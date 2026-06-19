Fidesz: Gyászos kezdet

A Fidesz szerint Magyar Péter miniszterelnök „néhány vállveregetésért és mosolyért cserébe” alapvető magyar érdekeket adott fel Brüsszelben – olvasható az ellenzéki párt pénteki közleményében.
A Fidesz – reagálva a brüsszeli EU-csúcsra – azt írta, a kormányfő feladta Magyarország semlegességét az ukrán-orosz háborúban, és csatlakozott az Ukrajnát támogató országok csoportjához. Feladta Magyarország migrációs álláspontját, és nem jelentette be, hogy Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktumot. Hozzájárult, hogy megkezdődjenek az ukrán csatlakozási tárgyalások, ami súlyos csapás a magyar gazdaságra és Magyarország biztonságára.
„Gyászos kezdet” – fogalmaztak a közleményben.