Megmutatjuk, miért nem baj, ha valaki háromszor kikap a Bajnokok Ligájában

Ahogyan az előző kiírásban is, az 1-8 helyezettet követő 16 csapat kap még egy esélyt: a rájátszásból továbbjuthatnak a legjobb tizenhat közé. A 9–16-ig helyezett nyolc gárda lesz akkor a kiemelt, s mérkőzik meg a 17–24. helyezett gárdák valamelyikével. A táblázaton a 24. helyezett alatt képzeletben meghúzott vonal alatti 12 csapat kiesik, sem a BL-ben, sem az Európa-ligában se folytathatja.

Egy évvel ezelőtt az új rendszer mellett érvelők azt mondták, azért is jó ez, mert nem lesz majd olyan csapat, amely hamar páholyba kerül, minden meccs izgalmas lehet. (Ez majdnem így is történt, de az addig százszázalékos Liverpool az utolsó játéknapon már megengedhette magának, hogy szinte a második csapatával álljon ki a PSV ellen.)

Alapul véve a Bajnokok Ligája és a hasonló rendszerű Európa-liga 2024–2025-ös idényének ligatáblázatát, idén januárban a BL-ben 16 ponttal zárt a hetedik és a nyolcadik helyezett, az Európa-ligában ehhez elég volt 14 pont a nyolcadiknak. A BL-ben a 9. és 16. helyezett 13 és 15 pont között zárt, a 17-24. pedig 11 és 13 között. Vagyis a kilencedik helyezettnek 15 a 24. helyezettnek (sőt, a már kieső 25. helyezettnek is) 11 pontja volt. A differencia mindössze négy pont – valóban minden pontot meg kell becsülni, nagyon kicsik a különbségek.

Az Európa-ligában – ahol, mint emlékezetes, a Ferencváros be tudott jutni a rájátszásba – a kilencedik és a huszonnegyedik között szintén mindössze négy pont volt a különbség (10-14 pont). Ez azt jelenti, hogy az előző idény tapasztalatai alapján az a csapat, amelyik a mérkőzései legalább felét megnyeri, bejut legalább a rájátszásba. Két, az előző szezonban a vártnál gyengébben kezdő csapat példája is igazolja ezt: a későbbi győztes PSG, valamint a Manchester City is versenyben maradt, annak ellenére is, hogy három mérkőzését elveszítette. Pep Guardiola együttese 3–2–3-as mérleggel ment egyébként tovább.

Mindezt azért volt talán érdemes felidézni, mert ezen a szemüvegen keresztül is nézhetjük azt, hogy favoritok, vagy favoritnak gondolt csapatok közül melyiknek mennyire nehéz a sorsolása. A PSG – bármilyen irányból is nézzük – brutálisan nehezet kapott, ezért számára nagyon fontos, hogy a Parc des Princes-ben minél több pontot összeszedjen. Szerdán az Atalantát fogadja, s ott nyerni kell, mert utána jön idegenben a Barcelona, majd megint idegenben a Bayer Leverkusen, aztán otthon a Bayern München egyik sem életbiztosítás. S a folytatás sem könnyű: Tottenham otthon, Athletic Bilbao idegenben, Sporting idegenben, Newcastle otthon.

A Liverpoolé sem könnyű, de ha szerdán sikerült az Anfielden nyerni az Atlético Madrid, majd utána Isztambulban Sallai Roland csapata, a Galatasaray ellen, nyugodtabban lehet utazni Frankfurtba és fogadni a Real Madridot. Utána következik otthon a PSV és idegenben az Internazionale, majd az utolsó két, januári mérkőzésen az Olympique Marseille és zárásként a Ferencvárost búcsúztató Qarabağ, utóbbi az Anfielden.

Az Arsenal a fogadóirodák szerint ismét nagy valószínűséggel az első nyolcba kerül majd, s erre, a sorsolást végignézve, tényleg minden esély megvan. A papírforma szerint az Ágyúsok könnyen állhatnak 12 ponttal a „félidőben”, ehhez le kell győzni az Athletic Bilbaót idegenben, az Olympiakoszt otthon, az Atlético Madridot otthon és az egyetlen közép-európai résztvevőt, a Slavia Prahát idegenben. Nem elképzelhetetlen. A további négy ellenfél: a Bayern München (o), Club Brugge (i), Internazionale (i), Kajrat (o).

A Manchester City az előző szezonban nagyon „kicentizte” a továbbjutást, eggyel több botlás már nem fért volna bele. Most nagyon nehéz a kezdés (a nyáron a Citytől a Napolihoz igazolt legenda, Kevin de Bruyne visszatér az olasz bajnokkal az Etihadba), el kell majd menni a Real Madridhoz, valamint január közepén Norvégiába, a sarkkörön túlra – egyik sem lesz egyszerű feladat. Mindazonáltal a United elleni városi rangadón. különösen a második félidőben, nagyon meggyőző volt a City.

A Real Madridot minden idény előtt a favoritok között emlegetik – miért lenne ez másképpen most, amikor kitűnően rajtolt az új edzővel, Xabi Alonsóval. Az első két mérkőzés (Olympique Marseille otthon, Kajrat Almaty idegenben) sokkal könnyebbnek tűnik, mint a következő kettő: Juventus otthon, Liverpool idegenben. Még akkor is, ha Kazahsztánba egy hétközi meccsre elutazni nem lesz egyszerű. Utána jöhet az Olympiakosz idegenben és a Manchester City otthon, aztán a Monaco otthon és a Benfica idegenben. A nyolcból kettő döntőnek is beillene, s egy harmadik is nehéz, a Juve elleni.

A Barcelona az előző idényben egy BL-meccset rontott el nagyon: az Inter elleni milánóit. A ligaszakaszban nagyon meggyőző volt. A katalánok nem panaszkodhatnak a sorsolásra, s ez talán fura megállapítás, tekintve hogy az első két fordulóban a Newcastle ellen kell játszani idegenben, majd Luis Enrique és Ousmane Dembélé PSG-je ellen otthon. De utána az Olympiakosz (o), a Club Brugge (i), a Chelsea (i), az Eintracht Frankfurt (o), a Slavia Praha (i) és végül az FC Köbenhavn jön a sorban, ezek közül talán a londoni Kékek ellen nem kimondottan favorit a Barça.

Ha a fogadóirodák és az elemzők véleményét citáljuk, a Liverpoolt és a Barcelonát tippelik favoritnak. Közvetlenül mögöttük a Real Madrid, a címvédő Paris Saint-Germain és az Arsenal következik. Utánuk a Manchester City és a Bayern München zárja a favoritok listáját. Írjuk még utánuk a tavasszal a Konferencia-ligát, nyáron pedig klubvilágbajnokságot megnyerő Chelsea-t vagy az olasz indulók közül a legjobban szereplőt – ez nem feltétlenül az Inter, a 2025-ös döntős –, s máris megvan nyolc-kilenc favorit. Ám az elmúlt évek megmutatták: soha nem a legesélyesebb nyolc jutott a legjobb nyolc közé. Sem az egyenes kieséses szakaszban sem – első alkalommal, amikor már ez volt a lebonyolítási rend – a ligaszakaszban.