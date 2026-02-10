Gödi Samsung: indulnak a perek – a nap hírei

Megnyílt az ipari energiatárolók telepítését segítő program. Az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára bejelentette: a Jedlik Ányos Energetikai Program 50 milliárd forintos keretéből a hazai vállalkozások igényelhetnek támogatást.

A következő években 140 új munkahelyet hoz létre a transzformátorok gyártásával foglalkozó, olasz Meth Electric beruházása Nagykanizsán. A külgazdasági és külügyminiszter arról számolt be, hogy az olasz vállalat 5 milliárd forintnyi értékben bővíti kapacitását a városban, amihez a kormány 290 millió forint támogatást nyújt.

Újabb területekre hirdet szénhidrogén bányászati koncessziókat az Energiaügyi Minisztérium. Az érdeklődők ezúttal Baracska, Bácsalmás, Békéscsaba, Kisköre, Nagylengyel-nyugat, Tiszacsege és Tiszalök lehetséges lelőhelyei esetében pályázhatnak földgáz és kőolaj kutatására, feltárására és kitermelésére.

Rágalmazás miatt büntető feljelentést tesz a Tisza Párt elnökével szemben a külgazdasági és külügyminiszter a gödi Samsung gyárral összefüggő állításai miatt. Szijjártó Péter a Telexszel szemben is jogi lépéseket tesz. A hírportál hétfőn írt arról: forrásai szerint 2022-ben a titkosszolgálatok is vizsgálatot folytattak a többszörösen túllépett egészségügyi határértékek miatt a gyárban. Ezek alapján több miniszter is a gyár bezárását javasolta, de végül másképp döntöttek.

A köztársasági elnök nem vizsgálhatja felül a kormányrendeleti formában elfogadott jogszabályok alaptörvénnyel való összhangját, azok alkotmánybírósági normakontrollját sem kezdeményezheti. Ezt közölte a Sándor-palota a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatos rendelet ügyében.

Rálőtt egy férfi Nagytevel polgármesterére, a sérültet mentőhelikopter vitte a győri kórházba kórházba. A független polgármester 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szerzett. A 76 éves, Pápa környéki támadót őrizetbe vették, és kezdeményezik a letartóztatását.

Mentesül a végrehajtás alól a sportszervezeteknek nyújtott, működési célú állami támogatás teljes összege. Az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt rendelet mától hatályos.

Újabb fél évvel, szeptember 7-ig meghosszabbítaná a kormány a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet – derül ki a Magyar Közlönyből. válsághelyzetet először 2016 márciusában hirdették ki, azóta félévenként mindig meghosszabbítják.

Európai elfogatóparancs kiadását kérte a lengyel ügyészség a Magyarországon politikai menedékjogban részesített Zbigniew Ziobro volt igazságügyi miniszter ellen. Zbigniew Ziobro az előző kormány által létrehozott Igazságosság Alapnál történt állítólagos visszaélések egyik gyanúsítottja.

Napokon belül Magyarországra látogat az amerikai külügyminiszter – írja honlapján a washingtoni külügyi tárca. Marco Rubio először Németországba utazik, ahol részt vesz a 62. Müncheni Biztonsági Konferencián. Ezt követően, február 15-én és 16-án érkezik majd Pozsonyba, illetve Budapestre.

A francia elnök szerint Donald Trump kormánya nyíltan Európa-ellenes, és az Európai Unió feldarabolására törekszik. Emmanuel Macron egy interjúban felhívta a figyelmet, hogy a közeledő uniós csúcstalálkozón előre kell lendíteni azokat a gazdasági reformokat, amelyekkel felpörgetnék az EU versenyképességét, és jobban szembe tudnának szállni az Egyesült Államokkal és Kínával a nemzetközi színtéren.

A légvédelmi rendszerek erősítését sürgette Ukrajna energiarendszerének védelméhez a bővítésért felelős uniós biztos. Marta Kos az Európai Parlamentben arról beszélt: a tagállamoknak lehetőség szerint nemzeti készleteikből is biztosítani kellene eszközöket.

Tovább korlátozták a Telegram működését Oroszországban. A tömegtájékoztatási és távközlési felügyelet indoklásként azt közölte, hogy az üzenetküldő szolgálat nem tartja be az orosz törvényeket, és nem hoz hathatós intézkedéseket a csalás elleni küzdelem érdekében.

Tovább emelkedett az unió területén védelmi státusszal élő ukrajnai menekültek száma. Az Európai Unió statisztikai hivatala azt közölte: az előző hónaphoz képest decemberben 0,6 százalékkal emelkedett az ideiglenes menedékes státusszal rendelkező ukránok száma a tagországokban.

Elfogadta a Mercosur-egyezményt érintő védzáradékokat az Európai Parlament. A dokumentumok az uniós mezőgazdaság védelmét szolgálják.

Törökország csatlakozhat egy regionális nukleáris fegyverkezési versenyhez, ha Irán atomfegyvert fejleszt – nyilatkozta a török külügyminiszter a Bloombergnek. Hakan Fidan úgy vélte, az amerikai légicsapások nem vezetnének rendszerváltáshoz Iránban, és a térség nem bírna el egy újabb háborút.

Egy friss kutatás szerint a németek kétharmada úgy véli, hogy az Egyesült Államok a következő években komoly fenyegetést jelenthet a világbékére. Oroszországot továbbra is a legtöbben, 81 százalék tartja veszélyforrásnak, míg Kínát a válaszadók csaknem fele, 46 százalék nevezte meg.

Határozott támogatást ígér Kína az újraegyesítést pártoló tajvani hazafias erőknek. A Kínai Kommunista Párt negyedik számú vezetője nem beszélt katonai erő alkalmazásáról, de Kína már többször jelezte, hogy nem zárja ki azt.