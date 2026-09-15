ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
367.12
usd:
318.29
bux:
152284.03
2026. szeptember 15. kedd Enikő, Melitta
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
Magyar Péter miniszterelnök napirend elõtti felszólalásra válaszol az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. július 13-án. A kép elõterében üres padsorok, mert a Fidesz és a KDNP parlamenti frakciója bojkottálja az Országgyûlés teljes hétfõi ülését.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Elfogadta az Országgyűlés az ügynökakták szabályozását, megkezdődött az alkotmánybírák megválasztása

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Elfogadta az új ügynökakta-szabályozást az Országgyűlés kedden, a törvény a 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lép hatályba. Átalakul a szakképzési centrumok irányítási rendszere, megszűnik a kancellári rendszer. Megkezdődött a titkos szavazás, az Országgyűlés megválaszt öt új alkotmánybírát, akik a voksolás után esküt is tesznek. A Fidesz és a KDNP padsorai kiürültek, ők illegitimnek tekintik a választást és nem vesznek részt benne.

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról szóló törvényjavaslatot 149 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 35 tartózkodó szavazattal fogadták el a képviselők. A fideszes képviselők döntő többsége tartózkodott, a Mi Hazánk és a Tisza képviselői támogatták a jogszabályt. A KDNP-s képviselők egy része tartózkodott, másik része pedig igennel szavazott.

Az előterjesztő által a közös történelmi önismeret és a demokratikus kultúra szempontjából is kiemelkedő jelentőségűnek mondott törvény célja a múlt megismerhetőségének biztosítása.

A módosítás megerősíti az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának szerepét, mint a kommunista diktatúra állambiztonsági iratanyagának központi őrzője.

A levéltár feladata

  • nemcsak az iratok megőrzése lesz, hanem
  • azok feldolgozása, digitalizálása,
  • a kutathatóság elősegítése és
  • a nyilvánosság megfelelő tájékoztatása is.

A digitális technológiák alkalmazásával a történeti források szélesebb körben, gyorsabban és átláthatóbban válnak hozzáférhetővé.

Korszerűsítik az adatmegismerés szabályait, valamint megerősítik az érintettek jogát arra, hogy a róluk keletkezett adatokat teljeskörűen megismerhessék. Egyszerűbbé válik az eljárás, bővülnek a hozzátartozók jogosultságai és lehetővé válik, hogy a megfigyelt személy megismerhesse a vele kapcsolatban eljáró, állambiztonsággal együttműködő személyek és hivatalos hivatásos alkalmazottak személyazonosságát.

Átalakul a szakképzési centrumok irányítási rendszere

Átalakul a szakképzési centrumok irányítási rendszere a szakképzési törvény módosítása nyomán, amelyet 143 igen 42 nem szavazattal, tartózkodás nélkül fogadtak el a képviselők.

A szakképzési centrumokban megszűnik a kettős vezetés azzal, hogy kivezetik a kancellári munkakört, az intézményeket főigazgató vezeti majd. Az új vezetési struktúrában csökken a felsővezetők száma, amitől a kormány számottevő megtakarítást vár.

Az új vezetőt nyílt, a szakmai tudást, a szakképzés iránti elkötelezettséget előtérbe helyező pályázaton választják ki, a pályázaton a centrumok korábbi, illetve jelenlegi vezetői is indulhatnak.

Az új struktúrájú centrumvezetés 2027. január 1-jén kezdheti meg működését.

A szakképző intézmények önálló vizsgáztatói jogosultságát további 1 évvel, 2027. december 31-ig meghosszabbítják.

A már működő vizsgaközpontokat a tapasztalatok alapján az engedély kiadását követő 3 éven belül lesz indokolt kötelezően ellenőrizni.

Az Országgyűlés ezután megkezdte a szavazást az új alkotmánybírákról, Forsthoffer Ágnes házelnök addig ülésszünetet rendelt el, míg a papír alappú titkos szavazás lezajlik.

A parlament a képviselők kétharmadának szavazatával választja meg az új alkotmánybírókat kilenc évre. A képviselők a Tisza Párt frakciójának jelöltjeire: Chronowski Nórára, Ligeti Miklósra, Kovács András Györgyre, Szomora Zsoltra és Orosz Árpád Gáborra adhatják le szavazatukat.

A Fidesz és a KDNP képviselői még a titkos szavazás elrendelése előtt kivonultak az ülésteremből. Korábban közölték, hogy nem vesznek részt az alkotmánybíró-választás folyamatában, az eljárást illegitimnek, az alkotmányosság megcsúfolásának tartják.

A szavazás eredményének kihirdetése után az új bírák esküt is tesznek.

