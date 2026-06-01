ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
353.9
usd:
303.56
bux:
134394.75
2026. június 1. hétfő Tünde
24 óra BL-döntő Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Matvej Szafonov, a Paris Saint-Germain kapusa a labdarúgó Bajnokok Ligája döntõjében játszott Paris Saint-Germain - Arsenal mérkõzésen a Puskás Arénában 2026. május 30-án. Megvédte címét a Paris Saint-Germain, miután 1-1-es döntetlent és hosszabbítást követõen tizenegyesekkel 4-3-ra legyõzte az Arsenalt.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Üzenetet hagytak az öltözőben a BL-győztes párizsiak

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A francia csapat egy táblán hagyott egy rövid, kézzel írt üzenetet az öltözőben. A gesztusra a drámai, tizenegyesekkel végződő Arsenal elleni finálé után lettek figyelmesek a szervezők.

„Thank you, [Köszönjük!] Budapest!” – ezt a rövid, de sokatmondó üzenetet hagyta maga után a Puskás Aréna öltözőjében a szombati Bajnokok Ligája-döntő győztese, a Paris Saint-Germain – számolt be a szeretlekmagyarorszag.hu. A táblára írt üzenetről, melyhez egy szívet is rajzoltak, a Magyar Labdarúgó Szövetség tett közzé egy fotót a hivatalos közösségi oldalán vasárnap.

A szövetség nemcsak megosztotta a párizsiak gesztusát, hanem egy rövid üzenettel reagált is:

„Mi is köszönjük mindkét csapatnak!”

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Üzenetet hagytak az öltözőben a BL-győztes párizsiak

labdarúgás

magyar labdarúgó szövetség

bl-döntő

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Alaptörvény-módosítással mozdítjuk el Sulyok Tamást” – Magyar Péter a Várban

„Alaptörvény-módosítással mozdítjuk el Sulyok Tamást” – Magyar Péter a Várban
A kormányfő szerint Sulyok Tamás minden súlyos pillanatban a hallgatást választotta, több a feladata annál, mint hogy törvényeket írjon alá, kitüntetéseket adjon át, protokolleseményeken vegyen részt. Kérdésre válaszolva azt is elmondta, egy hónapot vesz igénybe Sulyok Tamás elmozdítása, de igyekezni fognak. „Minden báb elmozdításáról szó lesz.” A Tisza frakciója akár már hétfőn döntést hozhat arról is, hogy milyen módon válasszák meg Sulyok Tamás utódát.
 

Sulyok Tamás elutasította Magyar Péter felszólítását, nem mond le

Magyar Péter a közmédia vezetőit is felszólította

KDNP: egy kormányváltás nem lehet oka az államfő lemondásának

Deutsch Tamás már sejti Magyar Péter politikai szándékát

Tisztítótűz, kisöprés, kirakatperek, bebörtönzések – példák a rezsimváltás utáni elszámoltatásokra

Tisztítótűz, kisöprés, kirakatperek, bebörtönzések – példák a rezsimváltás utáni elszámoltatásokra

Demokratikus országokban az elszámoltatás általában kirakatperek keretében zajlik, és a kezdeményezők leginkább a demokrácia erősségét próbálják ezzel bizonyítani – mondta az InfoRádióban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének kutatója. Csepeli Réka szerint bizonyos esetekben tisztítótűzre van szükség ahhoz, hogy el lehessen kezdeni építeni egy új, tisztább rendszert.
 

Fizetéscsökkentések a parlamenti asztalon hétfőn

Mikroadományok – Átláthatóvá tette kampánybevételeit a Tisza Párt

VIDEÓ
Honnan lesz víz, ha nincs eső? Gacsályi József, Inforádió, Aréna
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt? Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.01. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt a döntés: így változik holnap a benzin ára

Itt a döntés: így változik holnap a benzin ára

A hónap elején folytatódik az árcsökkenés a hazai nagykereskedelmi piaci árakat illetően - írja a holtankoljak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő évet zárt Ember Márk vállalkozása: mégsem lehet felhőtlen a színész öröme

Elképesztő évet zárt Ember Márk vállalkozása: mégsem lehet felhőtlen a színész öröme

A tulajdonos ugyanakkor úgy döntött, hogy nem vesz ki osztalékot a cégből.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US says it struck Iranian radar sites as Kuwait reports missile and drone attacks

US says it struck Iranian radar sites as Kuwait reports missile and drone attacks

Iran and the US say they have carried out fresh attacks around the Strait of Hormuz, the third known escalation in a week.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 1. 10:00
Kulcsjátékos mond búcsút Szoboszlaiéknak
2026. június 1. 08:16
Vb-felkészülési meccsek zápora – sport a tévében
×
×