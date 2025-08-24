Schmidt Ádám: le a kalappal a csapat előtt!

"Szerencsésnek érzem magam, mert Bálintot nagyon régóta ismerem" - kezdte az M4 Sportnak adott szombati helyszíni nyilatkozatát a kajakos Kopasz Bálint 1000 méteren aratott diadalát követően, hozzátéve, ezúttal olyan kivételes helyzetben van, hogy egy szállodában lehet a sportolókkal. - "Így volt lehetőségem az elmúlt napokban is többször beszélgetni vele és édesanyjával. Nagyon különleges személyiség - nyilván nagyon sokan még a magyar válogatottból -, de érzelmileg is nagyon mélyen érinti az embert egy ilyen győzelem."

A klasszikus számban immár háromszoros világbajnok, Tokióban olimpiai aranyérmes magyar versenyző nagy hajrával előzte meg a táv végén az ausztrál Thomas Greent és a portugál Fernando Pimentát. Schmidt Ádám elárulta, úgy gondolja, amikor ilyen kicsi a különbség az első és a második helyezett között, az "tulajdonképpen még a nézőnek is fáj".

"Nagyon boldog vagyok, nagyon örülök, de nemcsak Bálint eredményének, hanem minden eddigi magyar eredménynek"

- folytatta, és "hidegrázós élménynek" nevezte a kenus Adolf Balázs 1000 méteren kiharcolt harmadik helyét, illetve kiemelte a kajakos Csikós Zsókát, aki az után, hogy az Európa-bajnokságon három aranyat nyert, a vb-n az 1000 méteren aratott győzelme után 500-on bronzérmes lett, azaz már itt is "egészen különlegesen maradandót alkotott".

"Nem vagyok híve olimpiai és nem olimpiai számokban gondolkodni, de tudom, hogy a közvéleményben sokakat ez érdekel: most ott tartunk, hogy egy arany, egy ezüst, két bronz. Le a kalappal a csapat előtt!" - összegzett olimpiai szemüvegen keresztül az államtitkár.

Emlékeztetett rá, hogy folyamatos a kommunikáció a szövetségekkel, a nyár elején is hosszan, két és fél órán keresztül egyeztettek a kajak-kenu szövetségi kapitányaival, szakmai igazgatójával, elöljáróival, és ők "körülbelül ezt a képet vizionálták nekünk". Az államtitkár úgy látja, nagyon jó irányba halad a kajak-kenu sport, amelyben "kimondva-kimondatlanul bizonyos számokban generációváltás zajlik".

Kitért rá, hogy a világbajnokságon van idő és lehetőség a sportdiplomáciai feladatok elvégzésére is.

"Egy ilyen versenyen sokkal kötetlenebb formában lehet a sportvezetőkkel egyeztetni" - szögezte le. Megemlítette, hogy volt lehetősége beszélni Luciano Buonfiglióval, az olasz szövetség elnökével, akit nemrégiben az Olasz Olimpiai Bizottság elnökévé választottak és egyben ő az olasz állami sportirányítás első embere, illetve többször egyeztetett már Thomas Konietzkóval, a nemzetközi szövetség vezetőjével. Utóbbit illetően hozzátette, vele még további tárgyalások várhatók a kvalifikációs rendszerről.