2026. február 10. kedd Elvira
Nyitókép: Pixabay.com

Gödi Samsung: indulnak a perek – a nap hírei

Infostart / InfoRádió

Megnyílt az ipari energiatárolók telepítését segítő program. Rágalmazás miatt feljelenti a Tisza Párt elnökét a külgazdasági és külügyminiszter a gödi Samsung-gyárral összefüggő állításai miatt. Napokon belül Magyarországra látogat az amerikai külügyminiszter. Az InfoRádió legfontosabb keddi hírei.

Megnyílt az ipari energiatárolók telepítését segítő program. Az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára bejelentette: a Jedlik Ányos Energetikai Program 50 milliárd forintos keretéből a hazai vállalkozások igényelhetnek támogatást.

A következő években 140 új munkahelyet hoz létre a transzformátorok gyártásával foglalkozó, olasz Meth Electric beruházása Nagykanizsán. A külgazdasági és külügyminiszter arról számolt be, hogy az olasz vállalat 5 milliárd forintnyi értékben bővíti kapacitását a városban, amihez a kormány 290 millió forint támogatást nyújt.

Újabb területekre hirdet szénhidrogén bányászati koncessziókat az Energiaügyi Minisztérium. Az érdeklődők ezúttal Baracska, Bácsalmás, Békéscsaba, Kisköre, Nagylengyel-nyugat, Tiszacsege és Tiszalök lehetséges lelőhelyei esetében pályázhatnak földgáz és kőolaj kutatására, feltárására és kitermelésére.

Rágalmazás miatt büntető feljelentést tesz a Tisza Párt elnökével szemben a külgazdasági és külügyminiszter a gödi Samsung gyárral összefüggő állításai miatt. Szijjártó Péter a Telexszel szemben is jogi lépéseket tesz. A hírportál hétfőn írt arról: forrásai szerint 2022-ben a titkosszolgálatok is vizsgálatot folytattak a többszörösen túllépett egészségügyi határértékek miatt a gyárban. Ezek alapján több miniszter is a gyár bezárását javasolta, de végül másképp döntöttek.

A köztársasági elnök nem vizsgálhatja felül a kormányrendeleti formában elfogadott jogszabályok alaptörvénnyel való összhangját, azok alkotmánybírósági normakontrollját sem kezdeményezheti. Ezt közölte a Sándor-palota a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatos rendelet ügyében.

Rálőtt egy férfi Nagytevel polgármesterére, a sérültet mentőhelikopter vitte a győri kórházba kórházba. A független polgármester 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szerzett. A 76 éves, Pápa környéki támadót őrizetbe vették, és kezdeményezik a letartóztatását.

Mentesül a végrehajtás alól a sportszervezeteknek nyújtott, működési célú állami támogatás teljes összege. Az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt rendelet mától hatályos.

Újabb fél évvel, szeptember 7-ig meghosszabbítaná a kormány a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet – derül ki a Magyar Közlönyből. válsághelyzetet először 2016 márciusában hirdették ki, azóta félévenként mindig meghosszabbítják.

Európai elfogatóparancs kiadását kérte a lengyel ügyészség a Magyarországon politikai menedékjogban részesített Zbigniew Ziobro volt igazságügyi miniszter ellen. Zbigniew Ziobro az előző kormány által létrehozott Igazságosság Alapnál történt állítólagos visszaélések egyik gyanúsítottja.

Napokon belül Magyarországra látogat az amerikai külügyminiszter – írja honlapján a washingtoni külügyi tárca. Marco Rubio először Németországba utazik, ahol részt vesz a 62. Müncheni Biztonsági Konferencián. Ezt követően, február 15-én és 16-án érkezik majd Pozsonyba, illetve Budapestre.

A francia elnök szerint Donald Trump kormánya nyíltan Európa-ellenes, és az Európai Unió feldarabolására törekszik. Emmanuel Macron egy interjúban felhívta a figyelmet, hogy a közeledő uniós csúcstalálkozón előre kell lendíteni azokat a gazdasági reformokat, amelyekkel felpörgetnék az EU versenyképességét, és jobban szembe tudnának szállni az Egyesült Államokkal és Kínával a nemzetközi színtéren.

A légvédelmi rendszerek erősítését sürgette Ukrajna energiarendszerének védelméhez a bővítésért felelős uniós biztos. Marta Kos az Európai Parlamentben arról beszélt: a tagállamoknak lehetőség szerint nemzeti készleteikből is biztosítani kellene eszközöket.

Tovább korlátozták a Telegram működését Oroszországban. A tömegtájékoztatási és távközlési felügyelet indoklásként azt közölte, hogy az üzenetküldő szolgálat nem tartja be az orosz törvényeket, és nem hoz hathatós intézkedéseket a csalás elleni küzdelem érdekében.

