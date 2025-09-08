Botrány Liverpoolban: tizenkét versenyző nem igazolta női mivoltát

A múlt heti kitiltásról az ötkarikás ügyekben járatos insidethegames.biz portál számolt be. Az érintettek között öt francia női ökölvívó van, a többiek Nigériából, a Fidzsi-szigetekről, a Fülöp-szigetekről és a Dominikai Köztársaságból érkeztek az angliai világbajnokságra.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által az ökölvívás olimpiai képviseletére jogosultként elismert új sportági világszervezet tiltó döntése nagy viharokat kavart, a francia szövetség egyenesen „árulással” vádolta Boris van der Vorstot, a WB elnökét. A portál emlékeztetett rá, hogy a 12 száműzött sportoló esete akkor vet újabb hullámokat, amikor a tavalyi, párizsi olimpia két vitatott nemiségű aranyérmes bokszolójának, az algériai Iman Helifnek és a tajvani Lin Jü-tingnek az ügye máig nem jutott nyugvópontra.

Lin nem sokkal a rajt előtt visszalépett a liverpooli vb-től, noha előzőleg beleegyezett, hogy aláveti magát a WB által bevezetett kötelező nemi tesztnek, míg Helif – aki Párizsban szintén a NOB engedélyével indult, és a 66 kilósok súlycsoportjában többek között Hámori Luca legyőzésével lett olimpiai bajnok – fellebbezést nyújtott be a nemzetközi Sportdöntőbírósághoz (CAS), amiért a WB genetikai igazoláshoz kötötte a nők vb-indulását. A CAS azonban a jelek szerint a világbajnokság kezdetéig nem döntött a beadványról.

A portál szerint a franciák különösen azért háborodtak fel, mert „a World Boxing kifejezetten biztosított minket arról, hogy a hétfői tesztek elvégzésével 24 órán belül megkapjuk az eredményeket, és így biztosan regisztrálhatjuk bokszolóinkat”. A teszteket egy hete el is végezték, de a sportolókat kizárták, mert a laboratóriumi eredmények nem érkeztek meg. „Árulásnak vettem, és felhívtam Boris van der Vorstot, aki azt mondta, sajnálja, de nem tehetett semmit, ez a World Boxing jogászainak a döntése volt” – idézte a portál a francia szövetség elnökét, Dominique Natót, majd Marie Barsacq francia sportminisztert is, aki elfogadhatatlannak nevezte, hogy a női csapatuk nem indulhatott a világbajnokságon.

A portál emlékeztetett rá, hogy a két vitatott nemű bokszoló párizsi indulását még a Thomas Bach elnökölte NOB engedélyezte, szembe menve az ökölvívás korábbi nemzetközi szervezetével, az orosz Umar Kremljov irányította, időközben a sportágból teljesen kiszorított IBA-val. Az új NOB-elnök, Kirsty Coventry pedig annyit lépett az ügyben, hogy múlt pénteken bejelentette egy – A női kategória védelme nevű – munkacsoport létrehozását, amelynek célja a női nemi kérdések vizsgálata a 2028-as Los Angeles-i olimpia előtt.