Sportdiktátort választottak újra

Az egyiptomi sportvezetőnek ezúttal három kihívója volt, de - az IHF közösségi oldalának beszámolója szerint - 129 szavazattal fölényesen nyerte meg a választást, ugyanis a szlovén Franjo Bobinac 24, a német Gerd Butzeck 20, a holland Tjark de Lange pedig mindössze 3 voksot kapott.

A 81 esztendős Musztafa megbízatása négy esztendőre szól.

A kézilabda sportdiplomáciai hátterét jól ismerők szerint a várakozásoknak megfelelően alakult a választás, mert az Európán kívüli tagországok nagy többsége továbbra is az időről időre

sokat kritizált

Musztafát támogatta, az európaiak pedig megosztottak voltak a másik három jelölt között.