ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.44
usd:
335.39
bux:
103133
2025. szeptember 8. hétfő Adrienn, Mária
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pexels.com

Botrány Liverpoolban: tizenkét versenyző nem igazolta női mivoltát

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Összesen 12 bokszolót zártak ki a Liverpoolban zajló világbajnokságra nevezettek közül, miután nemzeti szövetségeik nem nyújtották be a női mivoltukat igazoló genetikai tesztek eredményeit, amihez az indulást kötötte a vb-t szervező Nemzetközi Ökölvívó Szövetség (WB).

A múlt heti kitiltásról az ötkarikás ügyekben járatos insidethegames.biz portál számolt be. Az érintettek között öt francia női ökölvívó van, a többiek Nigériából, a Fidzsi-szigetekről, a Fülöp-szigetekről és a Dominikai Köztársaságból érkeztek az angliai világbajnokságra.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által az ökölvívás olimpiai képviseletére jogosultként elismert új sportági világszervezet tiltó döntése nagy viharokat kavart, a francia szövetség egyenesen „árulással” vádolta Boris van der Vorstot, a WB elnökét. A portál emlékeztetett rá, hogy a 12 száműzött sportoló esete akkor vet újabb hullámokat, amikor a tavalyi, párizsi olimpia két vitatott nemiségű aranyérmes bokszolójának, az algériai Iman Helifnek és a tajvani Lin Jü-tingnek az ügye máig nem jutott nyugvópontra.

Lin nem sokkal a rajt előtt visszalépett a liverpooli vb-től, noha előzőleg beleegyezett, hogy aláveti magát a WB által bevezetett kötelező nemi tesztnek, míg Helif – aki Párizsban szintén a NOB engedélyével indult, és a 66 kilósok súlycsoportjában többek között Hámori Luca legyőzésével lett olimpiai bajnok – fellebbezést nyújtott be a nemzetközi Sportdöntőbírósághoz (CAS), amiért a WB genetikai igazoláshoz kötötte a nők vb-indulását. A CAS azonban a jelek szerint a világbajnokság kezdetéig nem döntött a beadványról.

A portál szerint a franciák különösen azért háborodtak fel, mert „a World Boxing kifejezetten biztosított minket arról, hogy a hétfői tesztek elvégzésével 24 órán belül megkapjuk az eredményeket, és így biztosan regisztrálhatjuk bokszolóinkat”. A teszteket egy hete el is végezték, de a sportolókat kizárták, mert a laboratóriumi eredmények nem érkeztek meg. „Árulásnak vettem, és felhívtam Boris van der Vorstot, aki azt mondta, sajnálja, de nem tehetett semmit, ez a World Boxing jogászainak a döntése volt” – idézte a portál a francia szövetség elnökét, Dominique Natót, majd Marie Barsacq francia sportminisztert is, aki elfogadhatatlannak nevezte, hogy a női csapatuk nem indulhatott a világbajnokságon.

A portál emlékeztetett rá, hogy a két vitatott nemű bokszoló párizsi indulását még a Thomas Bach elnökölte NOB engedélyezte, szembe menve az ökölvívás korábbi nemzetközi szervezetével, az orosz Umar Kremljov irányította, időközben a sportágból teljesen kiszorított IBA-val. Az új NOB-elnök, Kirsty Coventry pedig annyit lépett az ügyben, hogy múlt pénteken bejelentette egy – A női kategória védelme nevű – munkacsoport létrehozását, amelynek célja a női nemi kérdések vizsgálata a 2028-as Los Angeles-i olimpia előtt.

Kezdőlap    Sport    Botrány Liverpoolban: tizenkét versenyző nem igazolta női mivoltát

olimpia

ökölvívás

liverpool

nob

világbajnokság

boksz

nemi vizsgálat

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Elemző Kötcséről: Magyar Péter egybentartaná a táborát, de ráéghet az adóemelési ügy

Elemző Kötcséről: Magyar Péter egybentartaná a táborát, de ráéghet az adóemelési ügy

Orbán Viktor és Magyar Péter is a saját táborát szeretné egyben tartani, ezért a maguk szempontjából mindketten logikusan beszéltek vasárnap Kötcsén Erdélyi Rezső Krisztián, a Nézőpont Intézet elemzője szerint.
 

„A világ halad, és aki nem tart vele, az lemarad” – Orbán Balázs vezeti a Fidesz kampányát

Horn Gábor: Orbán Viktor bevált recepthez tér vissza, Magyar Péternek már kockáztatnia is kell

Orbán Viktor Kötcsén: a kiskakasból soha nem lesz nagykakas

Itt újra megnézheti Orbán Viktor kötcsei beszédét

Magyar Péter „Gyurcsányozással” ment neki Orbán Viktornak Kötcsén

Ellenzéki reakciók Orbán Viktor beszédére

VIDEÓ
A Balaton jövője: melyik forgatókönyv igaz? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Elstartolt az Otthon Start program, itt vannak a részletek. Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.08. hétfő, 18:00
Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egyre drágább a magyar magánegészségügy

Egyre drágább a magyar magánegészségügy

A leggyakoribb szakorvosi és diagnosztikai vizsgálatokért átlagosan 29 258 forintot kell fizetni - derült ki az NN Biztosító Magánorvosi Árindexéből. A díjak szolgáltatónként jelentős eltéréseket mutatnak, de a legszembetűnőbb a főváros-vidék közötti árkülönbség: vidéken egy páciens átlagosan 7705 forinttal fizet kevesebbet, mint Budapesten. A kutatásból az is kiderült, hogy a komoly anyagi teher ellenére a 18-69 éves internetezők több mint fele vett igénybe magánellátást az elmúlt két évben, és 70 százalékuk tervezi, hogy magánorvoshoz fordul. Vagyis a magánegészségügy térnyerése tovább folytatódik. A kutatás az okokat és a legnépszerűbb szolgáltatásokat is feltárta.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt az újabb őszi lomtalanítás dátum: ez a budapesti kerület készülhet, októberben viszik a lomot mind a 11 körzetben

Itt az újabb őszi lomtalanítás dátum: ez a budapesti kerület készülhet, októberben viszik a lomot mind a 11 körzetben

Fontos, hogy a nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Netanyahu vows to 'catch everyone who helped' attackers, after six killed in Jerusalem shooting

Netanyahu vows to 'catch everyone who helped' attackers, after six killed in Jerusalem shooting

At least seven others have been seriously wounded in a shooting attack, paramedics and police say.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 8. 11:18
Trónfosztás New Yorkban, íme az új uralkodó
2025. szeptember 8. 08:43
Ma ismét a focié a főszerep a sportműsorokban - sport a tévében
×
×
×
×