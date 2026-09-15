Egy orosz hadihajó rálőtt egy dán helikopterre

Két jelzőrakétát lőtt ki egy orosz fregatt egy dán katonai helikopter irányába a Dánia partjai közelében fekvő nemzetközi vizeken; a lövedékek közül az egyik a légijármű közelében haladt el – közölte a dán hadsereg.

A dán védelmi parancsnokság hétfő késő esti tájékoztatása szerint a Fennec típusú katonai helikopter rutinfeladatot végzett, és az orosz fregattról készített felvételeket, amikor az incidens történt.

A közlemény szerint az egyik jelzőrakéta a helikopter közelében repült el. A jelzőrakétákat a tengeren általában figyelmeztető jelzésként használják.

Lars Lokke Rasmussen dán külügyminiszter kedden elfogadhatatlannak nevezte az esetet, és azt mondta, hogy az emberéleteket is veszélyeztethette.

A külügyminiszter közleményében úgy fogalmazott: Dánia azon dolgozik, hogy minden hajó békésen közlekedhessen a dán vizeken, Oroszország ugyanakkor fokozatosan kitolja annak határait, hogy mit tart elfogadható magatartásnak.

Hozzátette, hogy megbeszélésre bekérette Oroszország dániai nagykövetét.