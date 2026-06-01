Ilyen volt a BL-döntő „belülről”: nem mindenhol voltak annyian, mint várták

A szombati labdarúgó Bajnokok Ligája döntő miatt szinte soha nem látott vendégsereg érkezett Budapestre, ahol jelentős bevételhez jutott a vendéglátóipar – mondta Kőrösi Zoltán, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének alelnöke az InfoRádióban.

„ilyen típusú esemény még nem volt Budapesten, tehát nem volt korábbi tapasztalat. Azt tudtuk, hogy nagyon sokan érkeznek, és a nagyon sok vendég valahol valamit enni, inni fog. És nyilván mindenki azt gondolta, hogy ez valamilyen módon egységesen fogja a várost beteríteni, de ehhez képest – és ezt most már én a saját vállalkozásaim kapcsán is tudom mondani, de önmagában a nagy kép is ezt mutatja – voltak bizonyos területek, főleg a szurkolói zónák, illetve a kocsmás-sörözős helyek, ahol önmagában nagy kultúrája van a sportnézésnek, ahol elképesztő mennyiségű vendégforgalom és nyilván árbevétel is történt. Viszont azon helyeknél, akik nem ebben a kategóriában szerepeltek, hanem általános vagy átlagos éttermek, ez egy normális hétvégének minősült, sőt, a meccs idején, nagyjából szombat délutántól késő estig szinte ki volt ürülve a város”

– számolt be a budapesti tapasztalatokról Kőrösi Zoltán. Hozzátette:

szombaton számos étteremben lényegében nem volt vacsoraforgalom.

Úgy látja, nemzetgazdasági szinten biztos, hogy rekordbevételt hozott a BL-döntő, de ennek voltak nagy nyertesei. „Azt nem mondom, hogy vesztesei voltak, inkább csak azt mondom, hogy sokan sokkal többet vártak ettől, mint ami ténylegesen lehetett volna” – jegyezte meg.

A szálláshelyek piaca az elképesztően magas árak okán minden idők egyik, ha nem a legmagasabb hétvégi árbevételét hozta Budapesten, a város „pincétől padlásig” megtelt.

Nem voltak ritkák az éjszakánként 1000 eurós szobaárak sem, ami azért Budapesten egyáltalán nem jellemző, de minden szálláskategóriában nagyon sok volt a foglalás. Emellett nagyon sokan Győrben, Pozsonyban, vagy a Budapest környéki városokban választottak szállást, és onnan autóval jöttek be, komoly forgalmat lehetett látni a szakember elmondása szerint.

A szurkolók Kőrösi Zoltán elmondása szerint főként az alaptermékeket fogyasztották nagy mennyiségben (üdítőitalok, csapolt sör, mindenfajta street food), vagyis a meccsre érkező szurkolók alapvetően a meccsért és a sportélményért jöttek, és nem feltétlen azért, hogy kulináris élvezetekkel kényeztessék magukat. De volt egy szűk kör, amelynek tagjai pénteken, szombat délelőtt és vasárnap a minőségi vendéglátóhelyeket is látogatta.

Budapest közlekedésén is látszódott a BL-döntő hatása.

A hétvége hatalmas forgalmat generált a budapesti taxisok számára, az első becslések szerint mintegy harminc százalékkal volt magasabb az utasok száma

egy átlagos szombat estéhez képest – mondta Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke, hozzátéve, hogy már csütörtöktől érezhető volt a nagyfokú érdeklődés a taxiszolgáltatás iránt, a repülőtéren óriási volt az igény és a forgalom.

Egyedül a repülőtéri gyorsforgalmi út lezárását kifogásolta, pontosabban azt, hogy a Budapesti Közlekedési Központ „nem vette figyelembe, hogy a budapesti közösségi közlekedési rendszer részét képezik a taxik is”. Így aztán a taxisoknak is be kellett állniuk a Gyömrői úton, az Üllői úton, illetve az M0-son a dugókba.

Metál Zoltán szerint a gyorsforgalmi elbírta volna a taxiforgalmat is, hiszen nem volt akkora leterheltség a buszok, a megkülönböztető jelzéssel közlekedő járművek vagy a delegációs járművek miatt, hogy indokolt lett volna a teljes útzárása ennek a szakasznak.

Mindezzel együtt úgy látja, hogy a forgalomszervezésben jól vizsgáztak a szakemberek, a taxisok pedig megelégedettséggel érezték, hogy továbbra is komoly igény van a taxiszolgáltatásra.

A cikk Szabó S. Gergő interjúi alapján készült.