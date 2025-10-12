Nem bírta a tovább a kapitány

A 2021-ben kinevezett edző szombat este azért mondott le, mert csapata hazai pályán 1-0-ra kikapott Albániától a világbajnoki selejtezősorozatban, így két győzelemmel, egy döntetlennel és két vereséggel csoportja harmadik helyén áll, Anglia és Albánia mögött.

"Ennek a vereségnek nem lett volna szabad megtörténnie, de vállalom a felelősséget érte. Azért vagyok itt, hogy szembenézzek a következményekkel. Nagyon rossz ez az eredmény, nem erre számítottam" - nyilatkozta a meccs utáni sajtótájékoztatón.

Hozzátette, benyújtotta lemondását a szerb szövetség elnökének és főtitkárának, majd kijelentette, hogy

kedden Andorrában már nem ő irányítja a nemzeti csapatot.

A 60 éves Stojkovic vezetésével a szerbek kijutottak az előző, katari világbajnokságra. A korábban Japánban és Kínában is dolgozó edző mérlege 26 győzelem, 14 döntetlen és 15 vereség volt a nemzeti csapat élén.