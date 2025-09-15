Magyarország rendezi a 2026-os fallabda Eb-t

"Sporttörténelmi ívet rajzolunk" - fogalmazott a szövetség hírlevelében Kékesi Zsuzsanna, a Magyar Fallabda (Squash) Szövetség főtitkára. - A PSA-versenyek szervezése óriási kihívás, de hatalmas lehetőség is. Nemcsak a sportág világszövetsége és az európai szervezet számít ránk, hanem a profi kör is. Ma már nemcsak Farkas Balázs nevét ismeri a világ, hanem a többi magyar játékosét is. Itthon, hazai közönség előtt mérkőzhetnek meg a világ legjobbjaival, pontszerző meccseken - ez a szurkolóknak is páratlan élmény."

A szombattól szerdáig tartó tornára öt kontinensről, 16 országból 24 játékos érkezik. A világranglista top 100-as mezőnyéből több klasszis is pályára lép és ütőt ragad a Világjátékok-ezüstérmes Farkas Balázs is, valamint szabadkártyával Takács Benedek és Simon Dániel. A versenynek a City Squash Club ad otthont.

Kékesi Zsuzsanna azt is elárulta, hogy jövő augusztusban, húsz év után elteltével ismét Budapest rendezheti az egyéni Európa-bajnokságot. Ennek köszönhetően a magyar játékosok a szokásosnál több indulási helyhez jutnak, így hat férfi és hat női versenyző állhat rajthoz hazai pályán. Hozzátette: az Eb várhatóan olimpiai kvalifikációs verseny lesz, hiszen a squash 2028-ban Los Angelesben bemutatkozik a nyári ötkarikás játékokon.