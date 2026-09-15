Döntött a parlament, így támogatják a dízeleseket, nagyobb adó kerül a cigarettára

A 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek szeptember, október, november és december hónapokra havi ötezer, év végéig összesen 20 ezer forint támogatást kapnak, miközben novembertől nő a dohánytermékek jövedéki adója – döntött az Országgyűlés kedden.

A képviselők 123 igennel, 32 nem és 9 tartózkodás ellenében fogadták el az erről szóló, az üzemanyag-áremelkedésre tekintettel nyújtott támogatásokkal összefüggő intézkedésekről és kapcsolódó törvények módosításáról című javaslatot.

A Ruff Bálint miniszterelnök-helyettes által benyújtott jogszabályban az áll, hogy az az üzemanyagárak emelkedéséből fakadó negatív hatások kompenzálását célozza, miközben további célja a dohányzással összefüggő társadalmi és gazdasági terhek ellensúlyozása és a szükséges költségvetési bevételek biztosítása, valamint a dohánygyártmányok adóztatásában fennálló aszimmetriák mérséklése.

Cikkünk frissül.