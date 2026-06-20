Súlyos baleset a Balatonnál, mentőhelikoptert riasztottak a gyerekhez

Egy 15 éves fiatal a napokban elektromos rollerrel közlekedett a Balatonfüred és Tihany közötti a kerékpárúton, amikor balesetet szenvedett.

A sérültet egy autós vette észre, majd értesítette a segélyhívót.

A fiú viselt bukósisakot. A mentők súlyos sérülésekkel szállították kórházba. A baleset körülményeit a Balatonfüredi Rendőrkapitányság vizsgálja.

A sérülthöz mentőhelikoptert is riasztottak – írja a VEOL.hu

A rendőrség ismét felhívja a figyelmet a szabályok betartására, és a megfelelő védőfelszerelés használatára, a láthatóság fontosságára, valamint arra, hogy vezetés közben ne használjunk telefont vagy fülhallgatót, és mindig az útviszonyoknak megfelelő sebességet válasszunk.