Az Egyesült Királyságban 16,2 millióan nézték illegálisan a budapesti BL-döntőt

A Guardian közölte a Gaming Compliance International (GCI) technológiai elemző cég által végzett felmérést, amely szerint 16,2 millióan néztek illegális, 90 másodpercnél hosszabb közvetítést, 3,7 millió egyedi IP-címről. A döntőt több mint 7 millió ember nézte legálisan a TNT Sports és az HBO Max csatornáin.

A TNT politikai vitát váltott ki azzal a vitatott döntésével, hogy a Bajnokok Ligája 1992-es létrehozása óta először, nem tette ingyenesen sugározhatóvá a döntőt. Sir Keir Starmer miniszterelnök levélben sürgette a műsorszolgáltatót, hogy gondolja át a döntését.

A TNT Sports és az HBO Max előfizetéses csatornákon tette elérhetővé a döntőt, bár az utóbbi havi csomagjai 4,99 fonttól kezdődnek. Iparági források szerint a nézőszám magasabb lett volna, ha az UEFA nem hozta volna előre a budapesti kezdést este 9 óráról este 6 órára, hogy megkönnyítse a mérkőzésre érkező szurkolók életét.

A TNT nézettségi adatai a tavalyi döntővel összehasonlítva emelkedtek, akkor körülbelül 4,5 millió volt, de ez az angol klub, az Arsenal szereplésével magyarázható. Franciaországban csökkentek a nézettség számai a korábbi kezdési időpont miatt.

A TNT nyilvánosságra hozta, hogy több mint 9,2 millió ember látta legalább az egyik UEFA férfi döntőt, ebből 3,5 millióan az Aston Villa Európa-liga-győzelmét, 2,7 millióan pedig a Crystal Palace Konferencia Liga-győzelmét. Az átlagos európai futball nézettség öt százalékkkal nőtt a tavalyi szezonhoz képest.

A TNT állítólag elégedett volt a több mint 7 milliós összesített lineáris és streaming nézettségi adatokkal és a 25,6 százalékos közönségaránnyal, de az illegális nézők magas száma hosszú távon súlyos aggodalmat kelthet minden műsorszolgáltató, valamint televíziós jogtulajdonos, mint az UEFA és a Premier League számára.

Természetesen az ingyenes közvetítések hiánya szerepet játszott az illegális nézők nagy számában. A Bajnokok Ligája 2022-es döntője, amelyet a Liverpool és a Real Madrid vívott, és amelyet a BT Sport ingyenesen közvetített a YouTube-on, 12,6 millió nézőt vonzott.

Nagy átfedés van a prémium sportjogok kalózkodása és az engedély nélküli szerencsejáték között, amit az is kiemel, hogy a Bajnokok Ligája döntőjének illegális közvetítésein megjelenő hirdetések 89 százaléka az Egyesült Királyságban nem engedélyezett szerencsejáték-márkákhoz szólt.

„Sötét összefüggés van az illegális közvetítés és a szabályozatlan szerencsejáték között a világjárvány óta, amikor a szabályozatlan szerencsejáték az illegális közvetítésekhez fordult” – mondta Ismail Vali, a GCI elnöke.