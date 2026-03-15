Szoboszlai Dominik újabb szabadrúgásgólja a döntetlenhez volt elég a Liverpoolnak – állás

A 25 éves magyar játékos a 18. percben 20 méterről talált be szabadrúgásból, ez már a negyedik ilyen jellegű gólja volt a bajnoki szezonban. Liverpool-futballista eddig erre nem volt képes a Premier League történetében, a rekordot David Beckham (2000/01) és Lauren Robert (2001/02) tartja öttel egy szezonon belül.
A házigazdák bár nagy fölényben futballoztak, nem tudták lezárni a mérkőzést, ez pedig megbosszulta magát, Richarlison ugyanis a 90. percben egyenlített, lezárva ezzel a londoniak ötmeccses bajnoki vereség sorozatát.
Get in, Szobo! ? pic.twitter.com/m88wbx4ecO— Liverpool FC (@LFC) March 15, 2026
A Liverpoolban Szoboszlai végigjátszotta a mérkőzést, Kerkez Milos nem jutott szóhoz.
korábban vasárnap, a 30. fordulóban:
Crystal Palace-Leeds United 0-0
Manchester United-Aston Villa 3-1 (0-0)
Nottingham Forest-Fulham 0-0
hétfőn játsszák:
Brentford-Wolverhampton Wanderers 21.00
Az állás
1. Arsenal 31 61-22 70 pont
2. Manchester City 30 60-28 61
3. Manchester United 30 54-41 54
4. Aston Villa 30 40-37 51
5. Liverpool 30 49-40 49
6. Chelsea 30 53-35 48
7. Brentford 29 44-40 44
8. Everton 30 34-35 43
9. Newcastle United 30 43-43 42
10. Bournemouth 30 44-46 41
11. Fulham 30 40-43 41
12. Brighton and Hove Albion 30 39-36 40
13. Sunderland 30 30-35 40
14. Crystal Palace 30 33-35 39
15. Leeds United 30 37-48 32
16. Tottenham Hotspur 30 40-47 30
17. Nottingham Forest 30 28-43 29
18. West Ham 30 36-55 29
19. Burnley 30 32-58 20
20. Wolverhampton Wanderers 30 22-52 16