Tovább emelkedett az unió területén védelmi státusszal élő ukrajnai menekültek száma. Az Európai Unió statisztikai hivatala azt közölte: az előző hónaphoz képest decemberben 0,6 százalékkal emelkedett az ideiglenes menedékes státusszal rendelkező ukránok száma a tagországokban.

Elfogadta a Mercosur-egyezményt érintő védzáradékokat az Európai Parlament. A dokumentumok az uniós mezőgazdaság védelmét szolgálják.

Törökország csatlakozhat egy regionális nukleáris fegyverkezési versenyhez, ha Irán atomfegyvert fejleszt – nyilatkozta a török külügyminiszter a Bloombergnek. Hakan Fidan úgy vélte, az amerikai légicsapások nem vezetnének rendszerváltáshoz Iránban, és a térség nem bírna el egy újabb háborút.

Egy friss kutatás szerint a németek kétharmada úgy véli, hogy az Egyesült Államok a következő években komoly fenyegetést jelenthet a világbékére. Oroszországot továbbra is a legtöbben, 81 százalék tartja veszélyforrásnak, míg Kínát a válaszadók csaknem fele, 46 százalék nevezte meg.

Határozott támogatást ígér Kína az újraegyesítést pártoló tajvani hazafias erőknek. A Kínai Kommunista Párt negyedik számú vezetője nem beszélt katonai erő alkalmazásáról, de Kína már többször jelezte, hogy nem zárja ki azt.

A nagy favorit balesetet szenvedett, beperelték a Cadillacet – még el sem kezdődött a szezon, máris botrányok az F1-ben

A nagy favorit balesetet szenvedett, beperelték a Cadillacet – még el sem kezdődött a szezon, máris botrányok az F1-ben
Egy napon belül a Cadillac, a McLaren és az Aston Martin is bemutatta új versenyautóját, miközben Andrea Kimi Antonellinek közúti balesete volt San Marinóban. A januári, barcelonai bejáratás után szerdától már Bahreinben tesztelnek a csapatok. Vámosi Péter, a motorsportol.hu főszerkesztője az InfoRádióban elemezte az elmúlt időszak legfontosabb történéseit.
Rubio jön, Vance és Trump talán – Szakértő: nem véletlen az időzítés

Rubio jön, Vance és Trump talán – Szakértő: nem véletlen az időzítés

Marco Rubio amerikai külügyminiszter – miután részt veszegy müncheni konferencián – február közepén Szlovákiába és Magyarországra látogat. Az amerikai külügy szerint a tárcavezető Budapesten magyar kormányzati vezetőkkel egyeztet egyebek mellett a békéről, valamint az amerikai–magyar energetikai partnerségről. Magyarics Tamás (ELTE) emeritus professzor szerint nem véletlen, hogy Rubio éppen most és épp ide utazik.
 

Új ukrán rendelet: katonák 60 év fölött!

Felébredt a merénylet áldozata, beindult az egymásra mutogatás oroszok, ukránok és lengyelek között

Benjamin Netanjahu: megleszünk az amerikai segély nélkül is

Kína vs. USA: ki rántja félre a végén a kormányt? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Miért lett menő a Nemzeti Múzeum a TikTokon? Zsigmond Gábor, Inforádió, Aréna
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
 
Trump a notórius tartásdíjkerülők röghözkötésére készül

Trump a notórius tartásdíjkerülők röghözkötésére készül

Szülők ezrei veszíthetik el az útlevelüket, miután egy három évtizede élő törvény szerint az USA kormánya azok aktív bevonására készül, ha az érintett jelentősen elmaradt korábbi párjának járó gyermektartási díjak kifizetésével.

Te is szedsz D-vitamint? Most közölték róla, van egy komoly kockázata

Te is szedsz D-vitamint? Most közölték róla, van egy komoly kockázata

A D-vitamin segít szabályozni a kalcium és foszfát mennyiségét a szervezetben, amelyek nélkülözhetetlenek a csontok, fogak és izmok egészségéhez.

Ex-police chief said Trump told him in 2006 'everyone' knew of Epstein's behaviour

Ex-police chief said Trump told him in 2006 'everyone' knew of Epstein's behaviour

The now-president allegedly called police in Florida who were investigating Epstein and said "thank goodness you're stopping him".

2026. február 3. 22:15
Katonai támogatást ígért Kijevnek a NATO főtitkára – a nap hírei
2026. február 2. 22:20
Benyújtotta az Európai Bírósághoz a keresetet a magyar kormány az orosz gázimportot 2027-től betiltó rendelet ellen – a nap hírei
