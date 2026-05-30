BL-döntő élőben: Paris Saint-Germain–Arsenal 0–1

A kezdő csapatok a következők. PSG: Szafonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz - Doué, Dembélé, Kvarachelia. Az Arsenal tizenegye: Raya - Mosquera, Gabriel, Saliba, Hincapié - Rice, Lewis-Skelly - Saka, Ödegaard, Trossard - Havertz.

Viktor Gyökeres, azaz a magyar állampolgársággal is rendelkező Gyökeres Viktor tehát kimaradt. A PSG ugyanazzal a tíz mezőnyjátékossal kezd, mint egy éve az Inter ellen a müncheni döntőben, csak akkor Gianluigi Donnarumma védett még, nem Matvej Szafonov, az akkori második számú kapus.

A szokásos felvezető műsor után jött a két csapat. A PSG birtokolta az elején többet a labdát.

Az ötödik percben megszerezte a vezetést az Arsenal. Marquinhos a félpályánál belelőtte a labdát Trossard-ba, ebből indult a támadás, Kai Havertz elszaladt a balszélső helyén, s nehéz szögből a felső sarokba vágta a labdát. Sem Pacho, sem Szafonov nem volt elég határozott (0–1).

A 11. percben Kvarachelia előtt nagyon fontos pillanatban mentett szögletre Gabriel.

A 16. percben a saját tizenhatosán belül Saka kezére pattant a labda, de nem ért tizenegyest.