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Nyitókép: Pixabay

Átlépett egy durva határt pénteken Magyarország

Infostart / MTI
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Idén először pénteken emelkedett 35 Celsius-fok fölé a hőmérséklet az országban – írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán pénteken.

Hozzátették: a fővárosban, Újpesten 35,1 fokot regisztráltak pénteken kora délután.

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Hamarosan bejelentéseket tesz Magyar Péter Brüsszelből

Hamarosan bejelentéseket tesz Magyar Péter Brüsszelből

Első alkalommal tárgyalt Magyar Péter miniszterelnökként uniós csúcstalálkozón, ahol a napirendet Ukrajna támogatása és csatlakozási folyamata, az európai védelmi képességek megerősítése, a kínai gazdasági nyomás kezelése, valamint a 2028–2034-es uniós költségvetés körüli viták határozták meg. Magyar Péter csütörtöki szereplése műr egyszerre jelezte Magyarország visszatérését az uniós fősodorhoz, az Ukrajna-politika óvatos újrahangolását és az új kormány pozíciójának kijelölését a közelgő európai pénzügyi és gazdasági alkukban. A kormányfő sajtótájékoztatón számol be a történtekről, a bejelentéseit élőben közvetítjük.

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