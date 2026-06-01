Üzenetet hagytak az öltözőben a BL-győztes párizsiak

„Thank you, [Köszönjük!] Budapest!” – ezt a rövid, de sokatmondó üzenetet hagyta maga után a Puskás Aréna öltözőjében a szombati Bajnokok Ligája-döntő győztese, a Paris Saint-Germain – számolt be a szeretlekmagyarorszag.hu. A táblára írt üzenetről, melyhez egy szívet is rajzoltak, a Magyar Labdarúgó Szövetség tett közzé egy fotót a hivatalos közösségi oldalán vasárnap.

A szövetség nemcsak megosztotta a párizsiak gesztusát, hanem egy rövid üzenettel reagált is:

„Mi is köszönjük mindkét csapatnak!”