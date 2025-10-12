ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.67
usd:
337.86
bux:
101990.76
2025. október 12. vasárnap Miksa
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Dragan Stojkovic szerb szövetségi kapitány a 2026-os labdarúgó-világbajnokság európai K csoportjában játszott Szerbia-Anglia mérkõzésen Belgrádban 2025. szeptember 9-én. A találkozót az angol válogatott nyerte 5-0-ra.
Nyitókép: Andrej Cukic

Nem bírta a tovább a kapitány

Infostart / MTI

Dragan Stojkovic lemondott a szerb labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányi posztjáról.

A 2021-ben kinevezett edző szombat este azért mondott le, mert csapata hazai pályán 1-0-ra kikapott Albániától a világbajnoki selejtezősorozatban, így két győzelemmel, egy döntetlennel és két vereséggel csoportja harmadik helyén áll, Anglia és Albánia mögött.

"Ennek a vereségnek nem lett volna szabad megtörténnie, de vállalom a felelősséget érte. Azért vagyok itt, hogy szembenézzek a következményekkel. Nagyon rossz ez az eredmény, nem erre számítottam" - nyilatkozta a meccs utáni sajtótájékoztatón.

Hozzátette, benyújtotta lemondását a szerb szövetség elnökének és főtitkárának, majd kijelentette, hogy

kedden Andorrában már nem ő irányítja a nemzeti csapatot.

A 60 éves Stojkovic vezetésével a szerbek kijutottak az előző, katari világbajnokságra. A korábban Japánban és Kínában is dolgozó edző mérlege 26 győzelem, 14 döntetlen és 15 vereség volt a nemzeti csapat élén.

Kezdőlap    Sport    Nem bírta a tovább a kapitány

labdarúgás

albánia

szerbia

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Óriási átrendeződés kezdődött el a hazai használtautó-piacon

Óriási átrendeződés kezdődött el a hazai használtautó-piacon

A Használtautó.hu üzletágvezetője az InfoRádióban arról beszélt, hogy mostanra kezdik meghódítani a használt gépkocsik piacát az első hullámból származó elektromos és hibrid autók, a folyamatot pedig tovább erősíti az alternatív meghajtású járművek árának racionalizálódása is.
VIDEÓ
Hogyan optimalizáljuk a 3%-os hiteleket? Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A tanár, a diák és a mesterséges intelligencia. Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Hoz-e lendületet a gazdaságba a vállalati hitelprogram? Balog Ádám, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.13. hétfő, 18:00
Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egy egész iparágat állíthat le Kína legújabb döntése - Peking is megszólalt az ügyben

Egy egész iparágat állíthat le Kína legújabb döntése - Peking is megszólalt az ügyben

A kínai kereskedelmi minisztérium vasárnap közleményben védte meg a ritkaföldfémekre és kapcsolódó termékekre vonatkozó exportellenőrzési intézkedéseket, melyek szerinte jogszerűek – jelentette a kínai állami média.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rossz hírt kaptak, akik fával fűtenének 2025 telén: erre aligha számítottak

Rossz hírt kaptak, akik fával fűtenének 2025 telén: erre aligha számítottak

Ahogy közeledik a fűtési szezon, egyre többen keresik a megbízható, gazdaságos tűzifát.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Dozens of aid trucks enter Gaza as Starmer prepares to join Trump at Egypt ceasefire summit

Dozens of aid trucks enter Gaza as Starmer prepares to join Trump at Egypt ceasefire summit

The UN estimates that at least 600 aid trucks are needed daily to address Gaza's humanitarian crisis.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 11. 23:10
Meglepetés: nyertek az albánok Belgrádban
2025. október 11. 22:48
Szinte már a portugálok sem hitték el, hogy legyőzik az íreket
×
×
×
×