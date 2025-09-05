A nemi teszek miatt áll a bál a liverpooli ökölvívó-vb-n

Újabb botrány borzolja a kedélyeket az ökölvívás világában. Akárcsak a tavaly nyári olimpiai játékokon a két aranyérmes, az algériai Imane Helif és a tajvani Lin Ju-ting esetében, most is a nemi tesztek körül robbant ki a vita.

A csütörtöki nappal megkezdődött liverpooli rendezésű vb-t kihagyni kényszerül a francia csapat öt tagja, Romane Moulai, Wassila Lkhadiri, Melissa Bounoua, Sthélyne Grosy és Maëlys Richol. Esetükben nem tudták határidőre bemutatni a kötelező nemi szűrővizsgálat eredményeit – írta meg az Origo. A francia szövetség meglepetéssel és felháborodással reagált a döntésre, amely újabb vihart kavart a sportágban, ahol a 2024-es olimpia óta egyre élesebb vita zajlik a bokszolók nemi hovatartozásának ellenőrzéséről.

Az aktuális helyzet háttere is érdekes: mivel a francia jog tiltja az ilyen típusú genetikai tesztek sportcélú alkalmazását, ezért franciaországi laborban nem végezhették el a szükséges vizsgálatokat, így a szövetség Angliába küldte a mintákat. Csakhogy az eredmények késve érkeztek meg, így nem voltak meg a nevezés határidejére.

A sportolók tehát hiába készültek fel és szolgáltattak mintát, a jogi környezet és a technikai késlekedés miatt mégsem vehetnek részt a versenyen.

A kötelező vizsgálat bevezetését a párizsi olimpia körüli viták indokolták. Akkor az algériai Imane Khelif és a tajvani Lin Ju-ting aranyérme heves nemzetközi vitát váltott ki, miután többen megkérdőjelezték a női kategóriában való indulási jogosultságukat.

(Címlapképünk: az aranyérmes algériai Imane Helif a 2024-es párizsi nyári olimpia női ökölvívó-bajnoksága 66 kilogrammos súlycsoportjának eredményhirdetésén a Roland Garros Stadionban 2024. augusztus 9-én.)