Levelet írt Csányi Sándornak az UEFA elnöke

Az MLSZ kedden honlapján számolt be róla, hogy Ceferin személyesen Csányi Sándornak küldött levelet, s abban „köszönetet mondott a professzionális szervezésért, külön kiemelve a vendégszeretetet és az elhivatottságot, amely hozzájárult e felejthetetlen esemény sikeréhez”.

„Egy UEFA Bajnokok Ligája-döntő megszervezése a sportvilág egyik legnagyobb felelőssége. Ehhez jövőkép, vezetői képesség, elkötelezettség és annak a képessége szükséges, hogy számtalan érdekelt felet egy közös cél mögé állítsunk. A Budapesten tapasztalt siker nem volt véletlen. Évek óta tartó befektetett munka, rendíthetetlen elhivatottság és aprólékos felkészülés eredménye volt” – írta Ceferin, külön méltatva Csányi Sándor szerepét.

A szlovén sportvezető szerint a döntő az egység, a szenvedély, a kiválóság és a barátság ünnepe volt.

„Budapest nagyszerű színpadot biztosított ehhez az alkalomhoz, míg a Puskás Arénára a magyar futball elmúlt évekbeli figyelemre méltó fejlődésének erőteljes szimbólumaként tekinthetünk. Világszínvonalú létesítményei méltó helyszínt biztosítottak Európa legrangosabb klubmérkőzéséhez, és megmutatták a világnak azt az ambíciót, jövőképet és elkötelezettséget, amely továbbra is a magyar futball fejlődését szolgálja” – írta az UEFA elnöke.

A szombati fináléban a címvédő Paris Saint-Germain 1–1-es eredményt követően büntetőpárbajban múlta felül az Arsenalt.