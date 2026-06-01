Üzenetet hagytak az öltözőben a BL-győztes párizsiak

„Thank you, [Köszönjük!] Budapest!” – ezt a rövid, de sokatmondó üzenetet hagyta maga után a Puskás Aréna öltözőjében a szombati Bajnokok Ligája-döntő győztese, a Paris Saint-Germain – számolt be a szeretlekmagyarorszag.hu. A táblára írt üzenetről, melyhez egy szívet is rajzoltak, a Magyar Labdarúgó Szövetség tett közzé egy fotót a hivatalos közösségi oldalán vasárnap.
A szövetség nemcsak megosztotta a párizsiak gesztusát, hanem egy rövid üzenettel reagált is:
„Mi is köszönjük mindkét csapatnak!”
Ezt találták a szervezők a BL-győztes PSG öltözőjében! ❤️— MLSZ (@MLSZhivatalos) May 31, 2026
Mi is köszönjük mindkét csapatnak!@PSG_inside @Arsenal @ChampionsLeague #BudapestFinal pic.twitter.com/Fv23v202jO