Ma dönt a Ház a dízeltámogatásról és a dohánytermékek jövedéki adójának emeléséről is.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Elfogadta az Országgyűlés az ügynökakták szabályozását, megkezdődött az alkotmánybírák megválasztása

országgyűlés

alkotmánybíróság

levéltár

ügynökakták

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Megválasztotta az új alkotmánybírákat az Országgyűlés, le is tették az esküjüket

Megválasztotta az új alkotmánybírákat az Országgyűlés, le is tették az esküjüket
Megválasztotta az Alkotmánybíróság öt új tagját az Országgyűlés kedden titkos szavazással. A Fidesz és a KDNP „illegitimnek” tekinti a választást, ezért nem vett részt benne. A parlament már döntött a szakképzésről és az ügynökaktákról is, ma még szavaznak a dízeltámogatásról és a dohánytermékek jövedéki adójának emeléséről is.
 

Döntött az Országgyűlés az ügynökaktákról és a szakképzésről, megkezdődött az alkotmánybírák megválasztása

Alkotmánybírákat választ és dönt a dízeltámogatásról ma az Országgyűlés – itt a menetrend

Forsthoffer Ágnes: a demokrácia lényege nem az, hogy mindenki ugyanúgy gondolkodjon

Magyar Péter éles üzenetben közölte, miért nem beszél napirend előtt

Bizottsági meghallgatás: vissza akarják szerezni az Alkotmánybíróság tekintélyét a bírajelöltek

Bezár a Terror Háza egy időre, Schmidt Máriát leváltotta Tarr Zoltán miniszter

Bezár a Terror Háza egy időre, Schmidt Máriát leváltotta Tarr Zoltán miniszter

„A döntésem alapján megszűnt a Terror Háza Múzeum korábbi főigazgatójának, Schmidt Máriának a megbízatása. Ezzel egyidőben a Terror Háza Múzeum ideiglenesen bezár” – közölte Facebook-oldalán Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.
 

Feljelentést tett Szijjártó Péter magánrepülőzései miatt Orbán Anita külügyminiszter

100 milliárdos túlárazás: feljelentést tett Vitézy Dávid minisztériuma az M6-os autópálya üzemeltetése ügyében

A kormány leállítja a budavári palota újjáépítését és új közbeszerzést ír ki

Üzent Mészáros Lőrincnek Magyar Péter

Többeket is lecseréltek a Budapest Airport igazgatóságából

VIDEÓ
Nincs más választás, csak a háború? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Hogyan lesz a vb-aranyból olimpiai bajnoki cím? Fejes Dániel, Inforádió, Aréna
Hogyan lesznek itt végre megfizethető lakások? Koji László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.15. kedd, 18:00
Navracsics Tibor
volt miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: feljelentés Szijjártó Péter ellen, több évtizednyi politikai akta kerül nyilvánosságra, beindult a parlamenti daráló

Tisza-kormány: feljelentés Szijjártó Péter ellen, több évtizednyi politikai akta kerül nyilvánosságra, beindult a parlamenti daráló

Újabb átvilágításokkal, személycserékkel és feljelentésekkel folytatódott kedden a kormányváltás utáni politikai átrendeződés: a külügyi tárca több milliárdos vagyoni hátrány gyanúja miatt tett feljelentést a korábbi repülőhasználati gyakorlat ügyében, távozott a Nemzetstratégiai Kutatóintézet vezetője, Schmidt Máriát pedig leváltották a Terror Háza éléről. Közben az Országgyűlés elfogadta az államszocialista titkosszolgálati múlt feltárását célzó törvényt, miközben a kormány újabb gazdasági és szakpolitikai intézkedéseket is bejelentett.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kitálalt a Google egykori kutatója: az évtized végére mindannyiunk vesztét okozhatja az új technológia

Kitálalt a Google egykori kutatója: az évtized végére mindannyiunk vesztét okozhatja az új technológia

Újabb korábbi mesterségesintelligencia-kutató lépett a nyilvánosság elé azzal a figyelmeztetéssel, hogy a technológia akár az emberiség kipusztulásához is vezethet.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump says AI safety fears a 'hoax' as he rejects calls for greater safeguards

Trump says AI safety fears a 'hoax' as he rejects calls for greater safeguards

The US president's comments come after Anthropic co-founder Jack Clark told the BBC an AI "kill switch" may need to be mandatory.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 15. 11:22
Megválasztotta az új alkotmánybírákat az Országgyűlés, le is tették az esküjüket
2026. szeptember 15. 10:58
Forsthoffer Ágnes: a demokrácia lényege nem az, hogy mindenki ugyanúgy gondolkodjon
×
×