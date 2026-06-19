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Izrael légvédelmi rendszerei elfognak egy lövedéket Észak-Izrael felett Felsõ-Galileából fotózva 2026. április 1-jén. Az izraeli hadsereg bejelentette, hogy jelentõs mértékben fokozza hadmûveleteit Libanonban az Iránbarát libanoni síita szervezet, a Hezbollah ellen, miután a szervezet rakétatámadásokkal válaszolt az Irán ellen indított közös amerikai-izraeli légicsapásokra.
Nyitókép: MTI/EPA/Atef Szafadi

Izrael tűzszünetet kötött

Infostart / MTI

Tűzszünetről állapodott meg pénteken Izrael és a libanoni síita Hezbollah fegyveres szervezet.

Egy magas rangú amerikai tisztségviselő közlése szerint a tűzszünet helyi idő szerint délután 4 órakor lépett életbe. A megállapodás megkötésében amerikai és katari közvetítők vettek részt.

Egy magas rangú izraeli tisztségviselő úgy nyilatkozott, ha a Hezbollah nem támad, akkor (Izrael részéről) nincs hadiállapot. Azt is hozzátette, hogy a Libanon déli részén állomásozó erők továbbra is ott maradnak.

Ibrahim al-Muszavi, a Hezbollah parlamenti frakciójának tagja szintén azt közölte, hogy a libanoni szervezet tartja magát a tűzszüneti megállapodáshoz, ha Izrael is így tesz.

Péntekre virradóra az izraeli hadsereg a Hezbollah fegyvereseit és infrastruktúráját támadta Dél-Libanon több térségében a Hezbollah ismétlődő tűzszüneti jogsértéseire hivatkozva. A támadásokat követően Svájc bejelentette, hogy elmaradnak az Irán és az Egyesült Államok között péntekre tervezett genfi tárgyalások, amelyeken megkezdték volna a szerdán az Egyesült Államok és Irán aláírt megállapodás gyakorlati megvalósításának kidolgozását.

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a Budapesti Corvinus Egyetem docense
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