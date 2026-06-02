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Aleksander Ceferin, az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) elnöke (b) és Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnöke a Puskás Aréna nyitóünnepségén 2019. november 15-én.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Levelet írt Csányi Sándornak az UEFA elnöke

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Aleksander Ceferin, az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) elnöke levében gratulált Csányi Sándornak, a magyar szövetség (MLSZ) első emberének a szombati Bajnokok Ligája-döntő kiemelkedő színvonalú megrendezéséért.

Az MLSZ kedden honlapján számolt be róla, hogy Ceferin személyesen Csányi Sándornak küldött levelet, s abban „köszönetet mondott a professzionális szervezésért, külön kiemelve a vendégszeretetet és az elhivatottságot, amely hozzájárult e felejthetetlen esemény sikeréhez”.

„Egy UEFA Bajnokok Ligája-döntő megszervezése a sportvilág egyik legnagyobb felelőssége. Ehhez jövőkép, vezetői képesség, elkötelezettség és annak a képessége szükséges, hogy számtalan érdekelt felet egy közös cél mögé állítsunk. A Budapesten tapasztalt siker nem volt véletlen. Évek óta tartó befektetett munka, rendíthetetlen elhivatottság és aprólékos felkészülés eredménye volt” – írta Ceferin, külön méltatva Csányi Sándor szerepét.

A szlovén sportvezető szerint a döntő az egység, a szenvedély, a kiválóság és a barátság ünnepe volt.

„Budapest nagyszerű színpadot biztosított ehhez az alkalomhoz, míg a Puskás Arénára a magyar futball elmúlt évekbeli figyelemre méltó fejlődésének erőteljes szimbólumaként tekinthetünk. Világszínvonalú létesítményei méltó helyszínt biztosítottak Európa legrangosabb klubmérkőzéséhez, és megmutatták a világnak azt az ambíciót, jövőképet és elkötelezettséget, amely továbbra is a magyar futball fejlődését szolgálja” – írta az UEFA elnöke.

A szombati fináléban a címvédő Paris Saint-Germain 1–1-es eredményt követően büntetőpárbajban múlta felül az Arsenalt.

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