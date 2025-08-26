ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.25
usd:
339.85
bux:
105220.99
2025. augusztus 26. kedd Izsó
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Sergio Perez, a Red Bull mexikói versenyzője a Forma-1-es Magyar Nagydíjon a mogyoródi Hungaroringen 2024. július 21-én
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

„Öregekkel” száll be a Forma–1-be a Cadillac

Infostart / MTI

A Red Bull és a Mercedes egy-egy „exe” lesz az új istálló két pilótája 2026-tól. Együtt 70 évesek.

Sergio Pérez és Valtteri Bottas lesznek a Forma-1-es világbajnoksághoz jövőre csatlakozó Cadillac pilótái - az amerikai istálló keddi bejelentése szerint.

A 35 esztendős, mexikói Pérez eddig 281 F1-es futamon állt rajthoz, ezekből hatot nyert meg, tavalyig a Red Bull pilótája volt, idén nem kapott ülést a Forma-1-ben. A 36. születésnapját csütörtökön ünneplő, finn Bottas 246 versenyen szerepelt és tíz győzelemmel rendelkezik, ebben az idényben a Mercedes tartalékpilótájaként dolgozik.

A General Motors által támogatott Cadillac jövőre 11. istállóként csatlakozik a Forma-1-es mezőnyhöz, miután megkapta a jóváhagyást a kereskedelmi jogok birtokosától és a Nemzetközi Automobil Szövetségtől (FIA). A Cadillac kezdetben Ferrari-motorokat használ majd, később azonban - várhatóan 2028-tól - az erőforrásait is saját maga gyártja.

Legutóbb 2010-ben bővült a mezőny, amelyet akkor 13 istálló alkotott, 2017-ben azonban hárman kiszálltak, így alakult ki a jelenlegi, tízcsapatos felállás. A Haas révén most egy amerikai csapat szerepel a konstruktőrök között. Az F1 irányítói korábban azért nem engedélyezték az újabb bővítést, mert 2026-ban motorreform jön: a motorok felerészben belső égésűek, felerészben pedig elektromosak lesznek, az üzemanyagnak pedig teljes mértékben megújulónak kell lennie.

Kezdőlap    Sport    „Öregekkel” száll be a Forma–1-be a Cadillac

forma-1

sergio perez

valtteri bottas

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Varga Mihály: a héten felülvizsgáljuk az önerő- és az adósságfékszabályt

Varga Mihály: a héten felülvizsgáljuk az önerő- és az adósságfékszabályt
Összhangba kell hozni az Otthon Start program részleteit és az adósságfék-szabályokat, és ez a héten meg fog történni. Az infláció elleni küzdelem még nem ért véget, az elmúlt hónapok intézkedései rövid távúak – mondta Varga Mihály jegybankelnök kedden a kamatdöntő ülés után. Nem változott, marad 6,50 százalék az alapkamat – döntött a Monetáris Tanács.
 

Itt a friss kamatdöntés a jegybanktól

Demkó Attila: most az a kérdés, hogy Moszkva vagy Kijev mer nyíltabban nemet mondani Donald Trumpnak

Demkó Attila: most az a kérdés, hogy Moszkva vagy Kijev mer nyíltabban nemet mondani Donald Trumpnak

Hiába találkozik a hétvégén az ukrán és az amerikai küldöttség, a békéhez Moszkva és Kijev tárgyalása kellene, de a két háborús ország vezetése most inkább manőverezik – mondta az InfoRádióban Demkó Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Program vezetője.
 

Háborús "szemének" veszélybe kerülése miatt megrémült Ukrajna

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Belpolitika: Ki nyerte a nyarat? Mráz Ágoston Sámuel és Závecz Tibor, Inforádió, Aréna
Milyen volt a nyári szezon a Margit szigeten? Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.26. kedd, 18:00
Hábermann Jenő
Balázs Béla díjas filmproducer
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elszállt a költségvetés, már megint a bankoktól vennék el a pénzt

Elszállt a költségvetés, már megint a bankoktól vennék el a pénzt

Nem néz ki jól a lengyel költségvetés, ráadásul a hadi kiadások is meredeken emelkednek, valahonnan pénzt kell előteremteni. Valahogy ott is a bankok jutnak először a politikusok eszébe, ha pénzt kell valahonnan szerezni, aminek nyilván nem örülnek a befektetők, volt is egy nagyobb esés a lengyel tőzsdén. Mutatjuk, hogy mire érdemes figyelni azoknak, akik a lengyel tőzsdén fektetnek be.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Összeomlás fenyeget? Sokkoló, mennyi munkahely szűnt meg a gigászi autógyáraknál

Összeomlás fenyeget? Sokkoló, mennyi munkahely szűnt meg a gigászi autógyáraknál

Drámai mértékű leépítés sújtotta a német autóipart az elmúlt egy évben - derül ki az EY tanácsadó cég friss tanulmányából.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israeli double strike on Gaza hospital that killed journalists 'completely indefensible', UK PM says

Israeli double strike on Gaza hospital that killed journalists 'completely indefensible', UK PM says

At least 20 people, including five journalists, were reportedly killed in Monday's strikes, which Israel's Netanyahu called a "tragic mishap".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 26. 16:10
Marco Rossi újoncai nagyon harapósak
2025. augusztus 26. 15:36
Ki ez a 16 éves srác a Liverpoolban, aki gólt lőtt Szoboszlai kabinetalakítása után?
×
×
×
×