2026. május 31. vasárnap Angéla, Petronella
Érdeklõdõk nézik kivetítõn a labdarúgó Bajnokok Ligája döntõjében játszott Paris Saint-Germain - Arsenal mérkõzést a Millenárison 2026. május 30-án. Megvédte címét a Paris Saint-Germain, miután 1-1-es döntetlent és hosszabbítást követõen tizenegyesekkel 4-3-ra legyõzte az Arsenalt.
Nyitókép: Hatházi Tamás

Hatalmas küzdelem indult a BL-döntő után az éjszaka a fővárosban

Infostart

Vasárnap reggelre hiánytalanul elszállították a labdarúgó Bajnokok Ligája döntője után keletkezett hulladékot a fővárosi közterületekről. A Puskás Arénában rendezett sporteseményt és a belvárosi szurkolói programokat követően a Budapesti Közművek munkatársai ütemezett éjszakai műszakban tisztították meg az érintett útszakaszokat.

A szombat esti mérkőzés után, amelyen a Paris Saint-Germain büntetőkkel védte meg címét az Arsenallal szemben, több tízezres tömeg vonult el a helyszínről és a fővárosi szurkolói zónákból. A stadion környékén, valamint a belső kerületekben visszamaradt kommunális hulladék, üvegek és papírok összegyűjtését a BKM köztisztasági divíziója végezte.

A szakemberek tájékoztatása szerint a korábbi kiemelt mérkőzések tapasztalatai alapján a terület állapota a vártnak megfelelő volt, a takarítást előre kidolgozott menetrend szerint hajtották végre – írja az index.hu.

A logisztikai feladatok koordinálása érdekében a köztisztasági konvojok a rendezvénytechnikai elemek, kordonok és színpadok bontásához igazodva kezdték meg az aszfalt tisztítását. Az Andrássy úton a technikai eszközök elbontása hajnali két órára fejeződött be, ezt követően indult el a burkolat nagynyomású locsolása és gépi seprése.

A kézi és gépi erővel végzett komplex takarítás a Stefánia út és az Ajtósi Dürer sor csomópontjától a Hősök tere és az Andrássy út teljes szakaszáig tartott.

Közben a közlekedési miniszter köszöntet mondott a közlekedési dolgozóknak, sőt szelfizett is velük.

A hajnali órákra a szakemberek a kijelölt főbb vonulási útvonalakat és közterületeket teljes egészében megtisztították, így a vasárnap reggeli órákban a korlátozásokkal érintett belvárosi szakaszokon a megszokott rendben indulhatott el a gyalogos- és járműforgalom.

Korszakos csapat lett a Paris Saint-Germain – a BL-döntő tapasztalatai

A PSG korszakos csapat lett – az Arsenal veretlenül sem tudta megnyerni a trófeát. A párizsiak beállították a Barca rekordját, az Arsenal negatív rekordot döntött.
 

Hatalmas robbanás az Egyesült Államok felett

Az Egyesült Államok északkeleti térsége felett robbant fel egy, a Föld felé tartó meteor szombat délután, amelynek detonációja hangrobbanást és kisebb földrengéshez hasonló jelenségeket idézett elő, de sérülésekről vagy károkról nem érkezett jelentés.
Honnan lesz víz, ha nincs eső? Gacsályi József, Inforádió, Aréna
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt? Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
Kongatja a vészharangot az Atomenergia-ügynökség: találat érthette európa legnagyobb atomerőművét

Kongatja a vészharangot az Atomenergia-ügynökség: találat érthette európa legnagyobb atomerőművét

Drón csapódott a délkelet-ukrajnai, orosz ellenőrzés alatt álló zaporizzsjai atomerőmű egyik turbinacsarnokába szombaton, és a jelentések szerint lyukat ütött az épület falán - közölte a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) az X-en tett bejegyzésben, amelyet az MTI szemlézett. Az ENSZ nukleáris felügyeleti szervezete helyszíni hozzáférést kért a létesítményhez.

Nem tréfál az Egyesült Államok: rakétával bénítottak meg egy hajót Irán partjainál

Nem tréfál az Egyesült Államok: rakétával bénítottak meg egy hajót Irán partjainál

Az amerikai haderő rakétacsapással tett mozgásképtelenné egy gambiai teherszállító hajót Irán partjainál.

Hundreds arrested in France after wild Champions League celebrations

Hundreds arrested in France after wild Champions League celebrations

Thousands of officers tried to quell unrest as crowds of fans - some firing flares - celebrated PSG's victory over Arsenal.

2026. május 31. 08:15
Ismét választást tartanak Magyarországon, heten versengenek egy posztért
2026. május 31. 07:31
Embert találtak a két hektáron tomboló nádastűzben
