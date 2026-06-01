2026. június 1. hétfő Tünde
A PSG szurkolói vonulnak a Puskás Arénába a labdarúgó Bajnokok Ligája döntõjében játszott Paris Saint-Germain - Arsenal mérkõzés elõtt Budapesten 2026. május 30-án.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Ilyen volt a BL-döntő „belülről”: nem mindenhol voltak annyian, mint várták

A taxisok és a vendéglátós-turisztikai szektor is profitált a szombaton lezajlott labdarúgó Bajnokok Ligája-döntőre érkezett szurkolók budapesti időtöltéséből.

A szombati labdarúgó Bajnokok Ligája döntő miatt szinte soha nem látott vendégsereg érkezett Budapestre, ahol jelentős bevételhez jutott a vendéglátóipar – mondta Kőrösi Zoltán, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének alelnöke az InfoRádióban.

„ilyen típusú esemény még nem volt Budapesten, tehát nem volt korábbi tapasztalat. Azt tudtuk, hogy nagyon sokan érkeznek, és a nagyon sok vendég valahol valamit enni, inni fog. És nyilván mindenki azt gondolta, hogy ez valamilyen módon egységesen fogja a várost beteríteni, de ehhez képest – és ezt most már én a saját vállalkozásaim kapcsán is tudom mondani, de önmagában a nagy kép is ezt mutatja – voltak bizonyos területek, főleg a szurkolói zónák, illetve a kocsmás-sörözős helyek, ahol önmagában nagy kultúrája van a sportnézésnek, ahol elképesztő mennyiségű vendégforgalom és nyilván árbevétel is történt. Viszont azon helyeknél, akik nem ebben a kategóriában szerepeltek, hanem általános vagy átlagos éttermek, ez egy normális hétvégének minősült, sőt, a meccs idején, nagyjából szombat délutántól késő estig szinte ki volt ürülve a város”

– számolt be a budapesti tapasztalatokról Kőrösi Zoltán. Hozzátette:

szombaton számos étteremben lényegében nem volt vacsoraforgalom.

Úgy látja, nemzetgazdasági szinten biztos, hogy rekordbevételt hozott a BL-döntő, de ennek voltak nagy nyertesei. „Azt nem mondom, hogy vesztesei voltak, inkább csak azt mondom, hogy sokan sokkal többet vártak ettől, mint ami ténylegesen lehetett volna” – jegyezte meg.

A szálláshelyek piaca az elképesztően magas árak okán minden idők egyik, ha nem a legmagasabb hétvégi árbevételét hozta Budapesten, a város „pincétől padlásig” megtelt.

Nem voltak ritkák az éjszakánként 1000 eurós szobaárak sem, ami azért Budapesten egyáltalán nem jellemző, de minden szálláskategóriában nagyon sok volt a foglalás. Emellett nagyon sokan Győrben, Pozsonyban, vagy a Budapest környéki városokban választottak szállást, és onnan autóval jöttek be, komoly forgalmat lehetett látni a szakember elmondása szerint.

A szurkolók Kőrösi Zoltán elmondása szerint főként az alaptermékeket fogyasztották nagy mennyiségben (üdítőitalok, csapolt sör, mindenfajta street food), vagyis a meccsre érkező szurkolók alapvetően a meccsért és a sportélményért jöttek, és nem feltétlen azért, hogy kulináris élvezetekkel kényeztessék magukat. De volt egy szűk kör, amelynek tagjai pénteken, szombat délelőtt és vasárnap a minőségi vendéglátóhelyeket is látogatta.

Budapest közlekedésén is látszódott a BL-döntő hatása.

A hétvége hatalmas forgalmat generált a budapesti taxisok számára, az első becslések szerint mintegy harminc százalékkal volt magasabb az utasok száma

egy átlagos szombat estéhez képest – mondta Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke, hozzátéve, hogy már csütörtöktől érezhető volt a nagyfokú érdeklődés a taxiszolgáltatás iránt, a repülőtéren óriási volt az igény és a forgalom.

Egyedül a repülőtéri gyorsforgalmi út lezárását kifogásolta, pontosabban azt, hogy a Budapesti Közlekedési Központ „nem vette figyelembe, hogy a budapesti közösségi közlekedési rendszer részét képezik a taxik is”. Így aztán a taxisoknak is be kellett állniuk a Gyömrői úton, az Üllői úton, illetve az M0-son a dugókba.

Metál Zoltán szerint a gyorsforgalmi elbírta volna a taxiforgalmat is, hiszen nem volt akkora leterheltség a buszok, a megkülönböztető jelzéssel közlekedő járművek vagy a delegációs járművek miatt, hogy indokolt lett volna a teljes útzárása ennek a szakasznak.

Mindezzel együtt úgy látja, hogy a forgalomszervezésben jól vizsgáztak a szakemberek, a taxisok pedig megelégedettséggel érezték, hogy továbbra is komoly igény van a taxiszolgáltatásra.

A cikk Szabó S. Gergő interjúi alapján készült.

Magyar Péter Toroczkai Lászlónak: Ön fogja vezetni a végrehajtásról szóló vizsgálóbizottságot

Toroczkai László hétfői, napirend előtti felszólalására reagálva, amelyben kifogásolta az Országgyűlésben, hogy nem lehet ő a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottság elnöke, Magyar Péter miniszterelnök válaszában kijelentette: a Mi Hazánk elnöke fogja vezetni a testületet.
 

Kiszámolták a siker képletét a kutatók: mutatjuk a meglepő tippet, amivel garantált a dicsőség

Egy új matematikai modell szerint jobban járunk, ha nem a lehetetlent hajszoljuk, hanem megelégszünk az átlag felettivel – legyen szó akár lakáskeresésről, állásvadászatról vagy éppen parkolóhely-keresgélésről - írja a Guardian.

Sürgős figyelmeztetést kaptak a magyar háztulajdonosok: ezen az egyszerű lépésen múlik, hogy elözönlenek-e a vérszívók

A gyérítés folyamatosan zajlik, de a lakosság is sokat tehet azért, hogy saját portájukat megvédjék a szúnyogoktól.

US says it struck Iranian radar sites as Iran targets American forces in Kuwait

Iran and the US say they have carried out fresh strikes around the Strait of Hormuz, with Kuwait condemning "repeated" Iranian attacks.

