Tiltakoznak az irániak az egyenlőtlen bánásmód miatt

Az irániak a G-csoportban szerepelnek, az Új-Zéland elleni nyitómérkőzésük után szövetségi kapitányuk, Amir Galenoji azt állította, hogy ők a torna „leginkább elnyomott” csapata.

A válogatott csapakapitánya és egyben legtapasztaltabb játékosa, Mehdi Taremi (2025-ben BL-döntős az Interrel!) azt mondta, hogy a logisztikai problémák miatt az elmúlt hetek számukra „katasztrófát” jelentettek.

Nyilatkozataik az után születtek, hogy Iránt arról tájékoztatták, hogy a Los Angeles-i Stadionban lejátszott döntetlen után azonnal vissza kell repülniük Mexikóba, a tijuanai csapatbázisukra, ahelyett, hogy tarthatnának egy regenerációs edzést, pihennének, s csak másnap indulnának a táborba.

A küldöttség ezúttal sem cselekedhet szándékai szerint, arról kapott értesítést, hogy nem utazhatnak be az Egyesült Államokba két nappal a mérkőzés előtt.

Az iráni labdarúgó-szövetség állítólag előadta érveit, hogy miért szeretne több időt tölteni a mérkőzés helyszínén. Különösen elégedetlenek ezekkel a korlátozásokkal, mivel vasárnap délben kezdik a mérkőzést Los Angeles-ben helyi idő szerint, így szombaton a Los Angeles-i nemzetközi repülőtérre kell utaznia. Az első mérkőzésük helyi idő szerint délután 6-kor kezdődött.

A pénteken kiadott közleményében az Iráni Iszlám Köztársaság Labdarúgó-szövetsége (FFIRI) azt írta: „Az iráni labdarúgó-szövetség úgy véli, hogy az ilyen korlátozások ellentétesek azzal az elvvel, hogy minden résztvevő csapat számára egyenlő feltételeket biztosítsanak, és negatívan befolyásolhatják a csapatok felkészülését.

Következésképpen a szövetség hivatalosan is kifejezi elégedetlenségét, és hivatalos panaszt nyújt be a FIFA-hoz a megfelelő csatornákon keresztül. Ezen korlátozások ellenére Irán válogatottja folytatja felkészülési programját, és továbbra is teljes mértékben a Belgium elleni mérkőzésre összpontosít.”