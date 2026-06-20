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paddle boat funny activity in the sunset with a slide on the lake Balaton in Hungary .
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Siklós Gabriella: a Balaton vízszintje rendkívüli, de nem válságos

Infostart / InfoRádió

Az Országos Vízügyi Főigazság szóvivője az InfoRádióban arról beszélt, hogy az elmúlt év nagyobbik részében akár nyolcvan százalékkal is kevesebb csapadék hullhatott a Balaton vízgyűjtő területeire az átlagosnál, ám az elmúlt évszázad során egy tucatnál is több olyan alkalom volt, amikor az év ezen időszakában rosszabb volt a helyzet.

„A Balaton legfrissebb vízállása 77 cm. Ez alapvetően jóval elmarad attól, amit ilyenkor ideálisnak mondhatunk” – mondta az InfoRádióban Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazság szóvivője. Hozzátette, az év ezen szakában 120 centiméter a maximális vízállás, ami június közepén még lehet a tavon, de az átlagvízállás 94 centiméter, vagyis a jelenlegi szint 16-17 centiméterrel elmarad az átlagostól.

A szóvivő emellett azt is leszögezte, hogy az elmúlt 105 évben 16 olyan év is előfordult, amikor azonos időszakban a mostaninál alacsonyabb volt a Balaton vízállása, azaz a mostani helyzet, bár rendkívülinek mondható, de válságosnak semmiképpen.

A különböző partszakaszok kapcsán Siklós Gabriella elmondta, hogy a mért adatok nyilvánvalóan mindenhol eltérnek az átlagostól, tehát vagy magasabbak, vagy alacsonyabbak. Arra is kitért, hogy az elmúlt egy évből 9 hónapban a Balaton vízgyűjtő területeire az átlagosnál kevesebb csapadék hullott, és csak 3-ban hullott az átlagnál valamicskével több.

A hiány mértéke ellenben nem kicsi, ugyanis az említett 9 hónapban a lehullott csapadék 70-80 százalékkal volt kevesebb a sok éves átlagnál

– emelte ki az OVF szóvivője. Azt is megemlítette, hogy ez nem csak erre az elmúlt egy évre jellemző, hanem most már körülbelül ötéves tendencia, vagyis halmozódik a csapadékhiány.

A jelenlegi előrejelzések alapján a nyár további része szárazabbnak ígérkezik, mint ahogy azt egy hónappal ezelőtt jelezték, így a tó vízgyűjtő területein is az átlagosnál melegebb és szárazabb idő várható. Emiatt egyértelmű, hogy tovább fog apadni a víz, lévén egy szezon alatt 30-40 centiméternyi is eltűnhet a párolgás miatt.

Siklós Gabriella emlékeztetett, hogy 2001 és 2004 között, tehát négy éven keresztül ennél jóval alacsonyabb is volt a június közepi átlagos vízállás, ami a szezon végéig kitartott. Ekkor született az a vízügyi döntés ökológiai szempontok alapján, hogy a Balaton vizét nem kívülről kell pótolni, hanem meg kell emelni az átlagvízállást 110 centiméterről 120 centiméterre. Ez a plusz 10 centiméter 60 millió köbméter plusz víztartalékot jelenthet a csapadékhiányos időszakokban, ami napjainkban is abszolút meghatározó.

A cikk alapjául szolgáló interjút Szabó S. Gergő készítette.

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Kezdőlap    Belföld    Siklós Gabriella: a Balaton vízszintje rendkívüli, de nem válságos

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