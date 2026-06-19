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Nyitókép: Getty Images

Megérkezett a régóta várt funkció a Revoluthoz

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Megnyílt a cég magyarországi fióktelepe.

Hivatalosan is megnyílt a Revolut magyarországi fióktelepe, így a felhasználóknak most már van magyar bankszámlája és helyi IBAN számlája – derül ki a technológiai vállalat felhasználóknak küldött leveléből. Az Index azt írja, május végétől fokozatosan, több hullámban helyezik át a hazai fiókokat. Az új számlaszámmal rendelkező felhasználókat e-mailben értesítik, és tájékoztatják őket a legfontosabb változásokról.

Az áthelyezést követően a Revolut Bank UAB Magyarországi Fióktelepe kezeli a napi tranzakciókat, a számlára a magyar jogszabályok vonatkoznak. A legfontosabb újítások az alábbiak:

  • Revolut-számlára kérhető a fizetés,
  • utalásokat lehet indítani,
  • rendezhetők a közüzemi számlák és beszedési megbízások,
  • magasabb díjmentes pénzfelvételi limit érhető el.

Azoknak a fiókoknak, amelyek már az áthelyezések indulásakor megkapták a magyar számlaszámot, még nem volt elérhető a fizetési kérelem és a QR-kódos qvik fizetés. Ennek bevezetéséről külön nem adott ki közleményt a Revolut, de június közepére már elérhetővé vált.

Fontos azt is tudni, hogy a magyarországi helyi szolgáltatási költségeket tükröző, módosított átutalási díjak már érvényben vannak, és a magyar számlára is vonatkoznak. Ez a 0,45 százalékos díj az átutalások 50 ezer forint feletti részére vonatkozik, a díj maximuma pedig tranzakciónként 20 ezer forint. Ez a díj nem vonatkozik a más Revolut-ügyfeleknek indított átutalásokra, amelyek változatlanul díjmentesek.

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