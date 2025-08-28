ARÉNA
2025. augusztus 28. csütörtök
Kopasz Bálint a kajak-kenu világbajnokság férfi kajak egyes 1000 méteres számának középfutamában Milánóban 2025. augusztus 22-én.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Vb-arany után világranglista-csúcs

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Férfi kajakban a milánói világbajnokságon 1000 méteren győztes Kopasz Bálint átvette a vezetést Varga Ádámtól a nemzetközi szövetség (ICF) világranglistáján.

A hazai szövetség honlapjának beszámolója szerint a vb utáni, frissített rangsorban ebben a szakágban az első hat helyen öt magyar található, a harmadik helyezett cseh Josef Dostal mögött Csizmadia Kolos, Nádas Bence és Kurucz Levente következik.

Női kajakban Csikós Zsóka őrzi második helyét a lengyel Anna Pulawksa mögött. Itt az első tízben ő az egyetlen magyar.

Férfi kenuban Adolf Balázs továbbra is a cseh Martin Fuksa mögött áll a második helyen, a világbajnok négyes tagjai közül Fejes Dániel és Hajdu Jonatán egy-egy helyet javított – előbbi a negyedik, utóbbi a hetedik –, Kollár Kristóf és Juhász István pedig őrzi a kilencedik, illetve tizedik helyét.

Női kenuban Csorba Zsófia megerősítette vezető helyét. Az első tízben további négy magyar található: Nagy Bianka és Kiss Ágnes holtversenyben a harmadik, őket Opavszky Réka követi, Takács Kincső pedig a tizedik.

A múlt heti világbajnokságon megszerzett pontokat másfélszeres szorzóval vették figyelembe. A listába minden sportolónak csak az adott versenyen elért legjobb eredményét számítják bele.

