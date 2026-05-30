2026. május 30. szombat Janka, Zsanett
Matvej Szafonov, a Paris Saint-Germain kapusa (b) gólt kap a labdarúgó Bajnokok Ligája döntõjében játszott Paris Saint-Germain - Arsenal mérkõzésen a Puskás Arénában 2026. május 30-án.
BL-döntő élőben: Paris Saint-Germain–Arsenal 0–1

A PSG másodszor vagy az Arsenal először? Melyik gárda nyeri meg a labdarúgó Bajnokok Ligája 2025–2026-os döntőjét Budapesten?

A kezdő csapatok a következők. PSG: Szafonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz - Doué, Dembélé, Kvarachelia. Az Arsenal tizenegye: Raya - Mosquera, Gabriel, Saliba, Hincapié - Rice, Lewis-Skelly - Saka, Ödegaard, Trossard - Havertz.

Viktor Gyökeres, azaz a magyar állampolgársággal is rendelkező Gyökeres Viktor tehát kimaradt. A PSG ugyanazzal a tíz mezőnyjátékossal kezd, mint egy éve az Inter ellen a müncheni döntőben, csak akkor Gianluigi Donnarumma védett még, nem Matvej Szafonov, az akkori második számú kapus.

A szokásos felvezető műsor után jött a két csapat. A PSG birtokolta az elején többet a labdát.

Az ötödik percben megszerezte a vezetést az Arsenal. Marquinhos a félpályánál belelőtte a labdát Trossard-ba, ebből indult a támadás, Kai Havertz elszaladt a balszélső helyén, s nehéz szögből a felső sarokba vágta a labdát. Sem Pacho, sem Szafonov nem volt elég határozott (0–1).

A 11. percben Kvarachelia előtt nagyon fontos pillanatban mentett szögletre Gabriel.

A 16. percben a saját tizenhatosán belül Saka kezére pattant a labda, de nem ért tizenegyest.

Növekszik a társadalmi nyomás Egyiptomban – Lehet, hogy nem 1,1, hanem 10 millió migráns szivárgott be

A 2023-as szudáni konfliktus után szabályosan ömlöttek be az emberek, méghozzá mindenféle ellenőrzés nélkül, ez már pedig merőben más típusú migráció, mint amivel Jordánia, Törökország vagy Libanon küzd, ahol legalább van esély összeírni azokat, akik érkeznek. Sayfo Omar, a Migrációkutató Intézet kutatási igazgatója beszélt a részletekről az InfoRádióban.
Képeken a BL-döntő: így zajlik a nagy esemény Budapesten, pár perc alatt meg is volt az első gól

Kvíz: Emlékszel még a régi gyerekjátékokra? Teszteld, mennyire vagy képben a retró kedvencekkel!

Champions League final: Havertz gives Arsenal early lead over holders PSG

