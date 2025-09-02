ARÉNA
2025. szeptember 2. kedd Dorina, Rebeka
Az algériai Imane Helif (j), miután az olasz Angela Carini (b) feladta a 2024-es párizsi nyári olimpia női ökölvívótornája 66 kilogrammos súlycsoportjának nyolcaddöntőjében vívott mérkőzést az Észak-párizsi Arénában 2024. augusztus 1-jén. Helifet a 2023-as világbajnokságról magas tesztoszteronszintje miatt kizárták.
Nyitókép: MTI/AP/John Locher

Tovább izmozik Imane Helif: megtámadta a bokszszövetség döntését, nők között indulna

Infostart

A vitatott nemi identitású algériai ökölvívó nemi vizsgálat nélkül indulna a világbajnokságon, ezért megtámadta a nemzetközi bokszszövetség döntését.Az algériai sportoló addig nem versenyezhet, amíg nem csinálja meg a tesztet.

A párizsi olimpián aranyérmes ökölvívó, Imane Helif fellebbezett a nemzetközi bokszszövetség döntése ellen, miszerint a sportolót eltiltják a versenyzéstől mindaddig, amíg át nem esik a nemrég bevezetett kötelező nemi vizsgálaton. Helif a döntést a sportügyekkel foglalkozó nemzetközi választott bíróságnál (Court of Arbitration for Sport nevű) támadta meg – írja a hvg.hu a France24 cikke alapján.

A sportoló azt is kérte, hogy amíg döntés születik, oldják fel a rá vonatkozó tiltást, de a döntéshozók ezt elutasították, így kérdéses, hogy indulhat-e a szeptemberi világbajnokságon Liverpoolban.

Sajtóértesülések szerint – amiről beszélt Kovács Kokó István is – Helif DNS-tesztje azt mutatta, hogy a férfiakra jellemző XY kromoszómákkal rendelkezik.

Helif Párizsban mérkőzött meg az elődöntőbe jutásért Hámori Lucával a tavalyi ötkarikás játékokon, a meccs nagy port kavart a magyar közéletben is.

Az algériai ökölvívót azután kezdték támadni, hogy a tavalyi párizsi olimpián az első ellenfele, az olasz Angela Carini 46 másodperc után feladta a meccset arra hivatkozva, hogy félti az egészségét (fenti képünkön). Ezután terjedt el gyorsan a hír, amely szerint a Nemzetközi Ökölvívó-szövetség (IBA) kizárta a sportolót az 2023. évi világbajnokságról, mert nem ment át a nemi vizsgálaton. Erről azonban nem mutattak be konkrét bizonyítékokat, a teszteredményeket sem hozták nyilvánosságra.

