Korszakos csapat lett a Paris Saint-Germain – a BL-döntő tapasztalatai

Nem csalódtak azok, akik elsősorban a PSG támadóinak és az Arsenal védőinek a párharcára számítottak a döntőben, ellenben biztosan hiányérzetük lehet azoknak, akik végig izgalmas, látványos döntőre számítottak.

Az izgalomra – a finálék jellegénél fogva („van tét, méghozzá nem is kicsi”) – nem lehetett panasz, még ha akadtak is üresjáratok. Látványos jelenetből azonban kevés akadt.

Nem tett jót a mérkőzés összképének az Arsenal a hatodik percben, Kai Havertz lövéséből született gólja, mert az angol bajnok attól kezdve szinte csak védekezett, többnyire kettős védelmi vonalat húzott a kapuja elé. Nagyon magas szinten védekezett, Gabriel és Saliba ismét világklasszis szinten játszott, az Arsenal abban bízott, hogy 1–0-ra meg tudja nyerni a döntőt.

A találkozó alatt a BBC talált rá arra az érdekes adatra, hogy az Arsenal a legutóbbi 117 olyan mérkőzéséből, amelyeken a félidőben vezetett, mindössze egyet veszített el, amikor 2025 májusában 2–1-re kikapott a Bournemouthtól a Premier League-ben. A többi mérlege: 101 győzelem, 15 döntetlen.

A második félidő közepéig a bő harminc évvel ezelőtti AC Milan járhatott az ember fejében, amely Fabio Capello irányításával szinte bármilyen mérkőzést képes volt kapott gól nélkül lehozni. S mivel általában egy gólt szerzett, többnyire nyert is.

Az Arsenal a találkozó nagy részében szinte teljesen átengedte a labdabirtoklást, ami a rendes játékidőben jellemzően 75:25 volt százalékban a PSG javára. Az Arsenal labdabirtoklási átlaga (24,7 százalék) volt a legalacsonyabb a Bajnokok Ligája-döntőben szereplő csapatok között (amióta az Opta méri ezt, tehát 2003-2004 óta), valamint a legalacsonyabb a Mikel Arteta irányítása alatt játszott mérkőzéseken, ahol 11 emberrel voltak a pályán végig.

Miután Hvicsa Kvarachelia kiharcolt egy tizenegyest, azt pedig Ousmane Dembélé belőtte, szinte újrakezdődött a döntő. Azt követően, hogy Mikel Arteta a fél csapatát lecserélte, az Arsenal valamivel aktívabban támadott, de ez a nagyon kevés, a kaput eltaláló lövések döntője volt.

Désiré Doué, a PSG csatára boldogan mondta: „Ma este annyira, annyira büszkék vagyunk. Nagyon boldogok, annyira hálásak vagyunk, mert nehéz meccs volt egy nagyon jó csapat ellen. Gratulálnunk kell nekik, mert nagyon jó szezonjuk volt.”

Gonçalo Ramos, a PSG csereként beállt csatára arról beszélt, hogy kifejezetten örült, hogy ő lőhette az első tizenegyest a szétlövésben: „Nagyon nehéz volt. Sok jó játékosunk van van, és megmutattuk, hogy mindenre készen állunk. Csatár vagyok, és mindig készen állok büntetőt rúgni, még ha az az első is. Ott akartam lenni a nagy pillanatokban. Mindenki hisz egymásban, minden játékos segíthet. Nagyon magabiztosak vagyunk. Még csak most jön a legjobb időszakunk.”

Luis Enrique a harmadik Bajnokok Ligája-döntőjét nyerte edzőként, miután korábban a Barcelonát vezette a címhez 2015-ben, a PSG-t pedig a múlt szezonban – csak Carlo Ancelottinak van több, öt győzelme. Ő lett az első spanyol edző, aki egymás után két BEK- vagy BL-sorozatot megnyert José Villalonga a Real Madriddal az első két kiírásban aratott diadalai óta.

Boldogan mondta a meccs után: „Megérdemeltük. Talán ma mindkét csapat megérdemelte volna a győzelmet, de ahogy egész szezonban játszottunk, megérdemeltük a Bajnokok Ligáját is. Nagyon boldogok vagyunk, és megpróbálunk nyerni jövőre is – miért ne? A mérkőzés a lehető legjobban kezdődött számukra. Utána tudták, hogyan kell védekezni. Nagyon nehéz volt. Hozzászoktunk, hogy így támadunk, sok játékossal a labda mögött, de ellenük nagyon nehéz, fizikailag erősek, nagyon kemények.”

Declan Rice, az Arsenal csapatkapitánya szerint: „Lesújtó, hogy tizenegyesekkel kikaptunk a Bajnokok Ligája döntőjében. Hihetetlen szezont zárunk, a ma esti volt a 63. meccsünk. Mindent beleadtunk, és ez egy lottó – tizenegyesekkel nyersz, vagy veszítesz. A legjobb csapatok közül is veszítettek már néhányan tizenegyesekkel.”

Mikel Arteta, az Arsenal menedzsere elkeseredettnek tűnt: „Nagyon nehéz, amikor ilyen kiegyensúlyozott vagy egy sorozatban egészen a döntőig, és a végén tizenegyesekkel veszíted el a trófeát. Nehéz. Nagyon büszke vagyok a játékosokra. Annyi örömet okoznak nekünk. Egyszerűen megtiszteltetés ezt a csapatot irányítani. A PSG ellen nagyon nehéz játszani. Ezért nyerte meg kétszer is a Bajnokok Ligáját. Ez egy top csapat.”

Ez volt a 12. BEK- vagy Bajnokok Ligája-döntő, amely tizenegyespárbajig jutott. Sem az Arsenal, sem a PSG nem játszott korábban ilyen döntőben.

A legutóbbi 11 Bajnokok Ligája-döntőt az a csapat nyerte, amelyik az első gólt szerezte, mióta a Real Madrid hátrányból 4–1-re legyőzte az Atlético Madridot 2014-ben. Most nem.

Az Arsenal egyetlen vereséget sem szenvedett a BL-sorozatban, mégsem nyerte meg a trófeát.

A döntő legjobbjának Vitinhát választotta meg az UEFA technikai bizottsága.

A PSG 45 gólt szerzett a sorozatban, ezzel beállította a Barcelona egyetlen szezonbeli (1999–2000) gólrekordját. Luis Enrique csapata a 2025-ös és a 2026-os tavaszon úgy lett BL-győztes, hogy kiejtette/legyőzte az adott idény angol bajnokát, a Liverpoolt és az Arsenalt.

A párizsi csapat 2025 és 2026 tavaszán is francia ellenfelet győzött le a főtáblát követő rájátszásban. Utána, a legjobb tizenhattól a két év alatt összesen nyolc párharcot vívott, ezekből hatot a Premier League valamelyik csapata ellen. A Liverpoolt kétszer ejtette ki, az Arsenalt egyszer, majd másodszor (szétlövésben) legyőzte a döntőben.