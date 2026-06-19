Fidesz: Gyászos kezdet

Világszerte mérsékelten elromlott a hangulat a tőzsdéken, miután felerősödtek a kételyek az Egyesült Államok és Irán között várható béketárgyalások sikerével kapcsolatban. A befektetői hangulatot rontotta, hogy iráni sajtóértesülések szerint Teherán további garanciákat vár Washington részéről egy frissen aláírt együttműködési megállapodás végrehajtására, mielőtt újabb tárgyalásokba kezdene. A bizonytalanságot fokozta, hogy az amerikai alelnök, JD Vance lemondta a péntekre tervezett svájci találkozóját az iráni tárgyalódelegációval, miközben Irán a libanoni Hezbollah elleni izraeli műveletek miatt sem mutat hajlandóságot a további egyeztetésekre. Az amerikai tőzsdéken nincs ma kereskedés, az európai piacokon pedig jellemzően eséseket látni a hét utolsó kereskedési napján.