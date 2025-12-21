ARÉNA - PODCASTOK
A IHF küldöttgyűlése, újraválasztották az elnököt.

Sportdiktátort választottak újra

Infostart / MTI

A Nemzetközi Kézilabda Szövetség kairói kongresszusán vasárnap újraválasztották elnöknek a szervezetet 25 éve irányító Hasszan Musztafát.

Az egyiptomi sportvezetőnek ezúttal három kihívója volt, de - az IHF közösségi oldalának beszámolója szerint - 129 szavazattal fölényesen nyerte meg a választást, ugyanis a szlovén Franjo Bobinac 24, a német Gerd Butzeck 20, a holland Tjark de Lange pedig mindössze 3 voksot kapott.

A 81 esztendős Musztafa megbízatása négy esztendőre szól.

A kézilabda sportdiplomáciai hátterét jól ismerők szerint a várakozásoknak megfelelően alakult a választás, mert az Európán kívüli tagországok nagy többsége továbbra is az időről időre

sokat kritizált

Musztafát támogatta, az európaiak pedig megosztottak voltak a másik három jelölt között.

egyiptom

kézilabda

elnökválasztás

