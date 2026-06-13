Vitnyéd és tisztújítás - a nap hírei

Vitnyédnél500 fős menekülttábort kezdett el építeni ötmilliárd forintból az Orbán-kormány 2024 augusztusában – mondta a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter a két évvel ezelőtti kormányüléseken készült emlékeztetőkre hivatkozva arról számolt be, hogy a Fidesz-kormány újra nyitotta volna a tranzitzónát az osztrák határ közelében. Szerinte ez azt bizonyítja, hogy az előző kormány hazudott a magyar választóknak. Orbán Viktor a Fidesz kongresszusa előtt úgy reagált, hogy Magyarországon jelenleg nincs migránstábor és nincsenek migránsok. Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője azt mondta, az előző kormány soha nem akarta megépíteni a menekülttábort, csak egy olyan kormányhatározatnak a rész volt Vitnyéd, amit taktikai eszközként használtak az Európai Unióval folytatott tárgyalásokon.

A következő egy évre újraválasztották Orbán Viktort a Fidesz elnökének. Erről a párt kongresszusán döntöttek a küldöttek. A volt miniszterelnökre a 737 érvényes szavazatból 729-en adták le a voksukat. Alelnöknek választották Gál Kingát, Bóka Jánost, Gyopáros Alpárt és Kreicsi Bálintot. Orbán Viktor megválasztása kiemelte, hogy becsületbeli ügynek tartotta, hogy a választási vereség után lemondjon, de azt is, hogy ne álljon félre. Hozzátette: egy évre vállalja a tisztséget, aztán átadja a párt vezetésének lehetőségét a fiataloknak, a nemzedék váltásnak. A pártelnök cáfolta, hogy egy nemzetközi vezetői pozíciót ambicionálna.

A választási vereség okait 10 pontban foglalta össze a Fidesz kongresszusán Orbán Viktor. A volt miniszterelnök beszédében a vereség okai között említette többek között a gyenge kampányüzeneteket, a digitális térben elszenvedett vereséget, a fiatalok körében tapasztalt elutasítást, valamint az ellenfél sikeres mozgósítását. Hozzátette: a felelősséget személyesen is vállalja. A politikus őszre a Fidesz újjászervezését, a közösség megerősítését és új politikai stratégia kialakítását ígérte.

Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán úgy reagált, hogy Orbán Viktor túszul ejtette a Fideszt, és megakadályozza a felelősségvállalást, valamint a párt megújulását. Hozzátette: a volt miniszterelnök nem a felelősségvállalás, hanem a múlt politikájának folytatása mellett kötelezte el magát.

Véget ért az Orbán-korszak, megbukott a NER rendszere - fogalmazott az első Orbán-kormány kancelláriaminisztere a Fidesz kongresszusán. Stumpf István szerint azért bukott az Orbán-kormány, mert megszűnt az érdemi visszacsatolás és a bírálat lehetősége, a klientúra túlkapásait nehezen viselte el a társadalom, a 2022-es választás után pedig fokozatosan elvesztette a Fidesz az erkölcsi és intellektuális vezető szerepét. Kitért arra is, hogy bár sok hibát követett el az előző kormány, de a magyar társadalom fejlődésében az elmúlt 16 év jelentős emelkedést hozott és megerősödött a középosztály.

Kinevezte az új vezetőket az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat élére Pósfai Gábor belügyminiszter. A döntés értelmében Tóth Szabolcs dandártábornok a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatói feladatait látja el, míg Annus Zsolt Antal az Alkotmányvédelmi Hivatal vezetője lesz. A kinevezések június 14-én lépnek hatályba.

Radnai Márk kormánybiztosként felel a Működő és Emberséges Magyarország Intézet vezetéséért - jelent meg a Magyar Közlönyben. A Tisza Párt országgyűlési képviselője elmondta, hogy az intézet a közpolitikai döntések társadalmi megalapozottságát erősítik meg.

Júliusban indul az Adria InterCity, - közölte a MÁV-csoport. A Budapest és Split között közlekedő Adria InterCity nyári járatainak jegyértékesítése megkezdődött. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter arról tájékoztatott, hogy korábban használt háló- és fekvőhelyes kocsik egy része működésképtelen, a problémát bérelt nyugat-európai kocsik forgalomba állításával oldották meg.

Erdélyben leomlott a muzsnai szász erődtemplom északi fala vasárnap reggel. Személyi sérülés nem történt a Szeben megyei faluban. Az incidens után a lakosság és a műemléképület védelme érdekében körbekerítették a falomlás helyszínét. A román kulturális minisztérium az örökségvédelmi szakemberekkel együtt fogja felmérni a kárt. Az evangélikus templom 1485 és 1498 között épült.

Az iráni külügyminiszter szerint az Egyesült Államokkal készülő megállapodástervezet tartalmazza az iráni kikötők elleni amerikai blokád feloldását és a Hormuzi-szoros új kezelését. Abbász Aragcsi az állami televíziónak nyilatkozva azt mondta: a tengeri blokád teljes megszüntetése a tervezet első pontja. Hozzátette, hogy Irán határozott döntést hozott arról, hogy a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoros működése a jövőben nem maradhat a korábbi formában.

Július 4-én kezdődnek és július 9-én zárulnak Ali Hamenei iráni legfelsőbb vezető temetési szertartásai. A gyászszertartás Teheránban veszi kezdetét, a temetés pedig július 9-én lesz a meggyilkolt ajatollah szülővárosában. A temetést eredetileg márciusra tervezték, de a háború miatt elhalasztották.

Csaknem húsz százalékos emelkedéssel zárták első tőzsdei kereskedési napjukat a SpaceX részvényei New Yorkban. Az űrkutatási vállalat papírjait 135 dolláros kibocsátási áron vezették be a tőzsdére, a kereskedés végére azonban már 161 dollárt értek. A piaci érték így meghaladta a 2100 milliárd dollárt. A részvényárfolyam emelkedésének köszönhetően a SpaceX alapítójának, Elon Musknak a vagyona átlépte az 1000 milliárd dollárt. Ezzel ő lett a világ első olyan magánszemélye, akinek becsült vagyona elérte az egy billió dollárt.