belföld    Döntött a parlament, így támogatják a dízeleseket, nagyobb adó kerül a cigarettára

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