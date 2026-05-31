Hatalmas küzdelem indult a BL-döntő után az éjszaka a fővárosban

A szombat esti mérkőzés után, amelyen a Paris Saint-Germain büntetőkkel védte meg címét az Arsenallal szemben, több tízezres tömeg vonult el a helyszínről és a fővárosi szurkolói zónákból. A stadion környékén, valamint a belső kerületekben visszamaradt kommunális hulladék, üvegek és papírok összegyűjtését a BKM köztisztasági divíziója végezte.

A szakemberek tájékoztatása szerint a korábbi kiemelt mérkőzések tapasztalatai alapján a terület állapota a vártnak megfelelő volt, a takarítást előre kidolgozott menetrend szerint hajtották végre – írja az index.hu.

A logisztikai feladatok koordinálása érdekében a köztisztasági konvojok a rendezvénytechnikai elemek, kordonok és színpadok bontásához igazodva kezdték meg az aszfalt tisztítását. Az Andrássy úton a technikai eszközök elbontása hajnali két órára fejeződött be, ezt követően indult el a burkolat nagynyomású locsolása és gépi seprése.

A kézi és gépi erővel végzett komplex takarítás a Stefánia út és az Ajtósi Dürer sor csomópontjától a Hősök tere és az Andrássy út teljes szakaszáig tartott.

Közben a közlekedési miniszter köszöntet mondott a közlekedési dolgozóknak, sőt szelfizett is velük.

A hajnali órákra a szakemberek a kijelölt főbb vonulási útvonalakat és közterületeket teljes egészében megtisztították, így a vasárnap reggeli órákban a korlátozásokkal érintett belvárosi szakaszokon a megszokott rendben indulhatott el a gyalogos- és járműforgalom.