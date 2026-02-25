ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 25. szerda
Nyitókép: ORbán Viktor / Facebook

Elrendelte a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését a kormányfő – a nap hírei

Infostart / InfoRádió

Hamarosan érkezhet az olaj az Adria vezetéken. Az Európai Bizottság új pénzügyi platformot indít EastInvest eszköz néven.

Elrendelte a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését a kormányfő a Védelmi Tanács ülése után. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében drónrepülési tilalom lép életbe. Orbán Viktor úgy fogalmazott: a nemzetbiztonsági szolgálatok beszámolói alapján Ukrajna további akciókra készül a magyar energiarendszer működésének megzavarása érdekében.

Hamarosan érkezhet az olaj az Adria vezetéken, a Mol Csoportnak szánt szállítmányt már rakodják az omišalji terminálon – közölte a horvát Janaf olajvállalat. Ez nem egyszeri tétel: április elejéig további 7 tartályhajó érkezésével számolnak. Eközben megegyezett a Mol-csoport és a horvát Janaf, független szakértők bevonásával kezdik tesztelni az Adria-vezeték valódi teherbírását.

Az Európai Bizottság szerint nem politikai okból, hanem orosz támadások miatt szünetel a szállítás a Barátság kőolajvezetéken. A leállás miatt a magyar kormány blokkolta az Oroszország elleni új szankciók elfogadását, és az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitelt is. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint az ukránok nem tesznek elegendő erőfeszítést a hiba elhárításáért.

Az ukrán elnök szerint márciusban ülhetnek le tárgyalni Oroszországgal egy háromoldalú találkozón. Volodimir Zelenszkij a Guardian-nek nyilatkozva azt mondta: csütörtökön Genfben találkoznak Ukrajna és az Egyesült Államok képviselői, hogy megvitassák az orosz-ukrán békemegállapodás részleteit. Norvégiai tárgyalásán pedig orosz vádra reagálva kijelentette, Ukrajnában sajnos nincs nukleáris fegyver.

Bővíti LNG- és gázkereskedelmi együttműködését a MET Csoport nemzetközi kereskedőcége a Shell-lel. Az erről szóló szándéknyilatkozat aláírása egy korábbi, 10 éves hosszú távú LNG-vásárlási megállapodás következő lépcsőfoka.

Március 16-tól érkeznek a diktáláson alapuló földgáz elszámolószámlák, valamint a 2026-ban már leolvasott ügyfelek részszámlái, ezekben már várhatóan benne lesz a januári napokra eső fogyasztásra számított 30 százalékos rezsistop kedvezmény is.

Átlagosan 9 százalék feletti nettó hozamot értek tavaly az önkéntes nyugdíjpénztárak. Az MNB szerint az elmúlt három év hozamteljesítménye a legerősebb a pénztárak elmúlt két évtizedében.

Felfüggesztette a sóskúti oldószer-újrahasznosító üzem veszélyesanyag‑kezelési tevékenységét a Pest Vármegyei Kormányhivatal – írja a 444. A lap Sóskút önkormányzatának posztjára hivatkozva azt közölte: a cégnek igazolnia kell, hogy a beépített vízalapú oltóberendezés megfelelően működik.

Döntött a kormány arról, hogy egyszeri 150 ezer forintos juttatást kapnak a pedagógusok – közölte a miniszterelnök. Orbán Viktor a Megafon Klub beszélgetésén számolt be a mai kormányülésen született döntésről. Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár korábban azt mondta, hogy a pénzt a márciusi bérekkel együtt fizethetik ki.

Megszavazta a Fővárosi Közgyűlés a főváros hitelkeretének átmeneti emelését. A döntés értelmében március 1. és 15. között 40 helyett 50 milliárd forint lesz a főváros hitelkerete, ami azt szolgálja, hogy Budapest márciusban is biztosan tudjon béreket fizetni.

Az Európai Bizottság új pénzügyi platformot indít EastInvest eszköz néven, amely az Oroszországgal, Fehéroroszországgal és Ukrajnával határos uniós régiók támogatását célozza – közölte a testület. Így Magyarország is az érintett országok között van.

Mától csak elektronikus beutazási engedéllyel lehet az Egyesült Királyságba utazni. Az engedély nélkül érkezőket nem engedik be az Egyesült Királyságba, és a légitársaságok sem vehetik fel őket a járatokra.

Korszakalkotó fordulat eléréséről beszél 2. elnöki ciklusának első évértékelő beszédében Donald Trump. Az amerikai elnök a Kongresszus két háza előtt úgy fogalmazott: az Egyesült Államok határai biztonságosak, az infláció csökken, a jövedelmek emelkednek, és szerinte a gazdaság minden eddiginél jobban teljesít.

Lezuhant egy F16-os harci repülőgép Törökország nyugati részén, a pilóta életét vesztette - közölték hivatalos források. A gép roncsait az Isztambult Izmirrel összekötő autópálya mellett találták meg. A szerencsétlenség okát vizsgálják.

Leomlott a járási hivatal ügyfélközpontjának tetőszerkezete a szlovákiai Révkomáromban, egy ember meghalt, ketten megsérültek. A sajtójelentések szerint szerencsétlenséget a helyi járási hivatal bejárati részének leomlása okozta, az áldozat és a sérültek is az ügyfélközpont látogatói voltak.

Spanyolország betiltaná az energiaitalok értékesítését a 16 év alattiak számára - jelentette be az illetékes miniszter Barcelonában. A készülő rendelet kiterjesztené a korlátozást a 18 év alatti fiatalokra is, azon italoknak az esetében, amelyek 32 milligrammnál több koffeint tartalmaznak 100 milliliterenként.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Bendarzsevszkij Anton: az oroszoknak az Ukrajna feletti kontroll kell, erről nem fognak letenni

Bendarzsevszkij Anton: az oroszoknak az Ukrajna feletti kontroll kell, erről nem fognak letenni

Bizonyos gumifogalmak segíthetnek Oroszországnak győzelemként eladni bizonyos megegyezéseket, Ukrajnának pedig egy írott garanciarendszer lehet a reménye arra, hogy az orosz nyomás legalább katonailag csökken – értékelt az InfoRádió Aréna című műsorában Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője. Értékelte a magyar-ukrán kapcsolatok rendezésének, a magyar érdekek képviseletének lehetőségeit is.
 

Az ukrajnai háború jelentős éghajlatkárosító következményekkel jár egy tanulmány szerint

