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Nyitókép: Daniel Day/Getty Images

Fidesz: Gyászos kezdet

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A párt szerint Magyar Péter alapvető magyar érdekeket adott fel.

A Fidesz szerint Magyar Péter miniszterelnök „néhány vállveregetésért és mosolyért cserébe” alapvető magyar érdekeket adott fel Brüsszelben – olvasható az ellenzéki párt pénteki közleményében.

A Fidesz – reagálva a brüsszeli EU-csúcsra – azt írta, a kormányfő feladta Magyarország semlegességét az ukrán-orosz háborúban, és csatlakozott az Ukrajnát támogató országok csoportjához. Feladta Magyarország migrációs álláspontját, és nem jelentette be, hogy Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktumot. Hozzájárult, hogy megkezdődjenek az ukrán csatlakozási tárgyalások, ami súlyos csapás a magyar gazdaságra és Magyarország biztonságára.

„Gyászos kezdet” – fogalmaztak a közleményben.

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