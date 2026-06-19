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Az iráni Mohammad Mohebbi, miután megszerezte csapata második, egyenlítõ gólját a 2026-os labdarúgó-világbajnokság G csoportja elsõ fordulójának Irán-Új-Zéland mérkõzésén az inglewoodi SoFi Stadionban a 2026. június 15-én.
Nyitókép: Jae C. Hong

Tiltakoznak az irániak az egyenlőtlen bánásmód miatt

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Irán hivatalos panaszt kíván benyújtani a FIFA-hoz a világbajnokságon részt vevő csapatot sújtó „a szervezők által bevezetett korlátozás” miatt, miután csak 24 órával a vasárnapi, Belgium elleni csoportmérkőzés előtt érkezhetnek Los Angelesbe.

Az irániak a G-csoportban szerepelnek, az Új-Zéland elleni nyitómérkőzésük után szövetségi kapitányuk, Amir Galenoji azt állította, hogy ők a torna „leginkább elnyomott” csapata.

A válogatott csapakapitánya és egyben legtapasztaltabb játékosa, Mehdi Taremi (2025-ben BL-döntős az Interrel!) azt mondta, hogy a logisztikai problémák miatt az elmúlt hetek számukra „katasztrófát” jelentettek.

Nyilatkozataik az után születtek, hogy Iránt arról tájékoztatták, hogy a Los Angeles-i Stadionban lejátszott döntetlen után azonnal vissza kell repülniük Mexikóba, a tijuanai csapatbázisukra, ahelyett, hogy tarthatnának egy regenerációs edzést, pihennének, s csak másnap indulnának a táborba.

A küldöttség ezúttal sem cselekedhet szándékai szerint, arról kapott értesítést, hogy nem utazhatnak be az Egyesült Államokba két nappal a mérkőzés előtt.

Az iráni labdarúgó-szövetség állítólag előadta érveit, hogy miért szeretne több időt tölteni a mérkőzés helyszínén. Különösen elégedetlenek ezekkel a korlátozásokkal, mivel vasárnap délben kezdik a mérkőzést Los Angeles-ben helyi idő szerint, így szombaton a Los Angeles-i nemzetközi repülőtérre kell utaznia. Az első mérkőzésük helyi idő szerint délután 6-kor kezdődött.

A pénteken kiadott közleményében az Iráni Iszlám Köztársaság Labdarúgó-szövetsége (FFIRI) azt írta: „Az iráni labdarúgó-szövetség úgy véli, hogy az ilyen korlátozások ellentétesek azzal az elvvel, hogy minden résztvevő csapat számára egyenlő feltételeket biztosítsanak, és negatívan befolyásolhatják a csapatok felkészülését.

Következésképpen a szövetség hivatalosan is kifejezi elégedetlenségét, és hivatalos panaszt nyújt be a FIFA-hoz a megfelelő csatornákon keresztül. Ezen korlátozások ellenére Irán válogatottja folytatja felkészülési programját, és továbbra is teljes mértékben a Belgium elleni mérkőzésre összpontosít.”

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