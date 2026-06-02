Az Arsenal szurkolói a labdarúgó Bajnokok Ligája döntõjében játszott Paris Saint-Germain - Arsenal mérkõzésen a Puskás Arénában 2026. május 30-án.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Az Egyesült Királyságban 16,2 millióan nézték illegálisan a budapesti BL-döntőt

Angol források szerint 16,2 millióan nézték a szigetországban illegális streameléssel a Bajnokok Ligája szombati döntőjét. Az Egyesült Királyságban nem volt ingyenesen nézhető a PSG–Arsenal mérkőzés.

A Guardian közölte a Gaming Compliance International (GCI) technológiai elemző cég által végzett felmérést, amely szerint 16,2 millióan néztek illegális, 90 másodpercnél hosszabb közvetítést, 3,7 millió egyedi IP-címről. A döntőt több mint 7 millió ember nézte legálisan a TNT Sports és az HBO Max csatornáin.

A TNT politikai vitát váltott ki azzal a vitatott döntésével, hogy a Bajnokok Ligája 1992-es létrehozása óta először, nem tette ingyenesen sugározhatóvá a döntőt. Sir Keir Starmer miniszterelnök levélben sürgette a műsorszolgáltatót, hogy gondolja át a döntését.

A TNT Sports és az HBO Max előfizetéses csatornákon tette elérhetővé a döntőt, bár az utóbbi havi csomagjai 4,99 fonttól kezdődnek. Iparági források szerint a nézőszám magasabb lett volna, ha az UEFA nem hozta volna előre a budapesti kezdést este 9 óráról este 6 órára, hogy megkönnyítse a mérkőzésre érkező szurkolók életét.

A TNT nézettségi adatai a tavalyi döntővel összehasonlítva emelkedtek, akkor körülbelül 4,5 millió volt, de ez az angol klub, az Arsenal szereplésével magyarázható. Franciaországban csökkentek a nézettség számai a korábbi kezdési időpont miatt.

A TNT nyilvánosságra hozta, hogy több mint 9,2 millió ember látta legalább az egyik UEFA férfi döntőt, ebből 3,5 millióan az Aston Villa Európa-liga-győzelmét, 2,7 millióan pedig a Crystal Palace Konferencia Liga-győzelmét. Az átlagos európai futball nézettség öt százalékkkal nőtt a tavalyi szezonhoz képest.

A TNT állítólag elégedett volt a több mint 7 milliós összesített lineáris és streaming nézettségi adatokkal és a 25,6 százalékos közönségaránnyal, de az illegális nézők magas száma hosszú távon súlyos aggodalmat kelthet minden műsorszolgáltató, valamint televíziós jogtulajdonos, mint az UEFA és a Premier League számára.

Természetesen az ingyenes közvetítések hiánya szerepet játszott az illegális nézők nagy számában. A Bajnokok Ligája 2022-es döntője, amelyet a Liverpool és a Real Madrid vívott, és amelyet a BT Sport ingyenesen közvetített a YouTube-on, 12,6 millió nézőt vonzott.

Nagy átfedés van a prémium sportjogok kalózkodása és az engedély nélküli szerencsejáték között, amit az is kiemel, hogy a Bajnokok Ligája döntőjének illegális közvetítésein megjelenő hirdetések 89 százaléka az Egyesült Királyságban nem engedélyezett szerencsejáték-márkákhoz szólt.

„Sötét összefüggés van az illegális közvetítés és a szabályozatlan szerencsejáték között a világjárvány óta, amikor a szabályozatlan szerencsejáték az illegális közvetítésekhez fordult” – mondta Ismail Vali, a GCI elnöke.

Éghajlatkutató: szenved a magyar szőlő, a bor minősége is veszélybe kerülhet
A hőmérséklet emelkedése felgyorsítja a szőlő fejlődését, ami egyre korábbi szüretekhez vezet a Másfélfok elemzése szerint. Ez a tavaszi elfagyás kockázatát is növeli. Ezzel párhuzamosan hosszabb aszályos időszakok és szélsőségesebb évjáratok jellemzik a termelést, ami a borászoknak nemcsak mennyiségi, hanem minőségi kérdés is – mondta az InfoRádióban Szabó Péter éghajlatkutató.
Óbudai korrupciós ügy: nem cáfolja az ügyészség, hogy előállították Őrsi Gergely polgármestert is

A Központi Nyomozó Főügyészség vesztegetés, befolyással üzérkedés és más miatt folyamatban lévő, több önkormányzatot is érintő nyomozásában több személyt előállított – közölte a szóvivő. Kovács Katalin az InfoRádió kérdésékre nem cáfolta, hogy az egyik előállított Őrsi Gergely II. kerületi polgármester.
 

Dőlnek a nevek és a részletek a Központi Nyomozó Főügyészség kedd reggeli akciója után

Küszöbön a történelmi megállapodás? Rendkívüli bejelentést tett az Egyesült Államok a feszült tárgyalásokról

Marco Rubio amerikai külügyminiszter kedden új részleteket árult el a tárgyalásokról, amiket Iránnal folytatnak a Közel-Kelet békéje érdekében – számolt be az Iran International.

Már a fiatal magyaroknak sem csak a pénz számít: ez tartja vissza őket a külföldi munkától

Bár a magyar munkavállalók többsége elégedett jelenlegi állásával, a külföldi munkavállalás lehetősége továbbra is sokakat foglalkoztat.

Starmer says he 'felt sick' watching footage of Henry Nowak's arrest and police have questions to answer

Nowak, a student in Southampton, was handcuffed and arrested as he lay dying on the ground. He told officers he had been stabbed and couldn't breathe.

A szuperszámítógép megmondta, ki fogja nyerni a foci-vb-t
Tényleg a nulláról kezdi Iniesta – edzőként
