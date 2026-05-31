Kemény BL-éjszakájuk volt a mentősöknek

Az egészségügyi rendezvénybiztosítási feladatokat a mentőszolgálat a terveknek megfelelően teljesítette. Az előzetesen meghatározott pontokon és valamennyi dedikált helyszínen összesen 62 mentőegység, 200 szakember vett részt a munkában. A nap folyamán a mentők összesen 91 esetben nyújtottak egészségügyi ellátást, és 25 főt szállítottak kórházba.

Segélynyújtások

Puskás Aréna: 59 ellátás, ebből 8 kórházi szállítás

Városliget (Fan Meeting Point): 12 ellátás, ebből 5 kórházi szállítás

Hősök tere: 10 ellátás, ebből 7 kórházi szállítás

Andrássy út: 8 ellátás, ebből 4 kórházi szállítás

MTK Sportkomplexum (Fan Meeting Point): 2 ellátás, ebből 1 kórházi szállítás

A mentőegységek munkája vasárnap hajnali 2 óra 30 perckor rendkívüli incidens nélkül ért véget.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a mérkőzéssel összefüggésben tömeges verekedés vagy egyéb súlyos bűncselekmény nem történt a közterületeken.

A rendőröknek mindössze 13 esetben kellett egyedi jogsértés miatt intézkedniük, amelynek során hat embert fogtak el, illetve állítottak elő. Ez a szám a látogatók magas létszámát és a rendezvény kiemelt súlyát figyelembe véve rendkívül alacsonynak tekinthető, különösen a más országokban rendezett hasonló kupadöntők tapasztalataival összevetve.

A hatóságok a döntőt követő napon is fenntartják a fokozott jelenlétet: amíg a külföldi szurkolók teljes egészében el nem hagyják az országot, a rendőrség megfelelő létszámmal garantálja a főváros, a Budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, valamint a tranzitvonalak közrendjét és közbiztonságát.