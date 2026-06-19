Átlépett egy durva határt pénteken Magyarország

Első alkalommal tárgyalt Magyar Péter miniszterelnökként uniós csúcstalálkozón, ahol a napirendet Ukrajna támogatása és csatlakozási folyamata, az európai védelmi képességek megerősítése, a kínai gazdasági nyomás kezelése, valamint a 2028–2034-es uniós költségvetés körüli viták határozták meg. Magyar Péter csütörtöki szereplése műr egyszerre jelezte Magyarország visszatérését az uniós fősodorhoz, az Ukrajna-politika óvatos újrahangolását és az új kormány pozíciójának kijelölését a közelgő európai pénzügyi és gazdasági alkukban. A kormányfő sajtótájékoztatón számol be a történtekről, a bejelentéseit élőben közvetítjük.