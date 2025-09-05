ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.97
usd:
336.65
bux:
0
2025. szeptember 5. péntek Lőrinc, Viktor
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Az algériai Imane Helif (j), miután az olasz Angela Carini (b) feladta a 2024-es párizsi nyári olimpia női ökölvívótornája 66 kilogrammos súlycsoportjának nyolcaddöntőjében vívott mérkőzést az Észak-párizsi Arénában 2024. augusztus 1-jén. Helifet a 2023-as világbajnokságról magas tesztoszteronszintje miatt kizárták.
Nyitókép: MTI/AP/John Locher

A nemi teszek miatt áll a bál a liverpooli ökölvívó-vb-n

Infostart

Csütörtökön elrajtolt az ökölvívó-vb Liverpoolban. A világbajnokságon az eredeti tervekkel ellentétben nem vehet részt öt francia női versenyző, akik a nemi tesztek körül kialakult helyzet miatt maradnak le az eseményről. Imane Helif esete nem egyedi a sportágban.

Újabb botrány borzolja a kedélyeket az ökölvívás világában. Akárcsak a tavaly nyári olimpiai játékokon a két aranyérmes, az algériai Imane Helif és a tajvani Lin Ju-ting esetében, most is a nemi tesztek körül robbant ki a vita.

A csütörtöki nappal megkezdődött liverpooli rendezésű vb-t kihagyni kényszerül a francia csapat öt tagja, Romane Moulai, Wassila Lkhadiri, Melissa Bounoua, Sthélyne Grosy és Maëlys Richol. Esetükben nem tudták határidőre bemutatni a kötelező nemi szűrővizsgálat eredményeit – írta meg az Origo. A francia szövetség meglepetéssel és felháborodással reagált a döntésre, amely újabb vihart kavart a sportágban, ahol a 2024-es olimpia óta egyre élesebb vita zajlik a bokszolók nemi hovatartozásának ellenőrzéséről.

Az aktuális helyzet háttere is érdekes: mivel a francia jog tiltja az ilyen típusú genetikai tesztek sportcélú alkalmazását, ezért franciaországi laborban nem végezhették el a szükséges vizsgálatokat, így a szövetség Angliába küldte a mintákat. Csakhogy az eredmények késve érkeztek meg, így nem voltak meg a nevezés határidejére.

A sportolók tehát hiába készültek fel és szolgáltattak mintát, a jogi környezet és a technikai késlekedés miatt mégsem vehetnek részt a versenyen.

A kötelező vizsgálat bevezetését a párizsi olimpia körüli viták indokolták. Akkor az algériai Imane Khelif és a tajvani Lin Ju-ting aranyérme heves nemzetközi vitát váltott ki, miután többen megkérdőjelezték a női kategóriában való indulási jogosultságukat.

(Címlapképünk: az aranyérmes algériai Imane Helif a 2024-es párizsi nyári olimpia női ökölvívó-bajnoksága 66 kilogrammos súlycsoportjának eredményhirdetésén a Roland Garros Stadionban 2024. augusztus 9-én.)

Kezdőlap    Sport    A nemi teszek miatt áll a bál a liverpooli ökölvívó-vb-n

ökölvívás

világbajnokság

imane helif

nemi vizsgálat

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Navracsics Tibor: eddig 29 település alkotott a betelepülést korlátozó rendeletet

Navracsics Tibor: eddig 29 település alkotott a betelepülést korlátozó rendeletet
A helyi önazonosság védelméről szóló törvény felhatalmazása alapján egyre több önkormányzat alkot, időnként nagy vitákat kiváltó rendeleteket. Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter az InfoRádióban azt mondta, egyelőre elenyésző a betelepülést korlátozó döntések száma, de a jogszabály megteremti a keretet, hogy jogállami döntéseket hozzanak az önkormányzatok.
Visszamenőleges hatállyal szigorítják a fegyvertartást Ausztriában

Visszamenőleges hatállyal szigorítják a fegyvertartást Ausztriában

Június tizedike bekerült az osztrák történelemkönyvekbe: a grazi iskolai ámokfutás után, amely a merénylőn kívül kilenc diák és egy tanárnő életét követelte, a kormány egy sor biztonsági intézkedést léptetett életbe, most pedig az eddigi, meglehetősen liberális fegyvertartás szigorításának tervezetét ismertette.
VIDEÓ
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Elstartolt az Otthon Start program, itt vannak a részletek. Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
Mi lesz az ELTE útja az európai egyetemi elitbe? Darázs Lénárd, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.05. péntek, 18:00
Vasas Gábor
a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Jön a kritikus adat - Mi történik a piacokon?

Jön a kritikus adat - Mi történik a piacokon?

Ázsiában főként emelkedést láthatunk a tőzsdéken, ezt követően pedig óvatos emelkedésre van kilátás Európában. A kereskedés első felét a mai napon a kivárás jellemezheti, ugyanis magyar idő szerint 14 óra 30 perckor kulcsfontosságú munkaerőpiaci adatok érkeznek Amerikából, melyek ezúttal is nagy elmozdulást hozhatnak a piacokra.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Trump visszahozná a Háborús Minisztériumot: új korszak kezdődhet Amerikában?

Trump visszahozná a Háborús Minisztériumot: új korszak kezdődhet Amerikában?

Donald Trump amerikai elnök átnevezné a védelmi tárcát, visszatér a Háborús Minisztérium.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Rubio says US will 'blow up' foreign crime groups if needed

Rubio says US will 'blow up' foreign crime groups if needed

The secretary of state made the comments during a trip to Ecuador, where he announced new measures targeting criminal gangs.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 4. 20:54
Döbbenet a Premier League-ben: távozik az egyik legnépszerűbb londoni klub első embere
2025. szeptember 4. 17:09
Magyar aranyérem a kajak-kenu világbajnokságon
×
×
×
×