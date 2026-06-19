Bíróság elé kell állnia a nemi erőszakkal vádolt sztárjátékosnak

A kiváló szélső védő ügye 2023 márciusában kezdődött, amikor egy 24 éves nő feljelentést tett ellene, a nanterre-i ügyészség pedig azt követően megvádolta.

Azóta Hakimi fellebbezett az ellene folyó eljárással szemben, ám ezt a versailles-i fellebbviteli bíróság elutasította. Most pedig maga a játékos jelentette be, hogy biztosan bíróság elé kell állnia, amit ugyanakkor üdvözöl, mert így – mint azt megjegyezte – lesz lehetősége megvédenie magát.

„Az első nap óta várok erre a tárgyalásra. Végre én is beszélhetek majd a történtekről” – írta közösségi oldalán a 27 éves futballista, aki úgy érzi, hogy sokszor könnyű célpont mások számára.

A tárgyalás napját egyelőre nem tűzték ki, az eljárás ugyanakkor nem befolyásolja Hakimi világbajnoki szereplését.

A játékos pályára lépett Marokkó brazilok elleni – 1-1-es döntetlennel zárult – nyitómeccsén és vélhetőleg játszani fog a skótokkal szembeni pénteki (mai), foxborough-i találkozón, amely közép-európai idő szerint éjfélkor kezdődik.