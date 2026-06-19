Hozzátették: a fővárosban, Újpesten 35,1 fokot regisztráltak pénteken kora délután.
Átlépett egy durva határt pénteken Magyarország
Idén először pénteken emelkedett 35 Celsius-fok fölé a hőmérséklet az országban – írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán pénteken.
Hét bíró miatt nem tárgyalja Sulyok Tamás beadványát az Alkotmánybíróság
Hamarosan bejelentéseket tesz Magyar Péter Brüsszelből
Első alkalommal tárgyalt Magyar Péter miniszterelnökként uniós csúcstalálkozón, ahol a napirendet Ukrajna támogatása és csatlakozási folyamata, az európai védelmi képességek megerősítése, a kínai gazdasági nyomás kezelése, valamint a 2028–2034-es uniós költségvetés körüli viták határozták meg. Magyar Péter csütörtöki szereplése műr egyszerre jelezte Magyarország visszatérését az uniós fősodorhoz, az Ukrajna-politika óvatos újrahangolását és az új kormány pozíciójának kijelölését a közelgő európai pénzügyi és gazdasági alkukban. A kormányfő sajtótájékoztatón számol be a történtekről, a bejelentéseit élőben közvetítjük.
Szerelmi történet a kézilabdapályáról: csapattársakból lettek egy pár, ma esküszik meg Fodor Csenge és Bruna de Paula
A két győri kézis ma mondja ki egymásnak a boldogító igent: szerelmük a magyar sportban történelmi mérföldkő már lagzi nélkül is.
Israel and Hezbollah agree to ceasefire, US official confirms
The pause in fighting in Lebanon comes days after Iran and the US signed an initial deal aiming to end the war in Iran.