2026. március 15. vasárnap
Nyitókép: X/Liverpool FC

Szoboszlai Dominik újabb szabadrúgásgólja a döntetlenhez volt elég a Liverpoolnak – állás

Infostart / MTI
ÚJABB CIKKÜNK A TÉMÁBAN

Szoboszlai Dominik nagyszerű szabadrúgásgólt szerzett, a címvédő Liverpool viszont hazai pályán csak 1-1-es döntetlent játszott a Tottenham Hotspur együttesével az angol labdarúgó-bajnokság 30. fordulójának vasárnapi játéknapján.

A 25 éves magyar játékos a 18. percben 20 méterről talált be szabadrúgásból, ez már a negyedik ilyen jellegű gólja volt a bajnoki szezonban. Liverpool-futballista eddig erre nem volt képes a Premier League történetében, a rekordot David Beckham (2000/01) és Lauren Robert (2001/02) tartja öttel egy szezonon belül.

A házigazdák bár nagy fölényben futballoztak, nem tudták lezárni a mérkőzést, ez pedig megbosszulta magát, Richarlison ugyanis a 90. percben egyenlített, lezárva ezzel a londoniak ötmeccses bajnoki vereség sorozatát.

A Liverpoolban Szoboszlai végigjátszotta a mérkőzést, Kerkez Milos nem jutott szóhoz.

korábban vasárnap, a 30. fordulóban:

Crystal Palace-Leeds United 0-0

Manchester United-Aston Villa 3-1 (0-0)

Nottingham Forest-Fulham 0-0

hétfőn játsszák:

Brentford-Wolverhampton Wanderers 21.00

Az állás

1. Arsenal 31 61-22 70 pont

2. Manchester City 30 60-28 61

3. Manchester United 30 54-41 54

4. Aston Villa 30 40-37 51

5. Liverpool 30 49-40 49

6. Chelsea 30 53-35 48

7. Brentford 29 44-40 44

8. Everton 30 34-35 43

9. Newcastle United 30 43-43 42

10. Bournemouth 30 44-46 41

11. Fulham 30 40-43 41

12. Brighton and Hove Albion 30 39-36 40

13. Sunderland 30 30-35 40

14. Crystal Palace 30 33-35 39

15. Leeds United 30 37-48 32

16. Tottenham Hotspur 30 40-47 30

17. Nottingham Forest 30 28-43 29

18. West Ham 30 36-55 29

19. Burnley 30 32-58 20

20. Wolverhampton Wanderers 30 22-52 16

