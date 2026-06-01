Gyakorlatilag állva tapsolják a BL-döntő rendezését az Arsenalnál, a PSG-nél és az UEFA-nál is

A magyar szövetség nemzetközi és szervezési igazgatója hétfőn az M4 Sport Nemzeti Sporthíradójában elmondta: a rendezést tekintve mindenki hibátlanul teljesített, úgy a fő helyszínnek számító Puskás Arénában, mint a stadionon kívüli szurkolói zónákban, elsősorban a Hősök terén kialakított fesztiválon, továbbá a repülőtéri és városi transzferekben.

„Nem számítottunk ekkora sikerre, nagyon pozitív visszajelzések érkeztek mindenki oldaláról, az UEFA és a két csapat részéről” – mondta Szabó Vilmos, aki szerint mindenki „jelesre vizsgázott”.

A projektvezető hozzátette: 2019-ben női Bajnokok Ligája-finálét, 2020-ban európai Szuperkupa-mérkőzést, 2021-ben négy Európa-bajnoki meccset, míg 2023-ban Európa-liga-döntőt rendeztek, így azokon már tapasztalatokat szerezhettek, amelyeket ezúttal is tudtak hasznosítani. Kiemelte: azokhoz képest azonban a férfi BL-döntő egy „teljesen más volumenű rendezvény”, a világ egyik legnagyobb érdeklődéssel kísért sporteseménye.

Szabó Vilmos a konkrét számokat illetően felidézte, csak az UEFA közel 300 közreműködőt delegált Budapestre, és az elmúlt bő egy évben nagyságrendileg ezres megbeszélést folytattak az európai szövetség kollégáival, akik nagyobb küldöttséggel tavaly kétszer, idén egyszer tartottak személyes bejárást a fináléra készülve. A projektvezető hangsúlyozta szállítás, a közlekedés, a transzferek, fontosságát, elsősorban a repülőteret illetően. Mint mondta, Budapestre több mint 2600 landolási igény érkezett, ebből úgy tudtak erőn felül 800-at teljesíteni, hogy a magyar főváros egy átlagos napon 300 repülőgépet fogad. De a teljes igény kielégítéséhez a környező országok repülőtereinek – Bécset, Pozsonyt, Zágrábot említette - bevonására is szükség volt. Hasonlóan erőn felül teljesített elmondása szerint a BKK is a fővároson belüli tömegközlekedés megszervezésével, amelyben szintén nem volt semmilyen fennakadás a nagyobb igénybevétel ellenére.

Szabó Vilmos elmondta: a stadionon kívül húszezer ember tekintette meg a BL-döntőt, már két órával a kezdés előtt megtelt a Hősök terén lévő szurkolói zóna tízezer fővel, plusz tízezer ember pedig az Andrássy útra megnyitott szakaszon követhette figyelemmel a történteket kivetítőkön.

A klubfutball csúcseseménynek megrendezésével magasra került a léc, a korábbi éveket tekintve a férfi BL-döntővel összejött „a hab a tortára”, mondta Szabó Vilmos.

„Csak gondolkozunk azon, hogy a továbbiakat tekintve mit lehetne itt még megvalósítani, de azon leszünk, hogy minél több ilyen eseményt idehozzunk Magyarországra” – utalt a következő kihívásokra, célokra a sportvezető.

A PSG szombaton 1-1-es rendes játékidő és hosszabbítás után, tizenegyesekkel győzte le az Arsenalt és védte meg ezzel a címét a Puskás Arénában rendezett döntőben.