Izrael tűzszünetet kötött

Egy magas rangú amerikai tisztségviselő közlése szerint a tűzszünet helyi idő szerint délután 4 órakor lépett életbe. A megállapodás megkötésében amerikai és katari közvetítők vettek részt.

Egy magas rangú izraeli tisztségviselő úgy nyilatkozott, ha a Hezbollah nem támad, akkor (Izrael részéről) nincs hadiállapot. Azt is hozzátette, hogy a Libanon déli részén állomásozó erők továbbra is ott maradnak.

Ibrahim al-Muszavi, a Hezbollah parlamenti frakciójának tagja szintén azt közölte, hogy a libanoni szervezet tartja magát a tűzszüneti megállapodáshoz, ha Izrael is így tesz.

Péntekre virradóra az izraeli hadsereg a Hezbollah fegyvereseit és infrastruktúráját támadta Dél-Libanon több térségében a Hezbollah ismétlődő tűzszüneti jogsértéseire hivatkozva. A támadásokat követően Svájc bejelentette, hogy elmaradnak az Irán és az Egyesült Államok között péntekre tervezett genfi tárgyalások, amelyeken megkezdték volna a szerdán az Egyesült Államok és Irán aláírt megállapodás gyakorlati megvalósításának kidolgozását.