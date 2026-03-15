Szoboszlai Dominik: „hatalmas csalódás”

Szoboszlai Dominik „hatalmas csalódásról” beszélt a Liverpool vasárnapi, Tottenham Hotspur elleni 1-1-es döntetlenjét követően a csapat honlapján közreadott nyilatkozata szerint. A magyar játékos egy szabadrúgásból szerezte meg a vezetést a Vörösöknek az Anfielden lejátszott Premier League-mérkőzés első félidejében. A Spurs azonban a rendes játékidő utolsó percében egyenlített, Richarlison közelről talált be.

„Igen, ez [egy hatalmas csalódás]” – mondta Szoboszlai a Sky Sportsnak a meccs után. „Őszintén szólva nem tudom, [mi történt a teljesítménnyel], igazából nincs mit mondanom.”

„Megint az utolsó pillanatban... Nem is tudom, hányszor történt már meg a szezonban. Komolyan, nem is tudom, mit mondjak. Fel kell ébrednünk” – kesergett a visszatérő hiba kapcsán.

Úgy látta, hogy az első félidőben nagyon jól játszott a Liverpool, uralta a mérkőzést, a Tottenham alig alakított ki helyzeteket. De a második félidőben kiestek a ritmusból, és egyszerűen nem ugyanazt csinálták, mint a meccs elején. A kérdés az, hogy miért? – folytatta.

„Valószínűleg le fogunk ülni együtt. Ez a legnehezebb időszak, de össze kell tartanunk” – emelte ki.

A vasárnapi pontvesztés azt jelenti, hogy

a Liverpool az ötödik helyen áll, két ponttal lemaradva a Premier League első négy helyétől, amelyek biztosítanák a 2026–27-es Bajnokok Ligája-részvételt.

„Még van időnk megmutatni, mennyire akarjuk. Együtt kell maradnunk” – mondta Szoboszlai, hozzátéve:„harcolnunk kell egymásért, harcolnunk kell a klubért, mert mindenki a Bajnokok Ligájában akar játszani a következő szezonban.”