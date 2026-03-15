Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa az angol elsõ osztályú labdarúgó-bajnokságban játszott Liverpool FC-Tottenham Hotspur mérkõzésen Liverpoolban 2026. március 15-én.
Szoboszlai Dominik: „hatalmas csalódás”

Megosztotta gondolatait Szoboszlai Dominik a Liverpool Tottenham elleni döntetlenjéről.

Szoboszlai Dominik „hatalmas csalódásról” beszélt a Liverpool vasárnapi, Tottenham Hotspur elleni 1-1-es döntetlenjét követően a csapat honlapján közreadott nyilatkozata szerint. A magyar játékos egy szabadrúgásból szerezte meg a vezetést a Vörösöknek az Anfielden lejátszott Premier League-mérkőzés első félidejében. A Spurs azonban a rendes játékidő utolsó percében egyenlített, Richarlison közelről talált be.

„Igen, ez [egy hatalmas csalódás]” – mondta Szoboszlai a Sky Sportsnak a meccs után. „Őszintén szólva nem tudom, [mi történt a teljesítménnyel], igazából nincs mit mondanom.”

„Megint az utolsó pillanatban... Nem is tudom, hányszor történt már meg a szezonban. Komolyan, nem is tudom, mit mondjak. Fel kell ébrednünk” – kesergett a visszatérő hiba kapcsán.

Úgy látta, hogy az első félidőben nagyon jól játszott a Liverpool, uralta a mérkőzést, a Tottenham alig alakított ki helyzeteket. De a második félidőben kiestek a ritmusból, és egyszerűen nem ugyanazt csinálták, mint a meccs elején. A kérdés az, hogy miért? – folytatta.

„Valószínűleg le fogunk ülni együtt. Ez a legnehezebb időszak, de össze kell tartanunk” – emelte ki.

A vasárnapi pontvesztés azt jelenti, hogy

a Liverpool az ötödik helyen áll, két ponttal lemaradva a Premier League első négy helyétől, amelyek biztosítanák a 2026–27-es Bajnokok Ligája-részvételt.

„Még van időnk megmutatni, mennyire akarjuk. Együtt kell maradnunk” – mondta Szoboszlai, hozzátéve:„harcolnunk kell egymásért, harcolnunk kell a klubért, mert mindenki a Bajnokok Ligájában akar játszani a következő szezonban.”

Németország megüzente: nem vesz részt az iráni katonai akcióban

Németország nem vesz részt a kereskedelmi hajózás védelmét szolgáló nemzetközi katonai műveletben a Hormuzi-szorosban - jelentette ki vasárnap Johann Wadephul német külügyminiszter.

91 éves korában elhunyt Lőte Attila, Jászai Mari-díjas színművész

A Szegeden született művész 1957-ben végzett a Színművészeti Főiskolán.

Iran has not asked for ceasefire and sees no reason for talks with US, Iranian minister says

Donald Trump had said Tehran wanted a deal but he felt the terms were "not good enough". Meanwhile, Iran continues to strike US allies in the Gulf as Israel targets western Iran.

