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Nyitókép: Szerhij Dolzsenko

„Távolítsák el, vagy mi fogjuk” – Volodimir Zelenszkij keményen megfenyegette Fehéroroszországot

Infostart / MTI

Volodimir Zelenszkij felszólította Aljakszandr Lukasenkát, hogy távolítsa el az orosz katonai berendezéseket az ukrán határ közeléből.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken Kijevben közölte, hogy egy hetet ad Aljakszandr Lukasenka fehérorosz vezetőnek az ukrán határ közelébe telepített orosz katonai berendezések eltávolítására, máskülönben az ukrán fegyveres erők lépni fognak.

Mint mondta, Lukasenka ismételt kijelentései, miszerint nem kívánja, hogy Fehéroroszország belesodródjon a háborúba, ellentmondani látszanak annak a szerepnek, amelyet az ország továbbra is betölt az orosz hadviselés támogatásában. „Amikor Lukasenka azt mondja, nem akarja, hogy belesodródjon a háborúba, olyankor legalább a saját népével legyen őszinte. Nem ő személyesen sodródhat bele, hanem Oroszország az egész országát rángathatja bele” – fogalmazott a Kyiv Post ukrán internetes hírportál tudósítása szerint az ukrán elnök.

Zelenszkij szerint Oroszország fehérorosz területeket használ az Ukrajna elleni támadások végrehajtásához,

és Minszket azzal vádolta, hogy olyan katonai infrastruktúra működését teszi lehetővé, amely az ukrán civil lakosság elleni csapások irányítását segíti.

„A határ menti két régióban olyan berendezések találhatók, amelyek az ukrán lakosság elleni tüzet irányítják. Ezeken a tornyokon átjátszó rendszerek működnek. Ha nem akar részt venni a háborúban, távolítsa el a berendezéseket, és kapcsolja ki őket. Ha ő nem teszi meg, mi fogjuk megtenni” – mondta, hozzátéve, hogy Fehéroroszországnak erre egy hete van, ami elegendő idő.

Zelenszkij azzal is megvádolta Fehéroroszországot, hogy üzemanyagot szállít az orosz hadseregnek, amit szerinte Lukasenkának szintén lehetősége van leállítani.

Hozzátette, Oroszország továbbra is igyekszik mélyebben bevonni Fehéroroszországot a háborúba, ugyanakkor szerinte Lukasenka tisztában van azzal, hogy Ukrajna minden olyan lépésre válaszolni fog, amely az ukrán civil lakosságot fenyegeti.

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Kezdőlap    Külföld    „Távolítsák el, vagy mi fogjuk” – Volodimir Zelenszkij keményen megfenyegette Fehéroroszországot

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