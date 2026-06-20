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Nyitókép: Alexander Spatari/Getty Images

A durva hőség mellé meglepetést is hoz az időjárás szombaton

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Nagy meleg lesz, elrendelték a másodfokú hőségriasztást szombatra – de néhol erős zivatarok, heves széllökések is lehetnek.

Miután idén először pénteken emelkedett 35 Celsius-fok fölé a hőmérséklet az országban, szombaton is sok napsütés várható a fátyol- és napközben képződő gomolyfelhők mellett – írja a HungaroMet előrejelzése.

A napi középhőmérséklet 25 fölé emelkedik, ezért elrendelték a másodfokú hőségriasztást szombatra.

Helyenként előfordulhat zápor, zivatar – nagyobb eséllyel északkeleten és a középső országrészben, de a nyugati határvidékre is besodródhat néhány csapadékgóc. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás,

a zivatarokat szombaton azonban erős, viharos széllökés is kísérheti.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 31 és 36 fok között alakul.

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