Magyar szempontból fontos aláírás Washingtonban - a nap hírei

Új gazdasági akcióterv kidolgozását jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a Kormányinfón részleteket nem mondott, csak annyit közölt, hogy a tervezett intézkedések hozzájárulnak az államadósság csökkentéséhez. A miniszter beszélt arról is, hogy fenntartható öntözési rendszer kialakítását tervezi a kormány. Szólt arról is, hogy a kabinet a tanyákra is kiterjeszti az úgynevezett falusi csokot. A kormányinfó témája volt az is, hogy Közép-Európa legnagyobb fedett sportcsarnoka épül fel 2021 őszére a IX. kerületben a volt Bolyai Laktanya területén. 2022-ben férfi kézilabda Európa-bajnokságnak ad otthont.

Jóváhagyta a kiemelt budapesti színházaknak a taotámogatások helyett juttatandó fix összegű többlettámogatást az emberi erőforrások minisztere. A fővárosi vezetés javaslata alapján az idén összesen 3,5 milliárd forinthoz jut a tizenegy fővárosi fenntartású teátrum.

Egymással összehangoltan küld szavazóköri delegáltakat a május végi európai parlamenti választásra hat ellenzéki párt. A Jobbik, az MSZP, a DK, az LMP, a Párbeszéd és a Momentum képviselői közölték: az a céljuk, hogy a több mint 10 ezer szavazókör mindegyikében legyen legalább egy ellenzéki delegált.

A munka és a családi élet összeegyeztethetőségének növelésére fogadott el szabályokat az Európai Parlament. A rendelkezések alapján minden apának vagy vele egyenrangú társszülőnek joga lesz legalább tíz munkanapig tartó apasági szabadságra gyereke születésének vagy örökbefogadásának esetén.

Tiltakozik a magyar kormány az ellen a szlovák törvény ellen, amely májustól hivatalos delegáció jelenlétéhez köti más ország himnuszának elhangzását egyes eseményeken. Előzőleg a Jobbik és az LMP is kormányzati lépéseket sürgetett a jogszabály miatt, amely 7 ezer eurós pénzbírsággal fenyegeti a törvényszegőket.

Aláírta az új magyar-amerikai védelmi megállapodást Szijjártó Péter és az amerikai külügyminiszter-helyettes Washingtonban. A magyar külgazdasági és külügyminiszter szerint a szerződés megfelelő keret az együttműködés további erősítésére a védelmi ágazatban. Szijjártó Péter az észak-atlanti szövetség megalakulásának 70. évfordulója alkalmából utazott az amerikai fővárosba.

Az Európai Unió kész vízummentességet adni a brit állampolgároknak a brexit után, ha az Egyesült Királyság is viszonozza ezt a lépést. Az Európai Parlament nagy többséggel támogatta az erről szóló törvényjavaslatot.