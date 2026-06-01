2026. június 1. hétfő Tünde
Az Arsenal szurkolói a labdarúgó Bajnokok Ligája döntõjében játszott Paris Saint-Germain - Arsenal mérkõzésen a Puskás Arénában 2026. május 30-án.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Gyakorlatilag állva tapsolják a BL-döntő rendezését az Arsenalnál, a PSG-nél és az UEFA-nál is

Szabó Vilmos, a budapesti labdarúgó Bajnokok Ligája-döntő projektvezetője csak pozitív visszajelzéseket kapott az európai szövetségtől, valamint a fináléban érintett két csapattól, a Paris Saint-Germaintől és az Arsenaltól.

A magyar szövetség nemzetközi és szervezési igazgatója hétfőn az M4 Sport Nemzeti Sporthíradójában elmondta: a rendezést tekintve mindenki hibátlanul teljesített, úgy a fő helyszínnek számító Puskás Arénában, mint a stadionon kívüli szurkolói zónákban, elsősorban a Hősök terén kialakított fesztiválon, továbbá a repülőtéri és városi transzferekben.

„Nem számítottunk ekkora sikerre, nagyon pozitív visszajelzések érkeztek mindenki oldaláról, az UEFA és a két csapat részéről” – mondta Szabó Vilmos, aki szerint mindenki „jelesre vizsgázott”.

A projektvezető hozzátette: 2019-ben női Bajnokok Ligája-finálét, 2020-ban európai Szuperkupa-mérkőzést, 2021-ben négy Európa-bajnoki meccset, míg 2023-ban Európa-liga-döntőt rendeztek, így azokon már tapasztalatokat szerezhettek, amelyeket ezúttal is tudtak hasznosítani. Kiemelte: azokhoz képest azonban a férfi BL-döntő egy „teljesen más volumenű rendezvény”, a világ egyik legnagyobb érdeklődéssel kísért sporteseménye.

Szabó Vilmos a konkrét számokat illetően felidézte, csak az UEFA közel 300 közreműködőt delegált Budapestre, és az elmúlt bő egy évben nagyságrendileg ezres megbeszélést folytattak az európai szövetség kollégáival, akik nagyobb küldöttséggel tavaly kétszer, idén egyszer tartottak személyes bejárást a fináléra készülve. A projektvezető hangsúlyozta szállítás, a közlekedés, a transzferek, fontosságát, elsősorban a repülőteret illetően. Mint mondta, Budapestre több mint 2600 landolási igény érkezett, ebből úgy tudtak erőn felül 800-at teljesíteni, hogy a magyar főváros egy átlagos napon 300 repülőgépet fogad. De a teljes igény kielégítéséhez a környező országok repülőtereinek – Bécset, Pozsonyt, Zágrábot említette - bevonására is szükség volt. Hasonlóan erőn felül teljesített elmondása szerint a BKK is a fővároson belüli tömegközlekedés megszervezésével, amelyben szintén nem volt semmilyen fennakadás a nagyobb igénybevétel ellenére.

Szabó Vilmos elmondta: a stadionon kívül húszezer ember tekintette meg a BL-döntőt, már két órával a kezdés előtt megtelt a Hősök terén lévő szurkolói zóna tízezer fővel, plusz tízezer ember pedig az Andrássy útra megnyitott szakaszon követhette figyelemmel a történteket kivetítőkön.

A klubfutball csúcseseménynek megrendezésével magasra került a léc, a korábbi éveket tekintve a férfi BL-döntővel összejött „a hab a tortára”, mondta Szabó Vilmos.

„Csak gondolkozunk azon, hogy a továbbiakat tekintve mit lehetne itt még megvalósítani, de azon leszünk, hogy minél több ilyen eseményt idehozzunk Magyarországra” – utalt a következő kihívásokra, célokra a sportvezető.

A PSG szombaton 1-1-es rendes játékidő és hosszabbítás után, tizenegyesekkel győzte le az Arsenalt és védte meg ezzel a címét a Puskás Arénában rendezett döntőben.

Magyar Péter Toroczkai Lászlónak: Ön fogja vezetni a végrehajtásról szóló vizsgálóbizottságot

Toroczkai László hétfői, napirend előtti felszólalására reagálva, amelyben kifogásolta az Országgyűlésben, hogy nem lehet ő a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottság elnöke, Magyar Péter miniszterelnök válaszában kijelentette: a Mi Hazánk elnöke fogja vezetni a testületet.
 

Magyar Péter: „hazahozzuk, hazahoztuk a magyar emberek pénzét"

„Alkotmányos válság felé tartunk" – ellenzéki reakciók Magyar Péter felszólalására

Magyar Péter elment a Magyar Nemzeti Bankba

Sulyok Tamás reagált az elmozdítására kilátásba helyezett Alaptörvény-módosításra

„Diktatúrában szokás" – így reagált a Fidesz Magyar Péter bejelentésére

Gulyás Gergely szerint veszélyes útra tévedhet az új kormánytöbbség

Honnan lesz víz, ha nincs eső? Gacsályi József, Inforádió, Aréna
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt? Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
Kiszámolták a siker képletét a kutatók: mutatjuk a meglepő tippet, amivel garantált a dicsőség

Egy új matematikai modell szerint jobban járunk, ha nem a lehetetlent hajszoljuk, hanem megelégszünk az átlag felettivel – legyen szó akár lakáskeresésről, állásvadászatról vagy éppen parkolóhely-keresgélésről - írja a Guardian.

Sürgős figyelmeztetést kaptak a magyar háztulajdonosok: ezen az egyszerű lépésen múlik, hogy elözönlenek-e a vérszívók

A gyérítés folyamatosan zajlik, de a lakosság is sokat tehet azért, hogy saját portájukat megvédjék a szúnyogoktól.

US says it struck Iranian radar sites as Iran targets American forces in Kuwait

Iran and the US say they have carried out fresh strikes around the Strait of Hormuz, with Kuwait condemning "repeated" Iranian attacks.

2026. június 1. 15:50
Nagyösszegű végkielégítés jár Arne Slotnak
2026. június 1. 14:51
Nem dönti tovább a Premier League rekordját James Milner
